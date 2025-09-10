Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Ирина Малова Опубликована сегодня в 18:10

Тренажёр из спортзала, который работает на пресс лучше скручиваний

Эксперты ACE включили капитанское кресло в список наиболее эффективных упражнений для мышц кора

Высокий тренажёр без сиденья, с удобными подлокотниками и упором для спины — знакомая деталь почти любого современного зала. В фитнесе его называют "капитанское кресло". Чтобы занять позицию, нужно подняться по небольшим ступенькам или опорным штырям, зафиксироваться руками и прижать спину к спинке. На первый взгляд конструкция проста, но именно она позволяет эффективно прокачивать пресс без лишней нагрузки на позвоночник.

Почему "капитанское кресло" так популярно

Упражнения в этом тренажёре напоминают классические подъёмы ног в висе, но при этом спина получает поддержку. Благодаря этому техника становится доступнее для большинства людей, особенно тех, кто пока не может уверенно выполнять упражнения на турнике.

Американский совет по упражнениям (American Council on Exercise) провёл исследование, в котором сравнил дюжину самых известных упражнений на пресс. Итог оказался показательным: стандартный вариант подъёма ног в "капитанском кресле" оказался одним из наиболее результативных для проработки прямой мышцы живота и косых мышц.

"Американский совет по упражнениям назвал стандартное упражнение в "капитанском кресле” одним из самых эффективных для стимуляции прямой и косых мышц живота", — сообщили в организации.

Это означает, что тренажёр помогает задействовать как так называемый "шестипак", так и мышцы, формирующие боковой рельеф.

Как правильно выполнять упражнение

Главный момент, который нужно учитывать: поднимать колени необходимо выше уровня бёдер. В противном случае акцент смещается на подвздошно-поясничные мышцы, а пресс работает не в полную силу. Также важно сохранять прямое положение корпуса и не "проваливаться" в плечах.

Стандартный подъём коленей

  1. Поднимитесь в тренажёр, прижмите спину к спинке, зафиксируйте руки на опорах.

  2. Пусть ноги свободно свисают вниз.

  3. На выдохе подтяните колени к груди.

  4. Держите живот в напряжении, втягивайте пупок к позвоночнику.

  5. Медленно вернитесь в исходное положение, не расслабляя плечи.

Рекомендуется выполнять три подхода по 10 повторений.

Подъём прямых ног

Этот вариант требует хорошей физической подготовки. Здесь нагрузка значительно выше, поэтому он подходит тем, кто уверенно делает базовый вариант.

  1. Примите исходное положение, удерживая спину и руки на опорах.

  2. Вытяните ноги вниз.

  3. Сохраняя их прямыми, поднимите до уровня пола или чуть выше.

  4. Двигайтесь медленно, не раскачиваясь.

  5. Верните ноги вниз в контролируемом темпе.

Для начала достаточно 8 повторений. При появлении боли в пояснице упражнение следует прекратить.

Косые подъёмы

Чтобы подключить к работе боковые мышцы живота, используйте вариацию с поворотом.

  1. Поднимите колени к груди, направляя их в правую сторону.

  2. Опустите вниз.

  3. Повторите подъём, но теперь влево.

  4. Чередуйте стороны, выполняя по 10 раз на каждую.

Подъёмы поочерёдно

Вместо одновременного подъёма двух ног можно работать поочерёдно. Это снижает нагрузку на поясницу и помогает начинающим постепенно адаптироваться к упражнению.

  1. Подтяните правое колено к груди.

  2. Верните его вниз.

  3. Повторите движение левой ногой.

  4. Считается один повтор.

Оптимально делать три подхода по 10 повторов.

С чем сочетать тренировки

Чтобы получить максимальный результат, стоит комбинировать разные упражнения. Хорошим дополнением будут "велосипед", обратные скручивания и работа со швейцарским мячом. Такое сочетание укрепит мышцы кора, улучшит осанку и снизит риск травм при силовых нагрузках.

Полезные советы

• Следите за тем, чтобы корпус не раскачивался — лишняя инерция снижает эффективность.
• Выполняйте движения на выдохе — так мышцы работают глубже.
• При дискомфорте в пояснице используйте упрощённый вариант с поочерёдным подъёмом ног.
• Не забывайте о постепенном увеличении нагрузки: лучше добавить один подход позже, чем перегрузить мышцы сразу.

