Машина после аварии
Машина после аварии
Олег Белов Опубликована сегодня в 11:33

Развёл на парковке — поедешь по этапу»: как хотят бороться с автоподставами

Эксперт предложил конфисковывать имущество участников автоподстав и лишать их доходов

В России вновь обсуждается тема автоподстав — одного из самых распространённых видов дорожного мошенничества. Руководитель общественной системы "Обеспечение безопасности дорожного движения" Константин Крохмаль в интервью НСН заявил, что бороться с этим явлением нужно радикально — приравняв действия автоподставщиков к терроризму.

По его мнению, это позволит не только снизить количество таких преступлений, но и кардинально изменить отношение общества и правоохранительных органов к подобным схемам.

"В Китае на полтора миллиарда человек нет автоподставщиков, потому что наказание приравнено к терроризму. Автоподставщиков нет и в европейских странах, потому что там очень грамотная система по их выявлению, работают страховые шерифы. У нас, к сожалению, за это должен расплачиваться водитель. Повышение стоимости ОСАГО хоть в два раза, хоть в десять раз проблему не решит", — рассказал Крохмаль.

Суть инициативы

Эксперт предложил рассматривать автоподставы не как мошенничество, а как особо тяжкие преступления, приравненные к террористической деятельности. В таком случае наказание может составлять от 15 до 30 лет лишения свободы.

Кроме того, Крохмаль считает необходимым:

  • конфисковывать все средства, которыми располагают мошенники;

  • лишать их возможности использовать доходы от противоправной деятельности;

  • усиливать профилактику таких схем на законодательном уровне.

Почему проблема актуальна

По данным страховых компаний, число подставных ДТП в России растёт. Мошенники выбирают уязвимые категории водителей: женщин, новичков или тех, кто растеряется в стрессовой ситуации.

В пресс-службе "Абсолют Страхование" пояснили, что чаще всего подставные аварии происходят:

  • в местах с плохим освещением;

  • там, где нет камер видеонаблюдения;

  • в районах с низким потоком машин, где свидетелей практически не бывает.

Это создаёт удобные условия для давления на жертву: мошенники убеждают её согласиться с вымышленными обстоятельствами аварии и выплатить деньги "на месте".

Сравнение подходов разных стран

Страна Подход к автоподставам Результат
Китай Приравнивание к терроризму Полное отсутствие схем
Европейские страны Работа страховых "шерифов", развитые базы данных Минимальный уровень
Россия Наказание по статьям о мошенничестве, слабая профилактика Рост количества случаев

Советы шаг за шагом: как избежать автоподставы

  1. Сохраняйте спокойствие и не вступайте в конфликты.

  2. Сразу звоните в полицию при малейших подозрениях.

  3. Никогда не соглашайтесь на "решение вопроса на месте".

  4. Фиксируйте обстоятельства: фото, видео, номера машин.

  5. Держите под рукой контакты своей страховой компании.

  6. Старайтесь парковаться и двигаться в местах с видеонаблюдением.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: договориться с мошенниками без полиции.

  • Последствие: потеря денег и отсутствие доказательств.

  • Альтернатива: вызвать ГИБДД и зафиксировать ДТП официально.

  • Ошибка: не использовать видеорегистратор.

  • Последствие: невозможность доказать свою невиновность.

  • Альтернатива: установить качественное устройство с ночной съемкой.

  • Ошибка: оставлять место происшествия.

  • Последствие: риск обвинений в нарушении закона.

  • Альтернатива: дождаться сотрудников полиции.

А что если…

А что если предложение Крохмаля примут? Автоподставы могут резко сократиться, так как угроза длительного тюремного срока и конфискации имущества станет серьезным сдерживающим фактором. Однако существует и обратная сторона: слишком жесткая мера может вызвать дискуссии о соразмерности наказания.

Плюсы и минусы инициативы

Плюсы Минусы
Снижение числа автоподстав Дискуссии о чрезмерной строгости
Усиление ответственности мошенников Сложность применения нормы на практике
Защита добросовестных водителей Возможные перегибы в квалификации дел
Снижение нагрузки на страховые компании Риски повышения нагрузки на судебную систему

FAQ

Можно ли реально приравнять автоподставщиков к террористам?
Законодательно это спорный вопрос, но ужесточить наказание и ввести конфискацию имущества вполне возможно.

Кто чаще всего становится жертвой?
Женщины-водители и начинающие автомобилисты.

Что лучше: ОСАГО или каско для защиты от подстав?
ОСАГО — обязательный минимум, каско даёт больше защиты, особенно от мошеннических схем.

Мифы и правда

  • Миф: "Автоподставы есть только в России".
    Правда: такие схемы встречаются во многих странах, но их жестко пресекают.

  • Миф: "Достаточно повысить стоимость ОСАГО, чтобы решить проблему".
    Правда: повышение тарифов не влияет на поведение мошенников.

  • Миф: "Если заплатить мошенникам на месте, проблема решена".
    Правда: такие действия только подталкивают их к новым подставам.

3 интересных факта

• Первые массовые схемы автоподстав появились в России в 1990-е годы.
• В Европе для борьбы с ними активно применяют страховых расследователей — "шерифов".
• Видеорегистраторы снизили количество успешных подстав почти на треть, но не устранили проблему полностью.

Исторический контекст

  1. 1990-е — всплеск автоподстав на фоне слабого регулирования.

  2. 2000-е — появление первых законов и страховых инструментов.

  3. 2010-е — развитие видеорегистраторов, но сохранение схем.

  4. 2025 год — обсуждение радикального приравнивания автоподставщиков к террористам.

