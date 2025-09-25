Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Автоавария
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 6:27

Эти автомобили чаще других оказываются в ДТП — неожиданная статистика

Autonews: Toyota возглавила список марок с наибольшим числом ДТП в 2025 году

Водители часто выбирают автомобиль, ориентируясь на комфорт, цену и внешний вид, но мало кто задумывается, насколько конкретная марка или модель может быть подвержена аварийности. Страховые компании ежегодно подводят статистику и составляют антирейтинги, позволяющие понять, какие машины чаще других оказываются в ДТП и в каких регионах риск попасть в аварию выше.

Кто попадает в ДТП чаще других

По итогам 2025 года уровень аварийности в России снизился на 16%. Но статистика показывает интересные нюансы. Например, самыми опасными водителями признаны мужчины 40-49 лет. Именно по их вине произошло более четверти всех аварий. Ранее этот антирейтинг возглавляли водители 35-44 лет. Женщины же становятся причиной аварий все реже: на их долю пришлось лишь 17% страховых случаев по ОСАГО.

По дням недели лидирует пятница — в этот день произошло 17% всех аварий. Немногим меньше ДТП зафиксировано в четверг и понедельник.

Сравнение брендов по аварийности

Эксперты крупнейших страховщиков составили список марок, чаще других попадающих в аварии в 2025 году:

Марка авто Доля ДТП по ОСАГО
Toyota 8%
Hyundai 6%
Kia 5,6%
Renault 4,2%
Nissan 4%
Volkswagen 3%
Chevrolet 2,8%
Ford 2,5%
Chery 2%
Haval 1,4%
Geely 1%

Отдельные компании уточняют, что Toyota традиционно занимает первое место, а корейские Kia и Hyundai уверенно держатся в тройке лидеров. Китайские бренды пока показывают относительно низкую долю, но их количество в статистике растет.

Советы шаг за шагом: как снизить риск аварии

  1. Проверяйте состояние автомобиля перед поездкой: тормоза, шины, фары.

  2. Используйте качественные шины и своевременно меняйте их по сезону.

  3. Не экономьте на страховке — КАСКО может компенсировать ущерб даже при наезде на препятствие.

  4. Внимательно планируйте поездки в часы пик, особенно в пятницу.

  5. Следите за погодой: в гололед или сильный дождь лучше сократить скорость.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбор подержанных шин.
    → Последствие: увеличение тормозного пути и вероятность ДТП.
    → Альтернатива: покупка новых сертифицированных шин от производителей Nokian, Michelin или Continental.

  • Ошибка: отказ от КАСКО ради экономии.
    → Последствие: крупные расходы при серьезной аварии.
    → Альтернатива: оформление базового КАСКО у надежного страховщика.

  • Ошибка: игнорирование планового ТО.
    → Последствие: скрытые неисправности и поломки на дороге.
    → Альтернатива: регулярное обслуживание в сертифицированных сервисах.

А что если ДТП признано "тоталом"?

В таких случаях автомобиль восстанавливать нецелесообразно. В 2025 году чаще всего конструктивная гибель фиксировалась у моделей Volkswagen, Škoda, Kia, Geely, Hyundai, Mercedes-Benz, BMW, Chery и Audi. На решение влияет высокая стоимость оригинальных запчастей и сложность ремонта.

Плюсы и минусы популярных иномарок в страховой статистике

Марка Плюсы Минусы
Toyota Надежность, ликвидность на рынке Часто фигурирует в ДТП
Hyundai/Kia Доступность и сервис Высокая аварийность среди массовых моделей
Volkswagen Комфорт и технологии Дорогой ремонт, риск "тотала"
Китайские бренды Низкая цена, новые модели Растущая доля аварий, дорогие детали
Nissan Простота эксплуатации Средний риск в авариях

Регионы с наибольшим риском ДТП

В 2025 году лидером по количеству аварий стала Москва. За ней следуют Краснодарский край и Подмосковье. В топ также вошли Новосибирская и Челябинская области, Башкортостан и Ростовская область. В других антирейтингах фигурируют Татарстан, Санкт-Петербург с Ленинградской областью и Свердловская область.

FAQ

Как выбрать страховку для иномарки?
Лучше комбинировать ОСАГО с КАСКО. ОСАГО покрывает ответственность перед другими, а КАСКО защищает ваш автомобиль, включая наезд на препятствие.

Сколько стоит страховка для популярных марок?
Стоимость зависит от региона и стажа водителя. Для Toyota или Hyundai полис может быть дороже на 10-15% из-за их частой аварийности.

Что лучше для водителя в "зоне риска" — новый автомобиль или подержанный?
Новый автомобиль безопаснее за счет современных систем, но требует более высокой страховки. Подержанный дешевле в обслуживании, но чаще ломается.

Мифы и правда

  • Миф: женщины водят хуже мужчин.
    Правда: статистика показывает обратное — число аварий по их вине снижается.

  • Миф: китайские машины самые опасные.
    Правда: доля ДТП с ними пока невелика, хотя растет по мере роста парка.

  • Миф: дорогой автомобиль всегда безопаснее.
    Правда: в "тотал" попадают даже премиальные марки, так как ремонт слишком дорог.

3 интересных факта

  1. Пятница — самый аварийный день недели.

  2. Toyota уже несколько лет подряд занимает первое место в черных списках.

  3. Средняя выплата по ДТП в 2025 году выросла у всех брендов без исключения.

Исторический контекст

  1. В 2010-х лидерами аварийности были отечественные ВАЗ и старые иномарки.

  2. В 2020-х картина сместилась в сторону массовых корейских и японских автомобилей.

  3. В 2025 году в статистику прочно вошли китайские бренды, набирающие популярность на рынке.

