Страховщик осматривает машину после ДТП
Опубликована сегодня в 7:22

Европротокол экономит нервы и деньги: главное — знать условия

Водителям напомнили правила оформления ДТП по европротоколу в России

Попасть в аварию — стресс для любого водителя. Но далеко не всегда нужно вызывать инспекторов. Европротокол позволяет оформить происшествие быстрее и без лишней бюрократии, сохранив право на страховую выплату.

Что такое европротокол

Европротокол — это способ официально зафиксировать дорожное происшествие без участия сотрудников ГИБДД или полиции. Водители сами оформляют документы и передают их в страховую компанию.

Название связано с тем, что практика впервые появилась в странах Европы. К Европейскому союзу или международным договорам процедура не имеет отношения.

Когда можно обойтись без ГИБДД

Для оформления европротокола нужны определённые условия:

  • столкнулись только два автомобиля;
  • ущерб нанесён исключительно этим машинам, пострадавших людей, животных или
  • повреждённого имущества нет;
  • у обоих водителей действующий полис ОСАГО;
  • участники аварии согласны в том, кто виноват, и не спорят о деталях.

Если разногласия всё-таки возникли, оформить ДТП без инспекторов можно только через мобильное приложение или при наличии у одного из авто системы "ГЛОНАСС". В остальных случаях придётся вызывать сотрудников полиции.

Первые шаги после столкновения

Водителям важно позаботиться о безопасности других участников движения:

  • Включите аварийную сигнализацию.
  • Поставьте знак аварийной остановки (15 м в городе, 30 м — за его пределами).
  • При плохой видимости и за пределами населённого пункта наденьте светоотражающий жилет.

Затем убедитесь, что пострадавших нет и повреждены только машины. Если всё соответствует условиям, фиксируйте происшествие: сфотографируйте авто, их расположение и следы повреждений. После этого лучше освободить дорогу и продолжить оформление документов на обочине.

Сколько выплатят по европротоколу

Размер компенсации ограничен:

  • 100 тысяч рублей — при оформлении на бумаге или если есть разногласия;
  • 400 тысяч рублей — при электронном оформлении и полном согласии участников.

Если ремонт обойдётся дороже, пострадавший может взыскать разницу с виновника.

Бумажный европротокол

Бланк заполняется в двух экземплярах: лицевую сторону водители оформляют одинаково, указывая дату, время, место происшествия, данные о машинах и страховках.

Важно: все строки должны быть заполнены или зачёркнуты, чтобы исключить возможность добавления информации посторонними.

На обороте каждый водитель описывает обстоятельства аварии своими словами, указывает схему ДТП и подписывает документ. В течение пяти дней заполненный бланк нужно передать в страховую компанию.

Электронное оформление

Оформить европротокол онлайн можно через приложения:

  • "Госуслуги"
  • "Госуслуги Авто"
  • "Помощник ОСАГО"

Главное условие — у обоих водителей должны быть подтверждённые аккаунты на "Госуслугах". Приложение автоматически проверит полисы, определит координаты, поможет составить схему ДТП и зафиксировать повреждения. После заполнения формируется QR-код, а водители получают номер извещения, который обязателен для страховой.

Что делать дальше

После оформления документов пострадавшему нужно в течение пяти рабочих дней обратиться в свою страховую компанию и предоставить:

  • заявление на выплату,
  • паспорт,
  • СТС,
  • водительские права,
  • полис ОСАГО,
  • бумажный или электронный европротокол.

Ремонтировать машину в первые 15 дней нельзя — в этот период страховщик может провести экспертизу.

Виновнику же следует также направить извещение в страховую. Санкций за отказ от этого нет, но сделать это полезно: если он не согласен с обвинениями, сможет отстаивать свою правоту.

