Европротокол экономит нервы и деньги: главное — знать условия
Попасть в аварию — стресс для любого водителя. Но далеко не всегда нужно вызывать инспекторов. Европротокол позволяет оформить происшествие быстрее и без лишней бюрократии, сохранив право на страховую выплату.
Что такое европротокол
Европротокол — это способ официально зафиксировать дорожное происшествие без участия сотрудников ГИБДД или полиции. Водители сами оформляют документы и передают их в страховую компанию.
Название связано с тем, что практика впервые появилась в странах Европы. К Европейскому союзу или международным договорам процедура не имеет отношения.
Когда можно обойтись без ГИБДД
Для оформления европротокола нужны определённые условия:
- столкнулись только два автомобиля;
- ущерб нанесён исключительно этим машинам, пострадавших людей, животных или
- повреждённого имущества нет;
- у обоих водителей действующий полис ОСАГО;
- участники аварии согласны в том, кто виноват, и не спорят о деталях.
Если разногласия всё-таки возникли, оформить ДТП без инспекторов можно только через мобильное приложение или при наличии у одного из авто системы "ГЛОНАСС". В остальных случаях придётся вызывать сотрудников полиции.
Первые шаги после столкновения
Водителям важно позаботиться о безопасности других участников движения:
- Включите аварийную сигнализацию.
- Поставьте знак аварийной остановки (15 м в городе, 30 м — за его пределами).
- При плохой видимости и за пределами населённого пункта наденьте светоотражающий жилет.
Затем убедитесь, что пострадавших нет и повреждены только машины. Если всё соответствует условиям, фиксируйте происшествие: сфотографируйте авто, их расположение и следы повреждений. После этого лучше освободить дорогу и продолжить оформление документов на обочине.
Сколько выплатят по европротоколу
Размер компенсации ограничен:
- 100 тысяч рублей — при оформлении на бумаге или если есть разногласия;
- 400 тысяч рублей — при электронном оформлении и полном согласии участников.
Если ремонт обойдётся дороже, пострадавший может взыскать разницу с виновника.
Бумажный европротокол
Бланк заполняется в двух экземплярах: лицевую сторону водители оформляют одинаково, указывая дату, время, место происшествия, данные о машинах и страховках.
Важно: все строки должны быть заполнены или зачёркнуты, чтобы исключить возможность добавления информации посторонними.
На обороте каждый водитель описывает обстоятельства аварии своими словами, указывает схему ДТП и подписывает документ. В течение пяти дней заполненный бланк нужно передать в страховую компанию.
Электронное оформление
Оформить европротокол онлайн можно через приложения:
- "Госуслуги"
- "Госуслуги Авто"
- "Помощник ОСАГО"
Главное условие — у обоих водителей должны быть подтверждённые аккаунты на "Госуслугах". Приложение автоматически проверит полисы, определит координаты, поможет составить схему ДТП и зафиксировать повреждения. После заполнения формируется QR-код, а водители получают номер извещения, который обязателен для страховой.
Что делать дальше
После оформления документов пострадавшему нужно в течение пяти рабочих дней обратиться в свою страховую компанию и предоставить:
- заявление на выплату,
- паспорт,
- СТС,
- водительские права,
- полис ОСАГО,
- бумажный или электронный европротокол.
Ремонтировать машину в первые 15 дней нельзя — в этот период страховщик может провести экспертизу.
Виновнику же следует также направить извещение в страховую. Санкций за отказ от этого нет, но сделать это полезно: если он не согласен с обвинениями, сможет отстаивать свою правоту.
