Олег Белов Опубликована сегодня в 18:50

Маленький шкаф — не приговор: как 20 вещей превращаются в 50 стильных образов

Как правильно разобрать шкаф и составить капсульный гардероб — пошаговое руководство от эксперта

Ограниченное пространство — не приговор для стиля. Капсульный гардероб помогает выглядеть модно, экономить место и легко комбинировать вещи. Главное — правильно его составить.

Сколько вещей действительно нужно

Многие думают, что для стиля нужно много одежды. Но это миф.

"На сезон достаточно не более 20 позиций — брюки, юбки, блузки, кофты, верхняя одежда и обувь. При грамотном подборе они дадут до 50 разных образов", — объясняет стилист Эля Каёмова.

С чего начать: цветовая палитра

Фундамент гардероба строится на цветах.

  • Базовые оттенки: чёрный, белый, серый.
  • Дополнения: беж, синий, зелёный, красный и другие цвета, подходящие вашему цветотипу.

Можно ориентироваться на модные тренды, но выгоднее учитывать именно свои особенности. Цвета влияют и на настроение:

  • жёлтый — власть,
  • зелёный — гармония,
  • синий — стабильность,
  • красный — энергия и страсть.

"Все вещи должны быть комплиментарны друг другу. Приложения для подбора цветов помогут избежать ошибок", — советует Эля Каёмова.

Разбор гардероба: шаг за шагом

  1. Достаньте всё из шкафа.
  2. Избавьтесь от поношенного, выцветшего и неподходящего по размеру.
  3. Оставьте только то, что актуально сейчас, а не "когда-нибудь".
  4. Подумайте о стиле жизни: офис, прогулки с ребёнком, активный отдых — это разные акценты.

"Шкаф должен отражать вашу жизнь в моменте, а не надежды на будущую форму", — подчёркивает стилист.

Базовый набор капсулы

На сезон достаточно:

  • 2 низа (брюки или юбки — светлые и тёмные),
  • 5-6 верхов (рубашки, блузки, пиджаки, джемперы),
  • 2 варианта верхней одежды,
  • 3 пары обуви (на каблуке, без каблука и открытая).

Фасоны стоит подбирать так:

  • классика — на долгие годы,
  • тренды — по 1-2 вещи на сезон.

То же касается обуви: квадратные носы быстро выйдут из моды, а классические формы останутся актуальными.

Полезные советы стилиста

  1. Вкладывайтесь в пальто, пиджаки и обувь.
  2. Экономьте на базовых блузках и брюках.
  3. Добавляйте аксессуары — шарфы, сумки, украшения.
  4. Перед покупкой вещи подумайте, с чем её носить. Минимум пять сочетаний — хороший ориентир.
  5. Регулярно обновляйте шкаф и убирайте то, что не носите.
  6. Вдохновляйтесь образами из блогов и журналов.

Итог

Капсульный гардероб — это не ограничение, а свобода. Несколько продуманных вещей позволяют выглядеть стильно, а маленький шкаф перестаёт быть проблемой.

