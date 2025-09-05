Подстроенное ДТП может начаться в любой момент: кто обычно в списке жертв

Мошенники на дорогах уже давно стали отдельной проблемой для водителей. Одни используют подстроенные аварии как способ лёгкого заработка, другие — как инструмент давления на неопытных автомобилистов. Эксперты предупреждают: чаще всего жертвами становятся именно те, кто плохо знаком с юридическими нюансами оформления ДТП или растерян при столкновении с агрессивным поведением.

Кто чаще попадает в ловушку

По данным страховой компании "Абсолют Страхование", в зоне риска оказываются начинающие водители и женщины за рулём. В среднем речь идёт о тех, чей стаж вождения не превышает четырёх лет. Такие автолюбители ещё не обладают достаточным опытом, чтобы уверенно действовать в стрессовой ситуации, и потому становятся удобной мишенью для злоумышленников.

При этом сами аферисты хорошо понимают, где им проще провернуть схему. Чаще всего это участки дорог без камер видеонаблюдения, в тёмное время суток или в местах с плохим освещением.

Главные уловки аферистов

Злоумышленники обычно ведут себя напористо, стараясь создать у жертвы ощущение срочности. Их цель — заставить водителя принять поспешное решение. Чаще всего они настаивают на том, что "решить вопрос на месте" будет проще и дешевле.

Главный аргумент мошенников — отсутствие свидетелей. Если нет камер, а рядом мало прохожих, они уверены, что смогут убедить водителя в своей правоте, даже если вина очевидно сомнительна.

Роль видеорегистратора

Один из главных факторов, сдерживающих аферистов, — наличие видеорегистратора. Если устройство фиксирует момент столкновения, доказать свою невиновность становится намного проще. Именно поэтому жертвами чаще оказываются те, у кого камеры в салоне нет.