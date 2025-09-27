Москва снова впереди: каждый второй водитель выбирает европротокол

В России всё чаще используется европротокол для оформления дорожно-транспортных происшествий. Этот инструмент позволяет водителям самостоятельно зафиксировать аварию без вызова инспекторов ГИБДД, что значительно экономит время и упрощает процесс получения страховых выплат. По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), за первые восемь месяцев 2025 года было оформлено более полумиллиона ДТП через этот механизм, что составило свыше 41% от всех аварий.

Тенденция очевидна: всё больше водителей предпочитают цифровые сервисы и мобильные приложения страховых компаний вместо традиционного оформления документов. Особенно заметно это в мегаполисах и регионах с развитой инфраструктурой страхования.

География использования европротокола

Больше всего случаев оформления ДТП через европротокол фиксируется в Москве и Московской области, где плотность движения и количество машин выше среднего по стране. Новосибирская область уверенно занимает третью строчку, что показывает: тренд распространяется не только на столичный регион.

Минимальные показатели ожидаемо у Чукотского и Ненецкого автономных округов. Там меньше машин, а значит, и меньше аварий, требующих оформления.

Сравнение регионов по количеству европротоколов

Регион Количество оформлений Москва 44 091 Московская область 28 447 Новосибирская область 21 852 Приморский край 18 225 Челябинская область 16 797 Башкортостан 16 340 Санкт-Петербург 15 824 Самарская область 15 425 Свердловская область 14 438 Татарстан 13 438 Чукотка 91 Ненецкий АО 42

Советы шаг за шагом: как правильно оформить европротокол

Остановите автомобиль и включите аварийную сигнализацию. Убедитесь, что пострадавших нет. Если есть — сразу вызывайте скорую и полицию. Сфотографируйте место ДТП, повреждения, дорожные условия. Лучше сделать фото с разных ракурсов. Заполните форму извещения о ДТП на бумаге или через приложение "Госуслуги Авто" / мобильное приложение своей страховой. Укажите данные участников: номер полиса ОСАГО, сведения о водителях и автомобилях. Подпишите документ обеими сторонами. Электронная подпись в приложении также имеет юридическую силу. Передайте заполненный европротокол в страховую компанию.

Эти шаги позволяют завершить оформление в среднем за 20-30 минут, а не тратить несколько часов в ожидании инспектора.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: оформление европротокола при наличии пострадавших.

Последствие: протокол признают недействительным, страховая может отказать в выплате.

Альтернатива: сразу вызывать ГИБДД и скорую помощь.

Ошибка: нет фотофиксации места ДТП.

Последствие: спор со страховой, задержка выплат.

Альтернатива: использовать мобильное приложение, которое автоматически фиксирует координаты и время.

Ошибка: превышение лимита по ущербу (например, при серьёзных повреждениях).

Последствие: страховая откажет в полной компенсации.

Альтернатива: уточнить лимит (в 2025 году он составляет до 400 тыс. рублей при электронном оформлении) и при сомнениях вызвать ГИБДД.

А что если…

А что если один из участников аварии отказывается подписывать европротокол? В таком случае нужно вызвать сотрудников ДПС. Принудить человека к подписанию нельзя, а спорные ситуации решаются только через официальное оформление.

А что если у водителя нет приложения или доступа к интернету? Тогда можно заполнить бумажный бланк извещения о ДТП, который рекомендуется возить с собой вместе со страховкой.

Плюсы и минусы европротокола

Плюсы Минусы Быстрое оформление Ограничение по сумме выплат Возможность использования мобильных приложений Не подходит при спорных обстоятельствах Не нужно ждать сотрудников ГИБДД Требует грамотного заполнения данных Удобно для мелких аварий При ошибках можно лишиться компенсации

FAQ

Как выбрать приложение для оформления европротокола?

Лучше использовать "Госуслуги Авто" или фирменное приложение своей страховой компании.

Сколько стоит оформление европротокола?

Оно бесплатно, расходы покрываются в рамках ОСАГО.

Что лучше — бумажный или электронный формат?

Электронный быстрее, а также позволяет получить повышенный лимит страхового возмещения.

Мифы и правда

Миф: европротокол действует только в Москве.

Правда: оформить можно в любом регионе России.

Миф: страховые компании не признают такие заявления.

Правда: при соблюдении правил выплаты происходят без проблем.

Миф: лимит по ущербу всегда одинаковый.

Правда: при бумажном протоколе он меньше, чем при электронном.

3 интересных факта

Первые европротоколы в России начали оформляться ещё в 2009 году. Сегодня почти каждая страховая компания встроила функцию электронного протокола в своё приложение. Москва и Московская область стабильно держат лидерство по числу европротоколов последние пять лет.

Исторический контекст