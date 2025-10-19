Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
lada priora
lada priora
© Wikipedia by Sah68 is licensed under GNU Free Documentation License
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 8:54

Российские дороги не прощают ошибок: вот какие машины чаще всего оказываются в сводках ДТП

Исследование Bip.ru: владельцы Lada и Kia чаще других попадают в аварии

По данным аналитиков Bip. ru, российские дороги по-прежнему остаются испытанием для многих водителей. Но есть марки машин, владельцы которых попадают в аварии чаще других. Исследование охватывает третий квартал текущего года и основывается на показателях коэффициента бонус-малус (КБМ) — ключевого параметра, влияющего на стоимость полиса ОСАГО.

Кто чаще попадает в ДТП

Согласно статистике Bip. ru, наиболее высокий КБМ — свыше 1,76 — был зафиксирован у владельцев Lada 2114, Lada Priora и Kia Spectra. Это значит, что среди них чаще всего встречаются виновники дорожно-транспортных происшествий.

"Высокий коэффициент бонус-малус напрямую указывает на количество страховых случаев, где водитель признан виновным", — пояснили в компании Bip.ru.

Эксперты отмечают, что подобная тенденция связана не только с особенностями самих моделей, но и с их возрастом. Большинство таких автомобилей давно сняты с производства, что делает их популярными у молодых и неопытных водителей, часто берущих недорогие подержанные машины в качестве первых.

Самые аккуратные водители

На противоположном конце рейтинга оказались владельцы Toyota Land Cruiser Prado, Mazda CX-5 и Renault Duster. У этих автомобилей чаще всего фиксируется минимальный КБМ — 0,46. Такой показатель означает многолетнее безаварийное вождение и, соответственно, самые низкие страховые тарифы.

"Чтобы достичь коэффициента 0,46, нужно минимум десять лет не становиться виновником ДТП", — уточнили аналитики Bip.ru.

Интересно, что именно эти автомобили чаще выбирают опытные водители среднего возраста, которые ценят надёжность и безопасность.

Что такое КБМ и как он влияет на ОСАГО

Коэффициент бонус-малус — это индивидуальный показатель страховой истории водителя. Если человек не становится виновником аварий, его КБМ снижается, а стоимость полиса ОСАГО уменьшается. Напротив, за каждое ДТП по вине владельца коэффициент растёт, и страховка дорожает.

Принцип прост: едешь аккуратно — платишь меньше. Например, при КБМ 0,46 водитель получает скидку почти 50% на полис, а при КБМ 1,76, наоборот, платит почти вдвое больше базовой стоимости.

Сравнение: аварийные и безаварийные модели

Категория Модели Средний КБМ Характеристика
Наиболее аварийные Lada 2114, Lada Priora, Kia Spectra 1,76 и выше Старые, бюджетные авто, часто у начинающих водителей
Наименее аварийные Toyota Land Cruiser Prado, Mazda CX-5, Renault Duster 0,46 Современные, дорогие модели, владельцы — опытные водители

Как снизить КБМ и стать "безаварийным"

  1. Соблюдайте дистанцию — большинство ДТП происходит из-за невнимательности и нарушения безопасного интервала.

  2. Не спешите на перекрёстках — наибольший процент аварий приходится именно на пересечения дорог.

  3. Следите за техническим состоянием машины: исправные тормоза, фары и резина — залог безопасности.

  4. Используйте видеорегистратор — запись поможет доказать невиновность в спорных ситуациях.

  5. Оформляйте полис на себя — если за рулём часто разные люди, КБМ может не снижаться.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка дешёвого, старого автомобиля без проверки истории.
    Последствие: высокая вероятность поломок и ДТП, рост КБМ.
    Альтернатива: приобрести подержанное авто с прозрачной историей через официального дилера.

  • Ошибка: игнорирование обновлений полиса ОСАГО.
    Последствие: потеря накопленного бонуса при смене страховщика.
    Альтернатива: использовать онлайн-сервисы страховых компаний, где КБМ сохраняется автоматически.

А что если вы новичок?

Для водителей с малым стажем существует особая стратегия: начинать с автомобилей средней мощности и надёжных марок. Те же Renault Duster или Mazda CX-5 — разумный выбор для первых лет вождения. Они прощают мелкие ошибки и обеспечивают высокий уровень пассивной безопасности.

Плюсы и минусы старых и новых машин

Тип авто Плюсы Минусы
Старые (Lada, Kia 2000-х) Дешёвые в обслуживании, простые в ремонте Меньше систем безопасности, слабая управляемость
Новые (Mazda, Toyota, Renault) Надёжность, ABS, ESP, подушки безопасности Дорогой ремонт и страховка без скидки для новичков

FAQ

Как проверить свой КБМ?
— На сайте РСА (Российского союза автостраховщиков) по номеру водительского удостоверения.

Сколько лет нужно для минимального КБМ?
— Более десяти лет безаварийного стажа.

Можно ли перенести КБМ при смене страховки?
— Да, коэффициент закреплён за водителем, а не за компанией.

Мифы и правда

Миф: КБМ обнуляется при смене автомобиля.
Правда: коэффициент остаётся прежним — он привязан к водителю.

Миф: у всех машин одной модели одинаковый КБМ.
Правда: значение зависит от конкретного водителя, а не от модели автомобиля.

Миф: ОСАГО не выгодно для аккуратных водителей.
Правда: напротив, при низком КБМ скидка на полис может превышать 50%.

Интересные факты

• Средний КБМ в России сегодня составляет 0,93, что говорит о тенденции к более осторожному вождению.
• Среди регионов лидером по количеству водителей с низким КБМ стал Татарстан.
• В Москве и Санкт-Петербурге коэффициенты в среднем выше — из-за плотного трафика и дорогих авто.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Каждый второй вызов эвакуатора зимой связан с разряженным аккумулятором сегодня в 4:36
Зима не прощает халтуры: как одна мелочь может превратить утро в борьбу с мёртвым мотором

Зима не прощает ошибок водителей: забытый антифриз, старый аккумулятор или примерзшие двери могут обернуться серьезными тратами. Узнай, что нужно проверить заранее.

Читать полностью » ГИБДД напомнила о штрафах для родителей за вождение подростков без прав сегодня в 4:22
Минутная слабость за рулём обошлась в 30 тысяч: как родителей наказывают за доверие

Разрешили подростку посидеть за рулём? Закон не делает поблажек — штрафы грозят не только юному водителю, но и владельцу автомобиля.

Читать полностью » В России распространяется мошенничество при ввозе автомобилей из-за рубежа сегодня в 3:31
Машина мечты, которая испарилась в блокчейне: как криптовалютные перегонщики обманывают россиян

Мошенники придумали новый способ выманивания денег — предлагают дешёвый перегон автомобиля из-за границы и требуют оплату криптовалютой. Как не попасться?

Читать полностью » МВД России разъяснило правила фотографий для международных прав в 2025 году сегодня в 3:16
Бумажные снимки ушли в прошлое: как теперь делают фото на права

В 2025 году требования к фото для национальных и международных водительских удостоверений в России строго регламентированы. Что изменилось и как не ошибиться при подаче документов?

Читать полностью » При обрыве ремня ГРМ возможен капитальный ремонт двигателя сегодня в 2:58
Ремень, который держит сердце машины: как продлить жизнь мотору без лишних затрат

Простые привычки водителя способны продлить срок службы ремня ГРМ на десятки тысяч километров без лишних затрат — рассказываем, как это сделать правильно.

Читать полностью » Аналитики сегодня в 2:16
Китайцы научились делать красивые машины — но подвеска всё ещё сдается первой

Пять китайских кроссоверов, которые выглядят солидно, но не выдерживают российских дорог. Разбираемся, какие из них требуют особого внимания и почему.

Читать полностью » В США женщина подала в суд на Volvo после травмы головы от багажника автомобиля сегодня в 1:55
Америка столкнулась с умным зверем: как собака из Нью-Джерси свела хозяйку и Volvo в суд

В Нью-Джерси женщина получила травму от багажника Volvo — и теперь суд решает, кто виноват: собака, датчик или инженерная недоработка.

Читать полностью » Transport & Environment выявила расхождение между тестами и реальными расходами гибридов сегодня в 1:27
Экономия на бумаге, расход в жизни: почему гибриды не оправдали надежд

Подключаемые гибриды обещали объединить экологичность и экономию, но реальность оказалась иной. Исследование показало, что эти машины потребляют топлива куда больше, чем кажется.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
В Кабардино-Балкарии врачи спасли пациента с раком четвёртой стадии и метастазами в печени
Питомцы
Исследования: кошки дольше живут при питании мясом и влажным кормом
Наука
Археологи нашли древний мегалитический центр объединения племён в Иордании — Сюзанна Кернер
Технологии
Андрей Карпатый объяснил, почему искусственный интеллект ещё далёк от уровня AGI
Авто и мото
ГИБДД: эксплуатация машины без зимней резины опасна для движения
Красота и здоровье
Роспотребнадзор Югры выявил больше всего нарушений в кулинарных изделиях и БАДах
Дом
Названы самые редкие и дорогие советские елочные игрушки
Спорт и фитнес
Жим гантелей и махи в стороны укрепляют плечи — мнение спортивных врачей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet