Lada Iskra
© commons.wikimedia.org by Северский is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 2:09

Lada Iskra получила три сердца: какой генератор выдержит зиму без отказа

Lada Iskra 2025 получила три типа генераторов в зависимости от комплектации

Можно ли представить современный автомобиль без надежного источника питания? Даже привычные функции вроде климат-контроля или подогрева стекла напрямую зависят от работы генератора. Именно поэтому в семействе Lada Iskra 2025 используется три разных типа генераторов — от простого до максимально мощного, — каждый из которых подбирается под уровень оснащения автомобиля.

Три варианта для разных комплектаций

В базовых версиях с механической коробкой передач МКП5 и без кондиционера устанавливается генератор на 90А. Он рассчитан на минимальные потребности: освещение, панель приборов и мультимедийную систему.

Для моделей, где предусмотрен кондиционер, но отсутствует подогрев ветрового стекла, используется уже более производительный генератор — 125А. Дополнительная мощность нужна, чтобы система охлаждения работала без перебоев даже в жаркую погоду.

А в топовых версиях с кондиционером и подогревом ветрового стекла ставится самый мощный агрегат — 150А. Такой вариант гарантирует, что автомобиль справится с повышенной нагрузкой в условиях зимней эксплуатации, когда энергопотребление достигает максимума.

Почему это так важно

Генератор выполняет две ключевые задачи:

  • питает электрооборудование автомобиля, включая освещение, мультимедиа и системы безопасности;

  • заряжает аккумулятор, поддерживая его в рабочем состоянии и обеспечивая запас энергии.

От выбора генератора зависит не только комфорт, но и надежность работы всех электронных систем. Производитель учитывает это при подборе оборудования, чтобы каждая версия Lada Iskra оставалась устойчивой к нагрузкам и соответствовала ожиданиям владельцев.

