Автоавария
Автоавария
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 0:58

Семь из десяти "новых" машин уже битые: кто скрывает шрамы под блестящим лаком

"Автотека": почти 70% автомобилей младше пяти лет в России участвовали в ДТП

За последние годы российский авторынок заметно изменился: на дорогах стало больше китайских марок, электромобилей и кроссоверов, а вот статистика аварийности показывает неожиданные результаты. Несмотря на обилие современных систем безопасности, почти семь из десяти легковых машин младше пяти лет хотя бы раз участвовали в ДТП. К такому выводу пришли аналитики "Автотеки", изучившие тысячи объявлений о продаже автомобилей на платформе "Авито Авто".

Кто ездит аккуратнее всех

Рейтинг возглавила Honda — 90,7% её автомобилей не попадали в аварии. Этот показатель объясняется тем, что японская марка традиционно делает ставку на надёжность и консервативный стиль вождения своих владельцев. За ней идут Dodge (89,7%) и Jeep (88,8%) — автомобили, которые чаще встречаются в руках опытных водителей и реже используются в агрессивной городской среде.

Интересно, что в лидерах оказались и представители нового поколения китайских брендов — Zeekr (86,3%) и Li Auto (86,1%). Эти марки появились на рынке недавно, и многие их модели оснащены продвинутыми системами помощи водителю, что снижает риск столкновений.

В десятке лучших также Subaru, Tesla, Chevrolet, Voyah, Tank и Jetour. Большинство этих брендов делают ставку на кроссоверы и семейные автомобили — а это всегда аудитория с более осторожным стилем вождения.

Самые безаварийные модели

Среди конкретных моделей на первом месте оказалась Lada Niva Legend (89,1% безаварийных машин). Несмотря на почтенный возраст конструкции, этот внедорожник редко участвует в авариях: чаще всего его используют в сельской местности или на бездорожье, где плотность движения минимальна.

На втором месте — Zeekr 001 (87%), за ним — Lada Niva Travel (86,8%), Volkswagen Jetta (86,5%) и мощный Mercedes-AMG G-класса (85,3%). В десятку вошли также Geely Monjaro, Tank 300, Hyundai Palisade, Voyah Free и Mercedes-Benz S-класса.

Все эти автомобили объединяет одно: в них установлены современные системы безопасности — от адаптивного круиз-контроля до автоматического торможения и удержания в полосе.

Сравнение марок по уровню безаварийности

Марка Доля безаварийных авто
Honda 90,7%
Dodge 89,7%
Jeep 88,8%
Zeekr 86,3%
Li Auto 86,1%
Subaru 85,8%
Tesla 83,7%
Chevrolet 82%
Voyah 81,7%
Tank 80,9%

Как снизить риск аварии — советы шаг за шагом

  1. Проверяйте авто перед покупкой. Сервисы вроде "Автотеки" позволяют узнать, участвовала ли машина в ДТП.

  2. Не отключайте системы безопасности. ESP, ABS и помощники при спуске реально спасают в критической ситуации.

  3. Соблюдайте технический регламент. Шины, тормоза и подвеска напрямую влияют на управляемость.

  4. Следите за скоростью. Большинство аварий с молодыми автомобилями происходят именно из-за превышения.

  5. Регулярно обновляйте прошивку систем помощи водителю. Особенно это важно для электромобилей и гибридов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка машины без проверки истории.
    Последствие: возможен скрытый ущерб или повторное участие в ДТП.
    Альтернатива: использовать онлайн-отчёт "Автотеки" или "Госуслуг".

  • Ошибка: экономия на зимних шинах.
    Последствие: потеря сцепления и риск заноса.
    Альтернатива: установка качественных шин Nokian, Michelin или Continental.

  • Ошибка: игнорирование обновлений мультимедийных систем.
    Последствие: неактуальные данные ADAS и сбои навигации.
    Альтернатива: регулярно проверять обновления у официального дилера.

А что если автомобиль уже побывал в ДТП?

Это не приговор. Главное — убедиться, что ремонт выполнен качественно. Современные кузовные сервисы восстанавливают геометрию кузова с высокой точностью, а детекторы толщины лакокрасочного покрытия помогут выявить скрытые дефекты.

Если же повреждения серьёзные — лучше рассматривать сертифицированные авто по программе CPO (Certified Pre-Owned). Такие машины проходят техническую проверку и предоставляются с гарантией.

FAQ

Как проверить автомобиль на участие в ДТП?
Используйте отчёты "Автотеки", VIN-агрегаторы или базу ГИБДД. Они покажут историю повреждений, страховые выплаты и количество владельцев.

Сколько стоит проверка?
Средняя цена полного отчёта — 349-499 рублей в зависимости от сервиса.

Какие бренды чаще всего попадают в аварии?
По данным "Автотеки", чаще всего в ДТП оказываются автомобили массового сегмента — Kia, Hyundai и Renault, что связано с их большим количеством на дорогах.

Мифы и правда

Миф: новые автомобили не попадают в аварии.
Правда: по статистике, 70% машин младше пяти лет хотя бы раз были повреждены.

Миф: китайские марки менее безопасны.
Правда: Zeekr и Li Auto показали уровень безаварийности выше, чем у многих европейских брендов.

Миф: проверка через онлайн-сервисы бесполезна.
Правда: большинство крупных ДТП фиксируются страховыми компаниями и попадают в базы.

Интересные факты

• Tesla использует телеметрию, чтобы анализировать аварии и обновлять алгоритмы безопасности.
• Lada Niva Legend до сих пор входит в топ самых продаваемых внедорожников в России.
• Zeekr 001 стал первым китайским электрокаром, получившим пять звёзд в рейтинге Euro NCAP.

Исторический контекст

Первые публичные рейтинги безаварийных машин начали публиковать в России после 2010 года. Тогда в лидерах были Toyota и Mercedes-Benz. Сегодня баланс сил изменился: китайские и отечественные марки уверенно занимают верхние строчки, а "молодые" бренды вроде Zeekr и Voyah задают новые стандарты безопасности.

