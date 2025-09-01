Бампер, ребёнок, велосипедист: главные ловушки для водителей
Главный редактор автомобильного издания Quto Максим Ракитин в беседе с "Лентой.ру" рассказал о популярных способах автоподстав, с которыми могут столкнуться водители.
Наиболее распространённые схемы
Схема с бампером
"Самая распространенная подстава — небольшое касание в своей полосе, бампер отваливается, и человек обвиняет во всем того, кто ехал спереди. Бампер плохо закреплен у мошенников, и из-за этого случается коллизия", — пояснил Ракитин.
Ребёнок на дороге
Резко выбегает ребёнок, происходит лёгкое касание, он падает. Сразу же появляются "родители", требующие с водителя компенсацию.
Велосипедист
Велосипедист сам сталкивается с машиной, но утверждает, что его сбили. Доказать обратное без видеорегистратора в такой ситуации почти невозможно.
Масштабы проблемы в регионах
Автоподставы и инсценировки ДТП используются не только частными мошенниками, но и целыми группами. Недавние расследования показывают:
- В Татарстане дело завели против экс-начальника ГИБДД и его сообщника, организовавших схему со страховыми выплатами.
- В Алтайском крае 10 фигурантов устроили 11 фиктивных ДТП на 2,3 млн рублей.
- В Москве группа из 8 человек провернула более 500 поддельных аварий на сумму свыше 100 млн рублей.
- В Орловской области 22 человека инсценировали 81 ДТП.
- В Красноярске зафиксировано свыше 100 фальшивых аварий.
Как защититься
Эксперты отмечают, что главным средством защиты остаётся видеорегистратор — без него доказать невиновность в подобных ситуациях крайне сложно.
