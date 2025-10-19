Российские дороги не прощают ошибок: вот какие машины чаще всего оказываются в сводках ДТП

По данным аналитиков Bip. ru, российские дороги по-прежнему остаются испытанием для многих водителей. Но есть марки машин, владельцы которых попадают в аварии чаще других. Исследование охватывает третий квартал текущего года и основывается на показателях коэффициента бонус-малус (КБМ) — ключевого параметра, влияющего на стоимость полиса ОСАГО.

Кто чаще попадает в ДТП

Согласно статистике Bip. ru, наиболее высокий КБМ — свыше 1,76 — был зафиксирован у владельцев Lada 2114, Lada Priora и Kia Spectra. Это значит, что среди них чаще всего встречаются виновники дорожно-транспортных происшествий.

"Высокий коэффициент бонус-малус напрямую указывает на количество страховых случаев, где водитель признан виновным", — пояснили в компании Bip.ru.

Эксперты отмечают, что подобная тенденция связана не только с особенностями самих моделей, но и с их возрастом. Большинство таких автомобилей давно сняты с производства, что делает их популярными у молодых и неопытных водителей, часто берущих недорогие подержанные машины в качестве первых.

Самые аккуратные водители

На противоположном конце рейтинга оказались владельцы Toyota Land Cruiser Prado, Mazda CX-5 и Renault Duster. У этих автомобилей чаще всего фиксируется минимальный КБМ — 0,46. Такой показатель означает многолетнее безаварийное вождение и, соответственно, самые низкие страховые тарифы.

"Чтобы достичь коэффициента 0,46, нужно минимум десять лет не становиться виновником ДТП", — уточнили аналитики Bip.ru.

Интересно, что именно эти автомобили чаще выбирают опытные водители среднего возраста, которые ценят надёжность и безопасность.

Что такое КБМ и как он влияет на ОСАГО

Коэффициент бонус-малус — это индивидуальный показатель страховой истории водителя. Если человек не становится виновником аварий, его КБМ снижается, а стоимость полиса ОСАГО уменьшается. Напротив, за каждое ДТП по вине владельца коэффициент растёт, и страховка дорожает.

Принцип прост: едешь аккуратно — платишь меньше. Например, при КБМ 0,46 водитель получает скидку почти 50% на полис, а при КБМ 1,76, наоборот, платит почти вдвое больше базовой стоимости.

Сравнение: аварийные и безаварийные модели

Категория Модели Средний КБМ Характеристика Наиболее аварийные Lada 2114, Lada Priora, Kia Spectra 1,76 и выше Старые, бюджетные авто, часто у начинающих водителей Наименее аварийные Toyota Land Cruiser Prado, Mazda CX-5, Renault Duster 0,46 Современные, дорогие модели, владельцы — опытные водители

Как снизить КБМ и стать "безаварийным"

Соблюдайте дистанцию — большинство ДТП происходит из-за невнимательности и нарушения безопасного интервала. Не спешите на перекрёстках — наибольший процент аварий приходится именно на пересечения дорог. Следите за техническим состоянием машины: исправные тормоза, фары и резина — залог безопасности. Используйте видеорегистратор — запись поможет доказать невиновность в спорных ситуациях. Оформляйте полис на себя — если за рулём часто разные люди, КБМ может не снижаться.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка дешёвого, старого автомобиля без проверки истории.

Последствие: высокая вероятность поломок и ДТП, рост КБМ.

Альтернатива: приобрести подержанное авто с прозрачной историей через официального дилера.

Ошибка: игнорирование обновлений полиса ОСАГО.

Последствие: потеря накопленного бонуса при смене страховщика.

Альтернатива: использовать онлайн-сервисы страховых компаний, где КБМ сохраняется автоматически.

А что если вы новичок?

Для водителей с малым стажем существует особая стратегия: начинать с автомобилей средней мощности и надёжных марок. Те же Renault Duster или Mazda CX-5 — разумный выбор для первых лет вождения. Они прощают мелкие ошибки и обеспечивают высокий уровень пассивной безопасности.

Плюсы и минусы старых и новых машин

Тип авто Плюсы Минусы Старые (Lada, Kia 2000-х) Дешёвые в обслуживании, простые в ремонте Меньше систем безопасности, слабая управляемость Новые (Mazda, Toyota, Renault) Надёжность, ABS, ESP, подушки безопасности Дорогой ремонт и страховка без скидки для новичков

FAQ

Как проверить свой КБМ?

— На сайте РСА (Российского союза автостраховщиков) по номеру водительского удостоверения.

Сколько лет нужно для минимального КБМ?

— Более десяти лет безаварийного стажа.

Можно ли перенести КБМ при смене страховки?

— Да, коэффициент закреплён за водителем, а не за компанией.

Мифы и правда

Миф: КБМ обнуляется при смене автомобиля.

Правда: коэффициент остаётся прежним — он привязан к водителю.

Миф: у всех машин одной модели одинаковый КБМ.

Правда: значение зависит от конкретного водителя, а не от модели автомобиля.

Миф: ОСАГО не выгодно для аккуратных водителей.

Правда: напротив, при низком КБМ скидка на полис может превышать 50%.

Интересные факты

• Средний КБМ в России сегодня составляет 0,93, что говорит о тенденции к более осторожному вождению.

• Среди регионов лидером по количеству водителей с низким КБМ стал Татарстан.

• В Москве и Санкт-Петербурге коэффициенты в среднем выше — из-за плотного трафика и дорогих авто.