Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Полицейский на публичном мероприятии
Полицейский на публичном мероприятии
© vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:32

Пожар не по технической причине: в Сочи раскрыли умышленный поджог автомобиля

В Сочи подожгли Porsche во дворе из мести — ГУ МВД по Краснодарскому краю

Во дворе жилого дома в Сочи ночью загорелась дорогая иномарка, а причина пожара оказалась вовсе не технической. Автомобиль был подожжён умышленно, и за этим стоял человек, хорошо знакомый владелице машины. О случившемся сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Поджог во дворе и обращение в полицию

С заявлением о возгорании автомобиля в полицию обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что её иномарка Porsсhe внезапно вспыхнула во дворе дома, где она проживает. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и экстренных служб, которые зафиксировали признаки умышленного поджога.

В ходе осмотра автомобиля правоохранители установили, что очаг возгорания находился в районе капота. Это позволило сразу рассматривать версию о преднамеренном уничтожении имущества. Ущерб, причинённый огнём, был оценён более чем в 3 млн рублей.

Личность поджигателя и мотив

Сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого и задержали его. Как выяснилось, к поджогу причастен 35-летний бывший супруг владелицы автомобиля. По данным полиции, мужчина действовал из чувства мести после личного конфликта.

Следствием установлено, что злоумышленник облил капот машины моторным маслом, после чего поджёг автомобиль и скрылся с места происшествия. Его действия носили осознанный и целенаправленный характер, что подтвердили собранные доказательства и результаты оперативных мероприятий.

Уголовное дело и возможное наказание

По факту поджога возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Эта статья предусматривает серьёзную ответственность, особенно с учётом крупного размера причинённого ущерба и общественной опасности деяния.

В настоящее время материалы уголовного дела находятся в производстве, продолжаются следственные действия. В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю уточнили, что мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Последствия бытовых конфликтов

Правоохранительные органы отмечают, что подобные преступления нередко совершаются на фоне личных конфликтов и эмоциональной нестабильности. Однако даже бытовая месть, реализованная через поджог, квалифицируется как тяжкое преступление и влечёт за собой серьёзные правовые последствия.

Случай в Сочи стал очередным примером того, как личные разногласия могут перерасти в уголовное преследование и реальный тюремный срок.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Преступник, выманивший деньги у 86-летней женщины, задержан в Крыму вчера в 14:48
Мошенничество с угрожающим предлогом: 390 тысяч рублей украдены у пенсионерки в Крыму

В Красногвардейском районе Крыма возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в хищении 390 тысяч рублей у пожилой женщины.

Читать полностью » В 2025 году в Крыму зафиксировано 457 выбросов китообразных вчера в 14:25
457 выбросов китообразных в Крыму: реальная картина может быть гораздо мрачнее, чем кажется

В Крыму зафиксированы выбросы морских млекопитающих, однако специалисты предупреждают о скрытых угрозах. Что стоит за текущими статистическими данными?

Читать полностью » Повышение зарплат в Крыму отражает положительные экономические тенденции вчера в 13:42
Зарплаты на подъёме: почему строительный сектор Крыма лидирует по уровню доходов

В Крыму за декабрь 2025 года уровень зарплат увеличился на 17,4%. Какие сферы и города стали лидерами по доходам — читайте в материале.

Читать полностью » Спрос на высокотехнологичные подарки увеличился в Краснодарском крае вчера в 13:17
Идеальные новогодние подарки: как Краснодар выбирает самые популярные товары декабря 2025 года

В Краснодарском крае за декабрь 2025 года значительно увеличился спрос на высокотехнологичные подарки и товары для творчества. Какие товары в тренде — читайте в материале.

Читать полностью » Аниматоры в Краснодарском крае получают более высокие зарплаты в 2025 году вчера в 12:54
Деды Морозы и Снегурочки в Краснодаре стали богаче: на 25% больше — что это значит для рынка труда

В Краснодарском крае в ноябре 2025 года зарплаты аниматоров, включая Дедов Морозов и Снегурочек, увеличились на 25%. Что стоит за этим ростом?

Читать полностью » Краснодарский край ожидает высокий спрос на IT-специалистов в 2026 году вчера в 12:40
Краснодарский край ждет бум IT-специалистов: какие навыки принесут карьерный успех в 2026 году

В Краснодарском крае в 2026 году ожидается рост спроса на IT-специалистов с навыками SQL, Linux и Python, что открывает возможности для высоких заработков.

Читать полностью » В горах Краснодарского края температура опустится до -7°C вчера в 12:28
Зимний сюрприз: погода в Краснодаре 22 декабря с туманом и возможным похолоданием

22 декабря в Краснодаре и Краснодарском крае ожидается облачная погода с небольшими прояснениями, преимущественно без осадков. Важно обратить внимание на туман в утренние часы и возможный гололед в горах.

Читать полностью » Краснодарский край лидирует по количеству отказов по товарным кредитам вчера в 12:20
Ставка на осторожность: в Краснодарском крае рекордно высокие отказы по POS-кредитам

Доля отказов по заявкам на товарные кредиты в Краснодарском крае достигла 90,4%, что стало одной из самых высоких цифр среди регионов России. Причиной этому стали ограничения по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой.

Читать полностью »

Новости
Экономика
Стало известно, куда россиянам вложить деньги до конца года
ЮФО
Кубань запрещает наём иностранцев по патентам с 2026 года — администрация края
Общество
Одну категорию россиян обязали работать 1 января
ЮФО
Несовершеннолетнюю судят за фейковую угрозу школе — Кубань 24
Общество
Законопроект о ветеранах по стажу планируют внести в Госдуму — РИА Новости
Дом
Мелкие бытовые вещи незаметно захламляют дом — эксперты по быту
Общество
Фильм "Опустошение" стал самым пиратским релизом 2025 года — F6
Наука
ИИ-наушники отфильтровали лишние голоса без задержки — Вашингтонский университет
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet