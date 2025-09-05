Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Автоавария
Автоавария
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 1:33

400 тысяч рублей на кону: когда европротокол действительно выгоден

Эксперт Ладушкин назвал условия оформления аварии без вызова сотрудников ГИБДД

Когда на дороге случается авария, большинство водителей испытывают стресс и не всегда понимают, как правильно действовать. Особенно часто возникает вопрос: обязательно ли вызывать сотрудников ГИБДД или ситуацию можно урегулировать самостоятельно.

Когда можно обойтись без инспекторов

В российском законодательстве существует понятие европротокола — упрощённой формы оформления ДТП без участия автоинспекторов. Такой вариант подходит только при выполнении целого ряда условий:

  1. в аварии участвуют только два автомобиля.

  2. пострадавших среди людей нет.

  3. оба водителя имеют действующие полисы ОСАГО.

  4. виновник признаёт свою ответственность.

  5. сумма предполагаемого ущерба не превышает 400 тысяч рублей.

Если все эти пункты совпадают, водители могут заполнить бланк извещения о ДТП, сделать фотографии места происшествия и спокойно разъехаться.

"Если в столкновении участвуют два автомобиля, пострадавших нет, виновник признаёт свою ответственность, у обеих сторон имеются полисы ОСАГО, а сумма ремонта не превышает 400 тысяч рублей, ситуацию можно урегулировать без вызова инспекторов, оформив европротокол", — пояснил руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Почему европротокол не всегда спасает

На первый взгляд, схема кажется удобной и экономит время. Однако автоэксперт обращает внимание на возможные подводные камни. Стоимость ремонта современных машин, особенно премиальных брендов, зачастую оказывается выше первоначальных оценок. Даже при незначительных повреждениях итоговый счёт на СТО может сильно превысить лимит в 400 тысяч рублей. В этом случае страховки может не хватить, а недостающую сумму придётся взыскивать в судебном порядке.

Кроме того, есть риск, что один из участников ДТП передумает и попытается оспорить европротокол в суде. Подобные ситуации случаются нередко, и тогда без официального протокола ГИБДД доказать правоту будет куда сложнее.

Когда вызов сотрудников обязателен

Есть ряд случаев, когда присутствие инспекторов необходимо:

  • если в аварии пострадали люди;
  • если один из участников скрылся с места происшествия;
  • если возникают сомнения в подлинности документов или водитель предъявил поддельный полис ОСАГО;
  • если у одного из водителей нет прав или ранее они были изъяты.

"Обязательным является вызов автоинспекторов, если в ДТП есть пострадавшие, один из участников скрылся или возникают сомнения в подлинности документов", — отметил Евгений Ладушкин.

В подобных обстоятельствах самостоятельное оформление недопустимо, так как последствия могут оказаться крайне серьёзными: от отказа в выплате страховки до привлечения к уголовной ответственности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Toyota выпустила самый доступный гибрид бренда — Corolla GLi Hybrid 2026 за 189 тыс. реалов вчера в 21:23

Самый дешёвый гибрид Toyota в истории: как Corolla сместила Altis

Toyota представила новую Corolla GLi Hybrid 2026, которая сочетает экономичность, богатое оснащение и уникальную гарантию, сохраняя при этом доступную цену.

Читать полностью » Доходы таксистов в Москве в августе 2025 года достигли рекорда 161 тысячи рублей — данные аналитиков вчера в 20:18

Доходы таксистов растут быстрее тарифов: новая статистика удивила даже рынок

Доходы московских таксистов бьют рекорды, но вместе с этим растут и штрафы для нелегалов. Что изменится на рынке и чего ждать пассажирам?

Читать полностью » Германия выступила против полного запрета ДВС в ЕС с 2035 года — VDA и IG Metall вчера в 19:11

Запрет ДВС в Европе может сорваться: автосаммит в Берлине готовит сюрприз

Германия готовится к решающим переговорам с Евросоюзом о судьбе автомобилей с ДВС. Будет ли найден компромисс, или курс на полный отказ останется неизменным?

Читать полностью » Китайское министерство промышленности ограничит использование скрытых дверных ручек в машинах вчера в 18:53

Машины с "невидимыми" ручками оказались ловушкой: в Китае готовят неожиданный запрет

Китайские власти пересматривают автомобильные стандарты: под угрозой привычные дизайнерские решения, а вместе с ними и целый пласт современных технологий.

Читать полностью » Эксперт Турсунова: перелив масла вызывает течи, нагар и риск заклинивания турбины вчера в 17:58

Лишняя капля в двигателе превращается в счёт на десятки тысяч: главная ошибка при замене масла

Перелив моторного масла может обернуться серьёзным ремонтом. Почему это происходит и какие детали страдают в первую очередь — в материале.

Читать полностью » Минтранс сообщил о переговорах России и Китая по взаимному признанию водительских удостоверений вчера в 16:53

Россия и Китай готовят сюрприз для автомобилистов: что изменится для водителей обеих стран

Россия и Китай обсуждают важное соглашение, которое может заметно упростить жизнь автомобилистам обеих стран. Но решение пока не принято.

Читать полностью » Эксперт Житнухин назвал основные недостатки кроссовера Toyota C-HR вчера в 15:55

На что жалуются владельцы Toyota C-HR: полный список слабых мест

Популярный кроссовер Toyota C-HR оказался не таким удобным, как выглядит на первый взгляд. Эксперты назвали пять ключевых недостатков модели.

Читать полностью » ВСК назвал самые аварийные китайские автомобили в России в 2025 году вчера в 14:36

Самые массовые бренды стали самыми аварийными: что не так с Chery, Haval и Geely

Аналитики ВСК подсчитали, какие китайские автомобили чаще всего становятся виновниками ДТП в России, а какие оказались самыми аккуратными на дорогах.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Инструкторы по силовым тренировкам объяснили, как правильно выбирать вес гири
Дом

Организация кладовой: лучшие варианты хранения вещей в доме
Питомцы

Врачи объяснили, почему игрушки так же важны для питомцев, как корм и сон
Еда

Салат из белой фасоли "Marry Me" стал популярным рецептом EatingWell
Туризм

Болгарка Лидия Иванова вошла в список лучших специалистов Conde Nast Traveler
Наука и технологии

Google, Apple и Microsoft внедряют ключи доступа вместо паролей — FIDO Alliance
Еда

Кулинарный эксперт рекомендует использовать грибы для приготовления курника с курицей
Красота и здоровье

Врач Валерий Новоселов объяснил причины появления синяков у Дональда Трампа
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet