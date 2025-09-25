Развёл на парковке — поедешь по этапу»: как хотят бороться с автоподставами

В России вновь обсуждается тема автоподстав — одного из самых распространённых видов дорожного мошенничества. Руководитель общественной системы "Обеспечение безопасности дорожного движения" Константин Крохмаль в интервью НСН заявил, что бороться с этим явлением нужно радикально — приравняв действия автоподставщиков к терроризму.

По его мнению, это позволит не только снизить количество таких преступлений, но и кардинально изменить отношение общества и правоохранительных органов к подобным схемам.

"В Китае на полтора миллиарда человек нет автоподставщиков, потому что наказание приравнено к терроризму. Автоподставщиков нет и в европейских странах, потому что там очень грамотная система по их выявлению, работают страховые шерифы. У нас, к сожалению, за это должен расплачиваться водитель. Повышение стоимости ОСАГО хоть в два раза, хоть в десять раз проблему не решит", — рассказал Крохмаль.

Суть инициативы

Эксперт предложил рассматривать автоподставы не как мошенничество, а как особо тяжкие преступления, приравненные к террористической деятельности. В таком случае наказание может составлять от 15 до 30 лет лишения свободы.

Кроме того, Крохмаль считает необходимым:

конфисковывать все средства, которыми располагают мошенники;

лишать их возможности использовать доходы от противоправной деятельности;

усиливать профилактику таких схем на законодательном уровне.

Почему проблема актуальна

По данным страховых компаний, число подставных ДТП в России растёт. Мошенники выбирают уязвимые категории водителей: женщин, новичков или тех, кто растеряется в стрессовой ситуации.

В пресс-службе "Абсолют Страхование" пояснили, что чаще всего подставные аварии происходят:

в местах с плохим освещением;

там, где нет камер видеонаблюдения;

в районах с низким потоком машин, где свидетелей практически не бывает.

Это создаёт удобные условия для давления на жертву: мошенники убеждают её согласиться с вымышленными обстоятельствами аварии и выплатить деньги "на месте".

Сравнение подходов разных стран

Страна Подход к автоподставам Результат Китай Приравнивание к терроризму Полное отсутствие схем Европейские страны Работа страховых "шерифов", развитые базы данных Минимальный уровень Россия Наказание по статьям о мошенничестве, слабая профилактика Рост количества случаев

Советы шаг за шагом: как избежать автоподставы

Сохраняйте спокойствие и не вступайте в конфликты. Сразу звоните в полицию при малейших подозрениях. Никогда не соглашайтесь на "решение вопроса на месте". Фиксируйте обстоятельства: фото, видео, номера машин. Держите под рукой контакты своей страховой компании. Старайтесь парковаться и двигаться в местах с видеонаблюдением.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: договориться с мошенниками без полиции.

Последствие: потеря денег и отсутствие доказательств.

Альтернатива: вызвать ГИБДД и зафиксировать ДТП официально.

Ошибка: не использовать видеорегистратор.

Последствие: невозможность доказать свою невиновность.

Альтернатива: установить качественное устройство с ночной съемкой.

Ошибка: оставлять место происшествия.

Последствие: риск обвинений в нарушении закона.

Альтернатива: дождаться сотрудников полиции.

А что если…

А что если предложение Крохмаля примут? Автоподставы могут резко сократиться, так как угроза длительного тюремного срока и конфискации имущества станет серьезным сдерживающим фактором. Однако существует и обратная сторона: слишком жесткая мера может вызвать дискуссии о соразмерности наказания.

Плюсы и минусы инициативы

Плюсы Минусы Снижение числа автоподстав Дискуссии о чрезмерной строгости Усиление ответственности мошенников Сложность применения нормы на практике Защита добросовестных водителей Возможные перегибы в квалификации дел Снижение нагрузки на страховые компании Риски повышения нагрузки на судебную систему

FAQ

Можно ли реально приравнять автоподставщиков к террористам?

Законодательно это спорный вопрос, но ужесточить наказание и ввести конфискацию имущества вполне возможно.

Кто чаще всего становится жертвой?

Женщины-водители и начинающие автомобилисты.

Что лучше: ОСАГО или каско для защиты от подстав?

ОСАГО — обязательный минимум, каско даёт больше защиты, особенно от мошеннических схем.

Мифы и правда

Миф: "Автоподставы есть только в России".

Правда: такие схемы встречаются во многих странах, но их жестко пресекают.

Миф: "Достаточно повысить стоимость ОСАГО, чтобы решить проблему".

Правда: повышение тарифов не влияет на поведение мошенников.

Миф: "Если заплатить мошенникам на месте, проблема решена".

Правда: такие действия только подталкивают их к новым подставам.

3 интересных факта

• Первые массовые схемы автоподстав появились в России в 1990-е годы.

• В Европе для борьбы с ними активно применяют страховых расследователей — "шерифов".

• Видеорегистраторы снизили количество успешных подстав почти на треть, но не устранили проблему полностью.

Исторический контекст