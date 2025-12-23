Пожар не по технической причине: в Сочи раскрыли умышленный поджог автомобиля

Во дворе жилого дома в Сочи ночью загорелась дорогая иномарка, а причина пожара оказалась вовсе не технической. Автомобиль был подожжён умышленно, и за этим стоял человек, хорошо знакомый владелице машины. О случившемся сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Поджог во дворе и обращение в полицию

С заявлением о возгорании автомобиля в полицию обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что её иномарка Porsсhe внезапно вспыхнула во дворе дома, где она проживает. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и экстренных служб, которые зафиксировали признаки умышленного поджога.

В ходе осмотра автомобиля правоохранители установили, что очаг возгорания находился в районе капота. Это позволило сразу рассматривать версию о преднамеренном уничтожении имущества. Ущерб, причинённый огнём, был оценён более чем в 3 млн рублей.

Личность поджигателя и мотив

Сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого и задержали его. Как выяснилось, к поджогу причастен 35-летний бывший супруг владелицы автомобиля. По данным полиции, мужчина действовал из чувства мести после личного конфликта.

Следствием установлено, что злоумышленник облил капот машины моторным маслом, после чего поджёг автомобиль и скрылся с места происшествия. Его действия носили осознанный и целенаправленный характер, что подтвердили собранные доказательства и результаты оперативных мероприятий.

Уголовное дело и возможное наказание

По факту поджога возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Эта статья предусматривает серьёзную ответственность, особенно с учётом крупного размера причинённого ущерба и общественной опасности деяния.

В настоящее время материалы уголовного дела находятся в производстве, продолжаются следственные действия. В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю уточнили, что мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Последствия бытовых конфликтов

Правоохранительные органы отмечают, что подобные преступления нередко совершаются на фоне личных конфликтов и эмоциональной нестабильности. Однако даже бытовая месть, реализованная через поджог, квалифицируется как тяжкое преступление и влечёт за собой серьёзные правовые последствия.

Случай в Сочи стал очередным примером того, как личные разногласия могут перерасти в уголовное преследование и реальный тюремный срок.