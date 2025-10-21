Семь из десяти "новых" машин уже битые: кто скрывает шрамы под блестящим лаком
За последние годы российский авторынок заметно изменился: на дорогах стало больше китайских марок, электромобилей и кроссоверов, а вот статистика аварийности показывает неожиданные результаты. Несмотря на обилие современных систем безопасности, почти семь из десяти легковых машин младше пяти лет хотя бы раз участвовали в ДТП. К такому выводу пришли аналитики "Автотеки", изучившие тысячи объявлений о продаже автомобилей на платформе "Авито Авто".
Кто ездит аккуратнее всех
Рейтинг возглавила Honda — 90,7% её автомобилей не попадали в аварии. Этот показатель объясняется тем, что японская марка традиционно делает ставку на надёжность и консервативный стиль вождения своих владельцев. За ней идут Dodge (89,7%) и Jeep (88,8%) — автомобили, которые чаще встречаются в руках опытных водителей и реже используются в агрессивной городской среде.
Интересно, что в лидерах оказались и представители нового поколения китайских брендов — Zeekr (86,3%) и Li Auto (86,1%). Эти марки появились на рынке недавно, и многие их модели оснащены продвинутыми системами помощи водителю, что снижает риск столкновений.
В десятке лучших также Subaru, Tesla, Chevrolet, Voyah, Tank и Jetour. Большинство этих брендов делают ставку на кроссоверы и семейные автомобили — а это всегда аудитория с более осторожным стилем вождения.
Самые безаварийные модели
Среди конкретных моделей на первом месте оказалась Lada Niva Legend (89,1% безаварийных машин). Несмотря на почтенный возраст конструкции, этот внедорожник редко участвует в авариях: чаще всего его используют в сельской местности или на бездорожье, где плотность движения минимальна.
На втором месте — Zeekr 001 (87%), за ним — Lada Niva Travel (86,8%), Volkswagen Jetta (86,5%) и мощный Mercedes-AMG G-класса (85,3%). В десятку вошли также Geely Monjaro, Tank 300, Hyundai Palisade, Voyah Free и Mercedes-Benz S-класса.
Все эти автомобили объединяет одно: в них установлены современные системы безопасности — от адаптивного круиз-контроля до автоматического торможения и удержания в полосе.
Сравнение марок по уровню безаварийности
|Марка
|Доля безаварийных авто
|Honda
|90,7%
|Dodge
|89,7%
|Jeep
|88,8%
|Zeekr
|86,3%
|Li Auto
|86,1%
|Subaru
|85,8%
|Tesla
|83,7%
|Chevrolet
|82%
|Voyah
|81,7%
|Tank
|80,9%
Как снизить риск аварии — советы шаг за шагом
-
Проверяйте авто перед покупкой. Сервисы вроде "Автотеки" позволяют узнать, участвовала ли машина в ДТП.
-
Не отключайте системы безопасности. ESP, ABS и помощники при спуске реально спасают в критической ситуации.
-
Соблюдайте технический регламент. Шины, тормоза и подвеска напрямую влияют на управляемость.
-
Следите за скоростью. Большинство аварий с молодыми автомобилями происходят именно из-за превышения.
-
Регулярно обновляйте прошивку систем помощи водителю. Особенно это важно для электромобилей и гибридов.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупка машины без проверки истории.
Последствие: возможен скрытый ущерб или повторное участие в ДТП.
Альтернатива: использовать онлайн-отчёт "Автотеки" или "Госуслуг".
-
Ошибка: экономия на зимних шинах.
Последствие: потеря сцепления и риск заноса.
Альтернатива: установка качественных шин Nokian, Michelin или Continental.
-
Ошибка: игнорирование обновлений мультимедийных систем.
Последствие: неактуальные данные ADAS и сбои навигации.
Альтернатива: регулярно проверять обновления у официального дилера.
А что если автомобиль уже побывал в ДТП?
Это не приговор. Главное — убедиться, что ремонт выполнен качественно. Современные кузовные сервисы восстанавливают геометрию кузова с высокой точностью, а детекторы толщины лакокрасочного покрытия помогут выявить скрытые дефекты.
Если же повреждения серьёзные — лучше рассматривать сертифицированные авто по программе CPO (Certified Pre-Owned). Такие машины проходят техническую проверку и предоставляются с гарантией.
FAQ
Как проверить автомобиль на участие в ДТП?
Используйте отчёты "Автотеки", VIN-агрегаторы или базу ГИБДД. Они покажут историю повреждений, страховые выплаты и количество владельцев.
Сколько стоит проверка?
Средняя цена полного отчёта — 349-499 рублей в зависимости от сервиса.
Какие бренды чаще всего попадают в аварии?
По данным "Автотеки", чаще всего в ДТП оказываются автомобили массового сегмента — Kia, Hyundai и Renault, что связано с их большим количеством на дорогах.
Мифы и правда
Миф: новые автомобили не попадают в аварии.
Правда: по статистике, 70% машин младше пяти лет хотя бы раз были повреждены.
Миф: китайские марки менее безопасны.
Правда: Zeekr и Li Auto показали уровень безаварийности выше, чем у многих европейских брендов.
Миф: проверка через онлайн-сервисы бесполезна.
Правда: большинство крупных ДТП фиксируются страховыми компаниями и попадают в базы.
Интересные факты
• Tesla использует телеметрию, чтобы анализировать аварии и обновлять алгоритмы безопасности.
• Lada Niva Legend до сих пор входит в топ самых продаваемых внедорожников в России.
• Zeekr 001 стал первым китайским электрокаром, получившим пять звёзд в рейтинге Euro NCAP.
Исторический контекст
Первые публичные рейтинги безаварийных машин начали публиковать в России после 2010 года. Тогда в лидерах были Toyota и Mercedes-Benz. Сегодня баланс сил изменился: китайские и отечественные марки уверенно занимают верхние строчки, а "молодые" бренды вроде Zeekr и Voyah задают новые стандарты безопасности.
