Как кондиционер в вашем авто может спасти вас от неожиданных поломок

Кондиционер в машине — не роскошь, а необходимость. Но даже самая надежная система выйдет из строя, если за ней неправильно ухаживать. Автоэлектрик рассказал, какие ошибки чаще всего губят климатическую установку и как их избежать.

Не отключайте кондиционер зимой

Многие водители ошибочно думают, что кондиционер нужен только летом. На самом деле его стоит включать даже в холодное время года.

"При работе системы смазываются внутренние узлы, а воздух в салоне становится суше — это предотвращает запотевание стекол", — объясняет специалист.

Следите за уровнем фреона

Заправку рекомендуется проводить каждые 2 года (при активной эксплуатации авто). Перед летним сезоном проверьте герметичность системы: масляные пятна на трубках — тревожный сигнал.

Грязь и пыль снижают эффективность охлаждения. Лучше доверить очистку профессионалам во время заправки кондиционера — это недорого, но значительно продлит срок службы системы.

Правильно настраивайте обдув

Холодный воздух, направленный прямо на людей, — частая причина простуд.

Как избежать проблем: