Жара убивает кондиционер: 7 ошибок, которые сокращают срок службы вдвое
В разгар лета, когда температура в салоне припаркованного автомобиля может подниматься выше +60 °C, кондиционер превращается не просто в источник комфорта, а в систему, от которой напрямую зависит безопасность поездки. Но, как и любая техника, климатическая установка требует правильного обращения. От этого зависит не только её эффективность, но и срок службы.
"Летом система кондиционирования не только обеспечивает комфорт в салоне автомобиля, но и является необходимым условием для безопасного вождения", — подчёркивает Павел Пикин, директор департамента маркетинга FEBEST.
Почему важно правильно использовать кондиционер
Автоэксперт напоминает: при грамотной эксплуатации нагрузка на двигатель снижается, а сам кондиционер дольше работает без поломок. Более того, регулярный уход помогает избежать дорогостоящего ремонта и сохранить свежий воздух в салоне.
Чтобы система служила верой и правдой не один сезон, стоит соблюдать ряд простых, но действенных правил.
ТОП-7 советов для продления жизни автокондиционера
Не включайте сразу после запуска двигателя
В раскалённом салоне температура легко достигает +60 °C. Перед включением кондиционера лучше на минуту-другую открыть окна или двери, чтобы проветрить машину. Это снизит нагрузку на компрессор и ускорит охлаждение.
Используйте режим рециркуляции
В жару этот режим позволяет быстрее охладить салон, так как кондиционер работает с уже прохладным воздухом. Но постоянно держать его включённым не стоит: каждые 10-15 минут рекомендуется переключать систему на забор воздуха с улицы, чтобы избежать духоты.
Соблюдайте разумный температурный режим
Оптимальная разница между уличной температурой и климатом в салоне — не более 6-8 °C. Сильное охлаждение перегружает компрессор и может привести к простуде у пассажиров.
Меняйте салонный фильтр вовремя
Засорённый фильтр препятствует нормальной циркуляции, повышает нагрузку на вентилятор и способствует появлению неприятного запаха. Регулярная замена — гарантия чистого воздуха и долгой службы системы.
Следите за уровнем хладагента
Недостаток фреона — частая причина снижения эффективности. При сезонном обслуживании стоит проверять герметичность системы, компрессор, радиатор и шланги.
Включайте кондиционер круглый год
Даже зимой полезно запускать систему хотя бы на несколько минут. Это смазывает уплотнения, предотвращает пересыхание прокладок и защищает от утечек.
Не забывайте чистить радиатор
Перед летним сезоном полезно промыть радиатор кондиционера — он находится перед основным радиатором двигателя. Пыль и насекомые мешают теплоотдаче, снижая эффективность охлаждения.
Экспертный вывод
"Кондиционер — это важная часть общей климатической системы автомобиля. При правильной эксплуатации он служит дольше, работает эффективнее и не требует внепланового ремонта. Регулярное техобслуживание, внимательное отношение к температурным режимам и использование качественных расходных материалов — залог надежной и долгой работы климатической системы", — заключает Павел Пикин.
