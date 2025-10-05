Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Салон праворульного авто
Салон праворульного авто
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:01

Кондиционер в дождь превращает машину в парник? Эксперты раскрыли 3 смертельные ошибки водителей

Использование кондиционера в дождливую погоду может привести к простуде

Кондиционер в автомобиле давно перестал быть роскошью. Сегодня он отвечает не только за комфортную температуру, но и помогает бороться с влажностью, предотвращая запотевание стёкол. Однако специалисты напоминают: при дожде и высокой влажности пользоваться системой нужно осторожно. В противном случае можно получить обратный эффект — вместо чистого обзора стекла затянет плёнкой, а в салоне станет некомфортно.

Когда кондиционер помогает

  • Убирает лишнюю влагу из воздуха.

  • Снижает вероятность запотевания при обдуве лобового стекла.

  • Делает поездку комфортнее в межсезонье.

Именно благодаря кондиционеру водители избавились от тряпок, которыми раньше приходилось протирать стёкла чуть ли не каждые пять минут.

Когда кондиционер мешает

Проблема связана не с самим устройством, а с режимами его работы:

  • если поток воздуха направлен на ноги или в зону салона — окна начинают запотевать;

  • при сильном охлаждении возрастает риск простуды;

  • при включённой рециркуляции воздух "ходит по кругу", влажность повышается, и стёкла затягивает быстрее.

Особенно опасна автоматическая рециркуляция, которая активируется в климат-контроле без ведома водителя. В результате обзор резко ухудшается именно в дождь.

Сравнение режимов работы кондиционера

Режим Эффект Риск
Обдув лобового стекла Убирает влагу, предотвращает запотевание Нет
Обдув ног и салона Воздух не попадает на стёкла, они запотевают Высокий
Рециркуляция Нет притока свежего воздуха, влажность растёт Запотевание + дискомфорт
Сильное охлаждение Быстрое снижение температуры Простуда, повышенный расход топлива

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: включить кондиционер на обдув ног в дождь.
    → Последствие: затянутые стёкла, плохая видимость.
    → Альтернатива: направить поток на лобовое стекло.

  • Ошибка: использовать рециркуляцию.
    → Последствие: резкое запотевание.
    → Альтернатива: включить приток свежего воздуха.

  • Ошибка: выставлять температуру сильно ниже наружной.
    → Последствие: перерасход топлива, риск заболеть.
    → Альтернатива: держать разницу не более 5-7 °C.

А что если стёкла всё равно запотевают?

  • Проверьте салонный фильтр: забитый элемент ухудшает работу системы.

  • Используйте антизапотеватели для стёкол.

  • При необходимости приоткройте боковое окно — это поможет выровнять влажность.

Плюсы и минусы использования кондиционера в дождь

Плюсы Минусы
Снижает влажность при правильных настройках При неверном режиме вызывает запотевание
Повышает комфорт Увеличивает расход топлива
Помогает бороться с конденсатом Риск простуды при холодном потоке

Советы шаг за шагом

  1. При дожде включайте кондиционер только в режиме обдува лобового стекла.

  2. Проверяйте, отключена ли рециркуляция.

  3. Настройте температуру так, чтобы разница с улицей была минимальной.

  4. Следите за исправностью фильтра и дренажной системы.

  5. Используйте климат-контроль вручную, а не полагайтесь на автомат.

FAQ

Можно ли включать кондиционер в дождь?
Да, но только в режиме обдува стёкол и без рециркуляции.

Почему стёкла запотевают при включённом кондиционере?
Из-за неправильного направления потока или включённой рециркуляции.

Правда ли, что кондиционер повышает расход топлива?
Да, но в среднем всего на 5-10 %, если не выставлять экстремальные режимы.

Мифы и правда

  • Миф: кондиционер всегда спасает от запотевания.
    Правда: при неправильном режиме он, наоборот, провоцирует его.

  • Миф: рециркуляция улучшает работу системы в дождь.
    Правда: она усиливает запотевание.

  • Миф: кондиционер можно использовать как угодно, это безвредно.
    Правда: неверные настройки влияют и на обзор, и на здоровье.

3 интересных факта

  1. В первых авто кондиционер использовался только для охлаждения и не имел функции осушения воздуха.

  2. В современных машинах система автоматически регулирует влажность, но далеко не всегда корректно.

  3. Салонный фильтр играет ключевую роль в борьбе с запотеванием — его замена способна снизить влажность на 30 %.

Исторический контекст

В СССР автомобили не имели кондиционеров, и водители спасались тряпками и слегка приоткрытыми окнами.

В 1990-е кондиционеры начали появляться в иномарках, но пользоваться ими умели далеко не все.

Сегодня система стала стандартом даже в "бюджетниках", однако ошибки эксплуатации до сих пор актуальны.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт Роман Чикун: штрафы за шумный выхлоп должны быть сопоставимы с наказанием за проезд на красный сегодня в 20:52
Тихо не будет: водителям готовят штрафы, от которых заглохнет весь тюнинг

В России обсуждают повышение штрафов за переделку выхлопных систем. Почему теперь громкий звук может стоить десятки тысяч рублей — разбираемся в деталях.

Читать полностью » Toyota Yaris Cross впервые появилась в России через параллельный импорт сегодня в 19:58
Японец против “Москвича”: Toyota Yaris Cross ворвался в Россию и сбил цены в бюджетном сегменте

Toyota Yaris Cross официально не продаётся в России, но уже доступен через параллельный импорт — и его цена приятно удивит даже поклонников LADA.

Читать полностью » сегодня в 18:49
Ещё вчера — игрушка для богачей, сегодня — находка для прагматиков: что творится с гибридами

Цены на подержанные гибриды в России стремительно снижаются, а интерес к ним — наоборот, растёт. Toyota Highlander и RAV4 подешевели заметно, но что стоит за этим трендом?

Читать полностью » Автоэксперт Юлия Трушкова назвала привычки, которые разрушают двигатель автомобиля сегодня в 17:58
Хотите "убить" мотор своими руками? Эти привычки делают это быстрее, чем время

Даже самый надёжный мотор можно "убить" собственными руками — достаточно пары небрежных привычек. Эксперт рассказала, как их распознать и что делать, чтобы мотор служил дольше.

Читать полностью » Названы самые доступные минивэны в России в октябре 2025 года — рейтинг портала сегодня в 16:49
Китайцы отобрали дорогу у кроссоверов: самые дешёвые минивэны удивили даже скептиков

Китайские минивэны вытесняют привычных конкурентов, предлагая простор и комфорт по доступной цене. Узнаем, какие модели оказались самыми дешёвыми этой осенью.

Читать полностью » ГАИ напомнила о штрафе за парковку на обочине загородной трассы сегодня в 15:56
Минутная остановка — билет в беду: почему оставлять машину у трассы опаснее, чем кажется

Многие водители по привычке оставляют машину у обочины, не задумываясь, что это может закончиться штрафом, эвакуацией или даже аварией.

Читать полностью » ГАИ напомнила водителям о скрытой кнопке Valet, управляющей сигнализацией сегодня в 14:52
Кнопка-призрак под рулём: что скрывает функция, о которой не знают даже опытные водители

В автомобилях есть одна неприметная кнопка, которая может выручить в экстренной ситуации. Но знают о ней лишь единицы.

Читать полностью » Параллельная парковка названа самым сложным манёвром для учеников автошкол сегодня в 13:41
45 часов за рулём — и всё равно провал: манёвры, которые ломают новичков

Учёба в автошколе кажется долгой и сложной, а экзаменационные манёвры пугают многих. Узнайте, какие упражнения чаще всего вызывают трудности и как их освоить.

Читать полностью »

Новости
Наука
Компьютерная модель показала десятикратную разницу содержания воды в атмосфере Юпитера
Туризм
Блогер Елена Лисейкина: стереотип о недружелюбии в Узбекистане к россиянам неверен
Дом
Эксперты: запах в квартире чаще всего идёт от бытовых приборов и текстиля
Красота и здоровье
Сон на боку с подушкой между коленями помогает при радикулите и болях в пояснице
Авто и мото
Автоюрист Воропаев объяснил, когда водителя могут освободить от штрафа за нарушение ПДД при доставке роженицы
Еда
Шпроты используют не только для бутербродов, но и для салатов, пиццы и запеканок
Садоводство
Эксперты предупредили: при перепадах температуры на балконе тыква быстро портится
Наука
В Танзании жёлтые павианы включили грибы в основной рацион
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet