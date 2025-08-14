От бензина к тяге: чем удивит дизельная версия JAC T9

Казалось бы, пикапы редко удивляют, но новый JAC T9 для российского рынка приготовил свой сюрприз — под капотом теперь скрывается турбодизель. Причём, вместе с обновлённым "сердцем" пришёл и новый ценник: от 3 759 000 рублей, что на 200 тысяч дороже бензиновой версии.

Мотор и трансмиссия

Вместо привычного бензинового агрегата китайский пикап теперь оснащается 2-литровым турбодизелем мощностью 163 л. с., работающим в паре с 8-ступенчатым "автоматом". Полный привод идёт в базе, а задний дифференциал получил механическую блокировку. Всё это сочетается с рессорной подвеской, что должно обеспечить и проходимость, и грузоподъёмность.

Внешние отличия

Визуально отличить новый вариант от бензинового можно разве что по шильдикам, намекающим на дизельный характер. Никаких дополнительных декоративных изменений производитель не вводил.

Дата старта продаж

На российский рынок версия с дизельным мотором поступит 19 августа. Покупателям она предложена в единственной комплектации, зато довольно насыщенной.

Оснащение и комфорт

JAC T9 получил:

систему кругового обзора;

помощника при торможении;

ассистента при старте на подъёме;

шесть подушек безопасности;

систему стабилизации;

автоматический климат-контроль;

цифровую приборную панель;

крупный сенсорный экран мультимедии;

электропривод и подогрев передних кресел;

круиз-контроль;

беспроводную зарядку для смартфона.

Сиденья обтянуты искусственной кожей с контрастной прострочкой, что добавляет интерьеру премиальных ноток.