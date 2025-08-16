Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Подержанный авто с наркотическим прошлым
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 0:55

Запах сладкий, последствия горькие: как авто предупреждает о беде

Эксперт Мишин: запах сладости в автомобиле связан с неисправностью кондиционера

Вы когда-нибудь замечали в салоне автомобиля сладковатый запах, который появляется внезапно и будто "зависает" в воздухе? Такой аромат вовсе не случайность и уж точно не приятный бонус от работы климатической системы. На самом деле это тревожный сигнал, который может указывать на скрытую и довольно опасную неисправность.

Почему запах нельзя игнорировать

По словам Игоря Мишина, эксперта НТИ "Автонет", сладковатый запах в салоне чаще всего связан с проблемами в системе кондиционирования. Чаще всего это означает утечку хладагента. И хотя кажется, что ничего страшного не происходит, именно с этого момента начинаются более серьёзные трудности.

К утечке нередко добавляются и другие характерные признаки:

  • поток воздуха становится слабым;

  • температура распределяется неравномерно;

  • стёкла начинают запотевать;

  • под днищем автомобиля образуются подозрительные капли жидкости.

"Хладагент важен не только летом, но и зимой — он участвует в работе системы обогрева. Потеря даже небольшой его части снижает эффективность всей установки", — подчёркивает эксперт.

Чем это грозит

Если эксплуатировать автомобиль с нарушенной герметичностью, то постепенно из строя могут выйти ключевые элементы климатической системы. В результате водителя ждёт не просто дискомфорт в жару или холод, а дорогостоящий ремонт. Причём чем дольше откладывать обращение к специалистам, тем выше риск повредить всю систему.

Современные автомобили используют хладагенты, которые не только охлаждают воздух, но и снижают влажность. Именно поэтому при их утечке стёкла начинают интенсивнее запотевать — система попросту перестаёт справляться со своей задачей.

Как найти утечку

Место повреждения можно попытаться выявить самостоятельно — для этого применяются специальные аэрозольные составы, которые вспениваются в точке нарушения герметичности. Но такой метод подходит не всегда.

"Надёжнее всего доверять диагностику сервисным центрам. Без профессионального оборудования определить конкретный элемент, где произошёл сбой, бывает невозможно", — отмечает Игорь Мишин.

