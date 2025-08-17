Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:47

Климат-контроль против старых привычек: битва, которая длится почти век

Специалисты объяснили, почему водители летом предпочитают окна вместо кондиционера

Почему водители предпочитают открывать окна вместо использования кондиционера? На первый взгляд, ответ кажется очевидным: ведь современный автомобиль давно оборудован климатической системой, которая способна поддерживать комфортную температуру в салоне. Но стоит оказаться летом в пробке и оглянуться по сторонам — и сразу бросается в глаза, сколько машин едут с опущенными стеклами.

Старые привычки и страхи

Интересно, что кондиционеры устанавливаются в автомобили уже почти столетие, однако привычка открывать окна никуда не исчезла. Многие водители до сих пор считают, что поток холодного воздуха может причинить вред здоровью.

"Если направить струю прямо на себя, можно застудить шею или простудиться", — отмечает автоинструктор.

Особенно осторожно к этому относятся родители, которые перевозят детей: они чаще выбирают свежий уличный воздух, опасаясь резкого перепада температур. При этом специалисты напоминают: при правильной настройке система кондиционирования абсолютно безопасна. Оптимальной температурой летом считается 22 градуса. Воздух лучше направлять не в лицо, а вверх или в сторону, а скорость вентилятора выставить на среднюю — это позволит избежать сквозняков.

Технические проблемы и недоверие

Есть и другая причина, почему кондиционер часто остаётся выключенным. В бюджетных моделях или в старых авто климатическая система нередко работает нестабильно: то еле охлаждает, то превращает салон в настоящую "морозильную камеру". В такой ситуации многим проще открыть окно, чем возиться с настройками.

Однако проблема, как правило, решается легко. Достаточно проверить установку и при необходимости заправить её хладагентом — именно его нехватка чаще всего приводит к сбоям. Не стоит забывать и о салонном фильтре: если он давно не менялся, воздух действительно может казаться "тяжёлым". В исправной системе ситуация противоположная: поток из кондиционера будет значительно чище, чем воздух с улицы, особенно в городских условиях.

Мифы о расходе топлива

Ещё одно распространённое мнение связано с экономией бензина. Среди водителей бытует убеждение, что кондиционер сильно повышает расход топлива и снижает мощность двигателя. Это верно лишь частично: на старых автомобилях с маломощными моторами система действительно может отнимать лишние силы. Но в современных моделях влияние климата на "аппетит" двигателя минимальное и практически незаметное.

