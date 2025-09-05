Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Башня Накагин, Япония
Башня Накагин, Япония
© commons.wikimedia.org by Dllu is licensed under CC BY-SA 4.0
Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:37

Крошечные комнаты, которые изменили города: как капсулы стали символом Японии

Как появились капсульные отели в Токио и Осаке — от башни Накагин до Capsule Inn Osaka

Капсульные отели давно стали одной из самых ярких особенностей японской городской культуры. Жители Токио и Осаки привыкли к тому, что каждый квадратный метр в мегаполисе имеет огромную ценность. Именно поэтому в Японии появились миниатюрные капсулы, которые обеспечивают минимум необходимого: тихое место для сна, зарядки телефона и короткий отдых посреди шумного города.

Как родилась идея капсульного жилья

Экономический рост послевоенной Японии привёл к стремительному росту населения в городах. Уже в 60-70-е годы в Токио и других мегаполисах стало остро ощущаться давление на рынок недвижимости. Архитекторы начали искать решения, которые позволяли бы сжать жилое пространство до минимума, но при этом сохранить его функциональность.

Особую роль сыграло движение метаболистов. Эти архитекторы рассматривали здания как "живые организмы", где отдельные модули можно было менять или обновлять. Так в 1972 году появилась легендарная капсульная башня Накагин — одно из первых воплощений идеи модульного жилья.

Башня Накагин: символ и разочарование

Проект архитектора Кисё Курокавы стал настоящим экспериментом. В здании насчитывалось 140 капсул площадью около 10 м² каждая. Внутри располагалась кровать-футон, встроенная мебель, миниатюрная ванная и даже большое круглое окно. Курокава задумывал башню как постоянно обновляемую конструкцию: старые капсулы должны были заменяться новыми.

На практике всё оказалось сложнее. Чтобы снять один модуль, приходилось демонтировать и соседние. В итоге обновлений так и не случилось, здание начало ветшать, и спустя десятилетия его пришлось снести. Несмотря на это, идея маленьких капсул прижилась в другой форме.

Рождение капсульных отелей

Через несколько лет тот же Курокава предложил более простую и утилитарную версию — капсульные отели. Первая подобная гостиница Capsule Inn Osaka открылась в 1979 году. Она сразу стала популярной у офисных работников, которые задерживались на работе до поздней ночи и не успевали добраться домой.

Размер одной капсулы стандартный: около 2 метров в длину, 1 метр в ширину и чуть выше человеческого роста. Внутри — матрас, лампа для чтения, розетки и иногда телевизор. Всё остальное находится в общих зонах: душевые, шкафчики, туалеты. Стоимость ночи — от 2 000 до 5 000 иен, что делает такие отели доступным вариантом даже в самых дорогих районах города.

Каково спать в капсуле

Для тех, кто впервые сталкивается с этим форматом, впечатление может быть двойственным. С одной стороны, пространство ограничено: невозможно встать во весь рост, а приватность ограничивается занавеской. С другой — многие гости отмечают чувство защищённости, словно находишься в маленьком личном коконе.

Современные капсульные отели уже далеко ушли от строгого минимализма первых лет. Некоторые оформлены в футуристическом стиле с подсветкой и дизайнерскими деталями, другие создают атмосферу уюта и спокойствия. Многие туристы выбирают такой вариант проживания ради необычного опыта, а не только ради экономии.

Культурный феномен

Капсульные отели отражают особенности японской жизни. Это одновременно символ практичности, ритма мегаполиса и своеобразного стремления к уединению. Одни видят в них проявление изоляции и давления со стороны общества, другие — удобный и честный способ решить проблему жилья.

В Японии капсулы стали частью поп-культуры, а со временем распространились и за её пределы. Сегодня они есть не только в Азии, но и в Европе, и в России. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других городах можно провести ночь в одноместной капсуле, заплатив от 1300 рублей.

