Маленький шкаф — не приговор: как 20 вещей превращаются в 50 стильных образов
Ограниченное пространство — не приговор для стиля. Капсульный гардероб помогает выглядеть модно, экономить место и легко комбинировать вещи. Главное — правильно его составить.
Сколько вещей действительно нужно
Многие думают, что для стиля нужно много одежды. Но это миф.
"На сезон достаточно не более 20 позиций — брюки, юбки, блузки, кофты, верхняя одежда и обувь. При грамотном подборе они дадут до 50 разных образов", — объясняет стилист Эля Каёмова.
С чего начать: цветовая палитра
Фундамент гардероба строится на цветах.
- Базовые оттенки: чёрный, белый, серый.
- Дополнения: беж, синий, зелёный, красный и другие цвета, подходящие вашему цветотипу.
Можно ориентироваться на модные тренды, но выгоднее учитывать именно свои особенности. Цвета влияют и на настроение:
- жёлтый — власть,
- зелёный — гармония,
- синий — стабильность,
- красный — энергия и страсть.
"Все вещи должны быть комплиментарны друг другу. Приложения для подбора цветов помогут избежать ошибок", — советует Эля Каёмова.
Разбор гардероба: шаг за шагом
- Достаньте всё из шкафа.
- Избавьтесь от поношенного, выцветшего и неподходящего по размеру.
- Оставьте только то, что актуально сейчас, а не "когда-нибудь".
- Подумайте о стиле жизни: офис, прогулки с ребёнком, активный отдых — это разные акценты.
"Шкаф должен отражать вашу жизнь в моменте, а не надежды на будущую форму", — подчёркивает стилист.
Базовый набор капсулы
На сезон достаточно:
- 2 низа (брюки или юбки — светлые и тёмные),
- 5-6 верхов (рубашки, блузки, пиджаки, джемперы),
- 2 варианта верхней одежды,
- 3 пары обуви (на каблуке, без каблука и открытая).
Фасоны стоит подбирать так:
- классика — на долгие годы,
- тренды — по 1-2 вещи на сезон.
То же касается обуви: квадратные носы быстро выйдут из моды, а классические формы останутся актуальными.
Полезные советы стилиста
- Вкладывайтесь в пальто, пиджаки и обувь.
- Экономьте на базовых блузках и брюках.
- Добавляйте аксессуары — шарфы, сумки, украшения.
- Перед покупкой вещи подумайте, с чем её носить. Минимум пять сочетаний — хороший ориентир.
- Регулярно обновляйте шкаф и убирайте то, что не носите.
- Вдохновляйтесь образами из блогов и журналов.
Итог
Капсульный гардероб — это не ограничение, а свобода. Несколько продуманных вещей позволяют выглядеть стильно, а маленький шкаф перестаёт быть проблемой.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru