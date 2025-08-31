Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Freepik by standret
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 5:40

Кондиционер — тихий враг машины: привычка, которая ведёт к ремонту на сотни тысяч

Эксперт Чекмарев объяснил, почему нельзя направлять холодный воздух на лобовое стекло автомобиля

Каждый водитель хотя бы раз задумывался, как правильно пользоваться кондиционером в автомобиле, чтобы он служил дольше и не требовал дорогостоящего ремонта. На первый взгляд кажется, что всё просто: нажал кнопку — и наслаждаешься прохладой. Но на деле именно ошибки при эксплуатации чаще всего приводят к преждевременным поломкам и дорогостоящему обслуживанию.

Почему нельзя направлять холодный воздух на стекло

Многие автолюбители совершают одну и ту же ошибку: включают кондиционер в режиме подачи воздуха исключительно на лобовое стекло. Такое решение действительно быстро убирает запотевание, но вместе с тем создаёт перепад температур до 25 градусов. В результате на стекле образуется конденсат, а если там уже есть микротрещины, они могут превратиться в серьёзные повреждения.

Кроме того, этот режим вреден и для самого климатического оборудования. Чтобы не создавать лишней нагрузки, лучше перенаправлять поток воздуха вниз — к панели приборов, либо распределять его через боковые дефлекторы. В этом случае температура в салоне понижается равномерно, а риск образования конденсата и лишнего стресса для системы минимален.

"Режим работы кондиционера с обдувом только лобового стекла опасен не только для стекла, но и для самого климатического оборудования", — сказал руководитель маркетплейса автозапчастей ПЭК: TECH Станислав Чекмарев.

Зачем включать кондиционер зимой

Распространённое заблуждение — использовать кондиционер исключительно в жаркую погоду. На самом деле, даже в холодное время года система нуждается в регулярной работе. Рекомендуется хотя бы раз в месяц включать её на 10-15 минут. Это помогает смазке равномерно распределяться внутри компрессора и предотвращает затвердевание резиновых уплотнителей.

Если игнорировать это правило, высок риск того, что в момент начала активной эксплуатации весной компрессор или прокладки окажутся повреждены. А ремонт или замена этих деталей обойдутся гораздо дороже, чем простая профилактика.

Фильтры и их роль в работе системы

Забитый фильтр салона способен снизить эффективность кондиционера на треть. При этом в салоне повышается влажность, что создаёт условия для развития плесени и грибка. Воздух становится затхлым, страдает самочувствие пассажиров, а также материалы отделки, особенно кожа и экокожа.

Поэтому фильтр рекомендуется проверять минимум раз в месяц. Если на нём заметны загрязнения, его следует заменить или очистить. Чистый фильтр не только продлевает срок службы кондиционера, но и улучшает качество воздуха внутри автомобиля.

Первые признаки неполадок

Даже при исправной системе могут появляться тревожные сигналы. Слабое охлаждение, особенно при медленном движении, часто указывает на утечку фреона. Среди других признаков — появление неприятного запаха, влажности в салоне, а также обмерзание тонких трубок и шипящие звуки.

Важно помнить, что фреон не имеет ни цвета, ни запаха, поэтому самостоятельно выявить его утечку почти невозможно. Для точной диагностики потребуется оборудование, доступное только в автосервисах.

Когда стоит обращаться к специалистам

Даже при регулярном уходе кондиционер нуждается в профессиональном обслуживании. Оптимально проверять систему хотя бы дважды в год — весной и осенью. В сервисе мастера проводят проверку герметичности, замену масла в компрессоре, очистку дренажных трубок и испарителя, а также антибактериальную обработку. Такая профилактика позволяет вовремя выявить скрытые проблемы и избежать дорогостоящего ремонта в будущем.

