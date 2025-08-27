Жара убивает кондиционер: 7 ошибок, которые сокращают срок службы вдвое

В разгар лета, когда температура в салоне припаркованного автомобиля может подниматься выше +60 °C, кондиционер превращается не просто в источник комфорта, а в систему, от которой напрямую зависит безопасность поездки. Но, как и любая техника, климатическая установка требует правильного обращения. От этого зависит не только её эффективность, но и срок службы.

"Летом система кондиционирования не только обеспечивает комфорт в салоне автомобиля, но и является необходимым условием для безопасного вождения", — подчёркивает Павел Пикин, директор департамента маркетинга FEBEST.

Почему важно правильно использовать кондиционер

Автоэксперт напоминает: при грамотной эксплуатации нагрузка на двигатель снижается, а сам кондиционер дольше работает без поломок. Более того, регулярный уход помогает избежать дорогостоящего ремонта и сохранить свежий воздух в салоне.

Чтобы система служила верой и правдой не один сезон, стоит соблюдать ряд простых, но действенных правил.

ТОП-7 советов для продления жизни автокондиционера

Не включайте сразу после запуска двигателя

В раскалённом салоне температура легко достигает +60 °C. Перед включением кондиционера лучше на минуту-другую открыть окна или двери, чтобы проветрить машину. Это снизит нагрузку на компрессор и ускорит охлаждение. Используйте режим рециркуляции

В жару этот режим позволяет быстрее охладить салон, так как кондиционер работает с уже прохладным воздухом. Но постоянно держать его включённым не стоит: каждые 10-15 минут рекомендуется переключать систему на забор воздуха с улицы, чтобы избежать духоты. Соблюдайте разумный температурный режим

Оптимальная разница между уличной температурой и климатом в салоне — не более 6-8 °C. Сильное охлаждение перегружает компрессор и может привести к простуде у пассажиров. Меняйте салонный фильтр вовремя

Засорённый фильтр препятствует нормальной циркуляции, повышает нагрузку на вентилятор и способствует появлению неприятного запаха. Регулярная замена — гарантия чистого воздуха и долгой службы системы. Следите за уровнем хладагента

Недостаток фреона — частая причина снижения эффективности. При сезонном обслуживании стоит проверять герметичность системы, компрессор, радиатор и шланги. Включайте кондиционер круглый год

Даже зимой полезно запускать систему хотя бы на несколько минут. Это смазывает уплотнения, предотвращает пересыхание прокладок и защищает от утечек. Не забывайте чистить радиатор

Перед летним сезоном полезно промыть радиатор кондиционера — он находится перед основным радиатором двигателя. Пыль и насекомые мешают теплоотдаче, снижая эффективность охлаждения.

Экспертный вывод