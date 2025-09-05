400 тысяч рублей на кону: когда европротокол действительно выгоден

Когда на дороге случается авария, большинство водителей испытывают стресс и не всегда понимают, как правильно действовать. Особенно часто возникает вопрос: обязательно ли вызывать сотрудников ГИБДД или ситуацию можно урегулировать самостоятельно.

Когда можно обойтись без инспекторов

В российском законодательстве существует понятие европротокола — упрощённой формы оформления ДТП без участия автоинспекторов. Такой вариант подходит только при выполнении целого ряда условий:

в аварии участвуют только два автомобиля. пострадавших среди людей нет. оба водителя имеют действующие полисы ОСАГО. виновник признаёт свою ответственность. сумма предполагаемого ущерба не превышает 400 тысяч рублей.

Если все эти пункты совпадают, водители могут заполнить бланк извещения о ДТП, сделать фотографии места происшествия и спокойно разъехаться.

"Если в столкновении участвуют два автомобиля, пострадавших нет, виновник признаёт свою ответственность, у обеих сторон имеются полисы ОСАГО, а сумма ремонта не превышает 400 тысяч рублей, ситуацию можно урегулировать без вызова инспекторов, оформив европротокол", — пояснил руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Почему европротокол не всегда спасает

На первый взгляд, схема кажется удобной и экономит время. Однако автоэксперт обращает внимание на возможные подводные камни. Стоимость ремонта современных машин, особенно премиальных брендов, зачастую оказывается выше первоначальных оценок. Даже при незначительных повреждениях итоговый счёт на СТО может сильно превысить лимит в 400 тысяч рублей. В этом случае страховки может не хватить, а недостающую сумму придётся взыскивать в судебном порядке.

Кроме того, есть риск, что один из участников ДТП передумает и попытается оспорить европротокол в суде. Подобные ситуации случаются нередко, и тогда без официального протокола ГИБДД доказать правоту будет куда сложнее.

Когда вызов сотрудников обязателен

Есть ряд случаев, когда присутствие инспекторов необходимо:

если в аварии пострадали люди;

если один из участников скрылся с места происшествия;

если возникают сомнения в подлинности документов или водитель предъявил поддельный полис ОСАГО;

если у одного из водителей нет прав или ранее они были изъяты.

"Обязательным является вызов автоинспекторов, если в ДТП есть пострадавшие, один из участников скрылся или возникают сомнения в подлинности документов", — отметил Евгений Ладушкин.

В подобных обстоятельствах самостоятельное оформление недопустимо, так как последствия могут оказаться крайне серьёзными: от отказа в выплате страховки до привлечения к уголовной ответственности.