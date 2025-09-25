Эти автомобили чаще других оказываются в ДТП — неожиданная статистика
Водители часто выбирают автомобиль, ориентируясь на комфорт, цену и внешний вид, но мало кто задумывается, насколько конкретная марка или модель может быть подвержена аварийности. Страховые компании ежегодно подводят статистику и составляют антирейтинги, позволяющие понять, какие машины чаще других оказываются в ДТП и в каких регионах риск попасть в аварию выше.
Кто попадает в ДТП чаще других
По итогам 2025 года уровень аварийности в России снизился на 16%. Но статистика показывает интересные нюансы. Например, самыми опасными водителями признаны мужчины 40-49 лет. Именно по их вине произошло более четверти всех аварий. Ранее этот антирейтинг возглавляли водители 35-44 лет. Женщины же становятся причиной аварий все реже: на их долю пришлось лишь 17% страховых случаев по ОСАГО.
По дням недели лидирует пятница — в этот день произошло 17% всех аварий. Немногим меньше ДТП зафиксировано в четверг и понедельник.
Сравнение брендов по аварийности
Эксперты крупнейших страховщиков составили список марок, чаще других попадающих в аварии в 2025 году:
|Марка авто
|Доля ДТП по ОСАГО
|Toyota
|8%
|Hyundai
|6%
|Kia
|5,6%
|Renault
|4,2%
|Nissan
|4%
|Volkswagen
|3%
|Chevrolet
|2,8%
|Ford
|2,5%
|Chery
|2%
|Haval
|1,4%
|Geely
|1%
Отдельные компании уточняют, что Toyota традиционно занимает первое место, а корейские Kia и Hyundai уверенно держатся в тройке лидеров. Китайские бренды пока показывают относительно низкую долю, но их количество в статистике растет.
Советы шаг за шагом: как снизить риск аварии
-
Проверяйте состояние автомобиля перед поездкой: тормоза, шины, фары.
-
Используйте качественные шины и своевременно меняйте их по сезону.
-
Не экономьте на страховке — КАСКО может компенсировать ущерб даже при наезде на препятствие.
-
Внимательно планируйте поездки в часы пик, особенно в пятницу.
-
Следите за погодой: в гололед или сильный дождь лучше сократить скорость.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: выбор подержанных шин.
→ Последствие: увеличение тормозного пути и вероятность ДТП.
→ Альтернатива: покупка новых сертифицированных шин от производителей Nokian, Michelin или Continental.
-
Ошибка: отказ от КАСКО ради экономии.
→ Последствие: крупные расходы при серьезной аварии.
→ Альтернатива: оформление базового КАСКО у надежного страховщика.
-
Ошибка: игнорирование планового ТО.
→ Последствие: скрытые неисправности и поломки на дороге.
→ Альтернатива: регулярное обслуживание в сертифицированных сервисах.
А что если ДТП признано "тоталом"?
В таких случаях автомобиль восстанавливать нецелесообразно. В 2025 году чаще всего конструктивная гибель фиксировалась у моделей Volkswagen, Škoda, Kia, Geely, Hyundai, Mercedes-Benz, BMW, Chery и Audi. На решение влияет высокая стоимость оригинальных запчастей и сложность ремонта.
Плюсы и минусы популярных иномарок в страховой статистике
|Марка
|Плюсы
|Минусы
|Toyota
|Надежность, ликвидность на рынке
|Часто фигурирует в ДТП
|Hyundai/Kia
|Доступность и сервис
|Высокая аварийность среди массовых моделей
|Volkswagen
|Комфорт и технологии
|Дорогой ремонт, риск "тотала"
|Китайские бренды
|Низкая цена, новые модели
|Растущая доля аварий, дорогие детали
|Nissan
|Простота эксплуатации
|Средний риск в авариях
Регионы с наибольшим риском ДТП
В 2025 году лидером по количеству аварий стала Москва. За ней следуют Краснодарский край и Подмосковье. В топ также вошли Новосибирская и Челябинская области, Башкортостан и Ростовская область. В других антирейтингах фигурируют Татарстан, Санкт-Петербург с Ленинградской областью и Свердловская область.
FAQ
Как выбрать страховку для иномарки?
Лучше комбинировать ОСАГО с КАСКО. ОСАГО покрывает ответственность перед другими, а КАСКО защищает ваш автомобиль, включая наезд на препятствие.
Сколько стоит страховка для популярных марок?
Стоимость зависит от региона и стажа водителя. Для Toyota или Hyundai полис может быть дороже на 10-15% из-за их частой аварийности.
Что лучше для водителя в "зоне риска" — новый автомобиль или подержанный?
Новый автомобиль безопаснее за счет современных систем, но требует более высокой страховки. Подержанный дешевле в обслуживании, но чаще ломается.
Мифы и правда
-
Миф: женщины водят хуже мужчин.
Правда: статистика показывает обратное — число аварий по их вине снижается.
-
Миф: китайские машины самые опасные.
Правда: доля ДТП с ними пока невелика, хотя растет по мере роста парка.
-
Миф: дорогой автомобиль всегда безопаснее.
Правда: в "тотал" попадают даже премиальные марки, так как ремонт слишком дорог.
3 интересных факта
-
Пятница — самый аварийный день недели.
-
Toyota уже несколько лет подряд занимает первое место в черных списках.
-
Средняя выплата по ДТП в 2025 году выросла у всех брендов без исключения.
Исторический контекст
-
В 2010-х лидерами аварийности были отечественные ВАЗ и старые иномарки.
-
В 2020-х картина сместилась в сторону массовых корейских и японских автомобилей.
-
В 2025 году в статистику прочно вошли китайские бренды, набирающие популярность на рынке.
