Москва снова впереди: каждый второй водитель выбирает европротокол
В России всё чаще используется европротокол для оформления дорожно-транспортных происшествий. Этот инструмент позволяет водителям самостоятельно зафиксировать аварию без вызова инспекторов ГИБДД, что значительно экономит время и упрощает процесс получения страховых выплат. По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), за первые восемь месяцев 2025 года было оформлено более полумиллиона ДТП через этот механизм, что составило свыше 41% от всех аварий.
Тенденция очевидна: всё больше водителей предпочитают цифровые сервисы и мобильные приложения страховых компаний вместо традиционного оформления документов. Особенно заметно это в мегаполисах и регионах с развитой инфраструктурой страхования.
География использования европротокола
Больше всего случаев оформления ДТП через европротокол фиксируется в Москве и Московской области, где плотность движения и количество машин выше среднего по стране. Новосибирская область уверенно занимает третью строчку, что показывает: тренд распространяется не только на столичный регион.
Минимальные показатели ожидаемо у Чукотского и Ненецкого автономных округов. Там меньше машин, а значит, и меньше аварий, требующих оформления.
Сравнение регионов по количеству европротоколов
|Регион
|Количество оформлений
|Москва
|44 091
|Московская область
|28 447
|Новосибирская область
|21 852
|Приморский край
|18 225
|Челябинская область
|16 797
|Башкортостан
|16 340
|Санкт-Петербург
|15 824
|Самарская область
|15 425
|Свердловская область
|14 438
|Татарстан
|13 438
|Чукотка
|91
|Ненецкий АО
|42
Советы шаг за шагом: как правильно оформить европротокол
-
Остановите автомобиль и включите аварийную сигнализацию.
-
Убедитесь, что пострадавших нет. Если есть — сразу вызывайте скорую и полицию.
-
Сфотографируйте место ДТП, повреждения, дорожные условия. Лучше сделать фото с разных ракурсов.
-
Заполните форму извещения о ДТП на бумаге или через приложение "Госуслуги Авто" / мобильное приложение своей страховой.
-
Укажите данные участников: номер полиса ОСАГО, сведения о водителях и автомобилях.
-
Подпишите документ обеими сторонами. Электронная подпись в приложении также имеет юридическую силу.
-
Передайте заполненный европротокол в страховую компанию.
Эти шаги позволяют завершить оформление в среднем за 20-30 минут, а не тратить несколько часов в ожидании инспектора.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: оформление европротокола при наличии пострадавших.
Последствие: протокол признают недействительным, страховая может отказать в выплате.
Альтернатива: сразу вызывать ГИБДД и скорую помощь.
-
Ошибка: нет фотофиксации места ДТП.
Последствие: спор со страховой, задержка выплат.
Альтернатива: использовать мобильное приложение, которое автоматически фиксирует координаты и время.
-
Ошибка: превышение лимита по ущербу (например, при серьёзных повреждениях).
Последствие: страховая откажет в полной компенсации.
Альтернатива: уточнить лимит (в 2025 году он составляет до 400 тыс. рублей при электронном оформлении) и при сомнениях вызвать ГИБДД.
А что если…
А что если один из участников аварии отказывается подписывать европротокол? В таком случае нужно вызвать сотрудников ДПС. Принудить человека к подписанию нельзя, а спорные ситуации решаются только через официальное оформление.
А что если у водителя нет приложения или доступа к интернету? Тогда можно заполнить бумажный бланк извещения о ДТП, который рекомендуется возить с собой вместе со страховкой.
Плюсы и минусы европротокола
|Плюсы
|Минусы
|Быстрое оформление
|Ограничение по сумме выплат
|Возможность использования мобильных приложений
|Не подходит при спорных обстоятельствах
|Не нужно ждать сотрудников ГИБДД
|Требует грамотного заполнения данных
|Удобно для мелких аварий
|При ошибках можно лишиться компенсации
FAQ
Как выбрать приложение для оформления европротокола?
Лучше использовать "Госуслуги Авто" или фирменное приложение своей страховой компании.
Сколько стоит оформление европротокола?
Оно бесплатно, расходы покрываются в рамках ОСАГО.
Что лучше — бумажный или электронный формат?
Электронный быстрее, а также позволяет получить повышенный лимит страхового возмещения.
Мифы и правда
-
Миф: европротокол действует только в Москве.
Правда: оформить можно в любом регионе России.
-
Миф: страховые компании не признают такие заявления.
Правда: при соблюдении правил выплаты происходят без проблем.
-
Миф: лимит по ущербу всегда одинаковый.
Правда: при бумажном протоколе он меньше, чем при электронном.
3 интересных факта
-
Первые европротоколы в России начали оформляться ещё в 2009 году.
-
Сегодня почти каждая страховая компания встроила функцию электронного протокола в своё приложение.
-
Москва и Московская область стабильно держат лидерство по числу европротоколов последние пять лет.
Исторический контекст
-
2009 год — запуск системы европротокола.
-
2014 год — введены фотофиксация и лимит в 50 тыс. рублей.
-
2018 год — лимит повышен до 100 тыс. рублей.
-
2021 год — электронное оформление стало доступно через "Госуслуги".
-
2025 год — лимит увеличен до 400 тыс. рублей при использовании цифровых сервисов.
