Российские дороги не прощают ошибок: вот какие машины чаще всего оказываются в сводках ДТП
По данным аналитиков Bip. ru, российские дороги по-прежнему остаются испытанием для многих водителей. Но есть марки машин, владельцы которых попадают в аварии чаще других. Исследование охватывает третий квартал текущего года и основывается на показателях коэффициента бонус-малус (КБМ) — ключевого параметра, влияющего на стоимость полиса ОСАГО.
Кто чаще попадает в ДТП
Согласно статистике Bip. ru, наиболее высокий КБМ — свыше 1,76 — был зафиксирован у владельцев Lada 2114, Lada Priora и Kia Spectra. Это значит, что среди них чаще всего встречаются виновники дорожно-транспортных происшествий.
"Высокий коэффициент бонус-малус напрямую указывает на количество страховых случаев, где водитель признан виновным", — пояснили в компании Bip.ru.
Эксперты отмечают, что подобная тенденция связана не только с особенностями самих моделей, но и с их возрастом. Большинство таких автомобилей давно сняты с производства, что делает их популярными у молодых и неопытных водителей, часто берущих недорогие подержанные машины в качестве первых.
Самые аккуратные водители
На противоположном конце рейтинга оказались владельцы Toyota Land Cruiser Prado, Mazda CX-5 и Renault Duster. У этих автомобилей чаще всего фиксируется минимальный КБМ — 0,46. Такой показатель означает многолетнее безаварийное вождение и, соответственно, самые низкие страховые тарифы.
"Чтобы достичь коэффициента 0,46, нужно минимум десять лет не становиться виновником ДТП", — уточнили аналитики Bip.ru.
Интересно, что именно эти автомобили чаще выбирают опытные водители среднего возраста, которые ценят надёжность и безопасность.
Что такое КБМ и как он влияет на ОСАГО
Коэффициент бонус-малус — это индивидуальный показатель страховой истории водителя. Если человек не становится виновником аварий, его КБМ снижается, а стоимость полиса ОСАГО уменьшается. Напротив, за каждое ДТП по вине владельца коэффициент растёт, и страховка дорожает.
Принцип прост: едешь аккуратно — платишь меньше. Например, при КБМ 0,46 водитель получает скидку почти 50% на полис, а при КБМ 1,76, наоборот, платит почти вдвое больше базовой стоимости.
Сравнение: аварийные и безаварийные модели
|Категория
|Модели
|Средний КБМ
|Характеристика
|Наиболее аварийные
|Lada 2114, Lada Priora, Kia Spectra
|1,76 и выше
|Старые, бюджетные авто, часто у начинающих водителей
|Наименее аварийные
|Toyota Land Cruiser Prado, Mazda CX-5, Renault Duster
|0,46
|Современные, дорогие модели, владельцы — опытные водители
Как снизить КБМ и стать "безаварийным"
-
Соблюдайте дистанцию — большинство ДТП происходит из-за невнимательности и нарушения безопасного интервала.
-
Не спешите на перекрёстках — наибольший процент аварий приходится именно на пересечения дорог.
-
Следите за техническим состоянием машины: исправные тормоза, фары и резина — залог безопасности.
-
Используйте видеорегистратор — запись поможет доказать невиновность в спорных ситуациях.
-
Оформляйте полис на себя — если за рулём часто разные люди, КБМ может не снижаться.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупка дешёвого, старого автомобиля без проверки истории.
Последствие: высокая вероятность поломок и ДТП, рост КБМ.
Альтернатива: приобрести подержанное авто с прозрачной историей через официального дилера.
-
Ошибка: игнорирование обновлений полиса ОСАГО.
Последствие: потеря накопленного бонуса при смене страховщика.
Альтернатива: использовать онлайн-сервисы страховых компаний, где КБМ сохраняется автоматически.
А что если вы новичок?
Для водителей с малым стажем существует особая стратегия: начинать с автомобилей средней мощности и надёжных марок. Те же Renault Duster или Mazda CX-5 — разумный выбор для первых лет вождения. Они прощают мелкие ошибки и обеспечивают высокий уровень пассивной безопасности.
Плюсы и минусы старых и новых машин
|Тип авто
|Плюсы
|Минусы
|Старые (Lada, Kia 2000-х)
|Дешёвые в обслуживании, простые в ремонте
|Меньше систем безопасности, слабая управляемость
|Новые (Mazda, Toyota, Renault)
|Надёжность, ABS, ESP, подушки безопасности
|Дорогой ремонт и страховка без скидки для новичков
FAQ
Как проверить свой КБМ?
— На сайте РСА (Российского союза автостраховщиков) по номеру водительского удостоверения.
Сколько лет нужно для минимального КБМ?
— Более десяти лет безаварийного стажа.
Можно ли перенести КБМ при смене страховки?
— Да, коэффициент закреплён за водителем, а не за компанией.
Мифы и правда
Миф: КБМ обнуляется при смене автомобиля.
Правда: коэффициент остаётся прежним — он привязан к водителю.
Миф: у всех машин одной модели одинаковый КБМ.
Правда: значение зависит от конкретного водителя, а не от модели автомобиля.
Миф: ОСАГО не выгодно для аккуратных водителей.
Правда: напротив, при низком КБМ скидка на полис может превышать 50%.
Интересные факты
• Средний КБМ в России сегодня составляет 0,93, что говорит о тенденции к более осторожному вождению.
• Среди регионов лидером по количеству водителей с низким КБМ стал Татарстан.
• В Москве и Санкт-Петербурге коэффициенты в среднем выше — из-за плотного трафика и дорогих авто.
