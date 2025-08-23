Кондиционер в машине портится не сразу — признаки, которые водители упускают

Казалось бы, кондиционер в автомобиле — деталь, о которой многие вспоминают только в жару. Но именно тогда, когда он перестаёт справляться с охлаждением, может оказаться, что проблема уже зашла слишком далеко. Между тем, распознать первые тревожные сигналы и предотвратить поломку можно самостоятельно.

Почему кондиционер выходит из строя

Специалисты сервисных центров отмечают, что климатическая система автомобиля не ломается внезапно. Почти всегда ей предшествуют явные признаки. Даже в новых машинах узлы кондиционера подвержены естественному износу. Под высоким давлением со временем нарушается герметичность, и фреон — хладагент, отвечающий за охлаждение салона, — постепенно уходит из системы.

"Утечка хладагента — это естественный процесс. Но если вовремя не отследить уровень, то велик риск повреждения компрессора, а это уже дорогостоящий ремонт", — объясняет владелец сервисного центра по заправке и обслуживанию климатических систем.

Как понять, что системе нужна помощь

Первым делом обращайте внимание на эффективность охлаждения. Если при температуре воздуха за бортом выше +25 °C в салоне удерживается около +17 °C, значит, всё работает штатно. Но когда кондиционер перестаёт справляться и температура внутри почти не снижается, это явный повод для диагностики.

Кроме того, большинство современных автомобилей оснащено специальным смотровым "глазком". Он располагается на картере кондиционера или на патрубке, ведущем к компрессору. Достаточно взглянуть на него, чтобы понять: есть ли в системе хладагент. Если он отсутствует — заправка нужна незамедлительно.

К чему приводит игнорирование симптомов

Недостаток хладагента — главная причина перегрузки компрессора. В результате система может выйти из строя, и тогда придётся менять дорогостоящие детали. Профилактическая диагностика и своевременная дозаправка обходятся значительно дешевле.