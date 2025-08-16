Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ипомея трехцветная
Ипомея трехцветная
© commons.wikimedia.org by Chilepine is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 8:12

Один неверный шаг — и клумба превратится в пустыню: коварные растения лета

Цветоводы назвали 5 однолетних растений, требующих внимательного ухода

Опытные садоводы отмечают: однолетние растения — простой способ оживить клумбы, бордюры и контейнеры, но некоторые из них требуют особого подхода. Профессиональные цветоводы выделяют пять видов, которые способны порадовать ярким цветением, но могут создать немало хлопот.

Никотиана — ароматный табак для романтических вечеров

Никотиана, или цветущий табак, ценится за нежные цветы и вечерний аромат. Цветёт с начала лета до осени, предпочитает солнечные или слегка затенённые участки и влажную почву. Специалисты предупреждают: посев лучше проводить после угрозы заморозков, не засыпая семена землёй, так как им нужен свет для прорастания. Оптимальная температура — 22-26 °C. На сухих и жарких местах растение чахнет, а в рыхлой и влагоёмкой почве растёт пышно.

Душистый горошек — капризный ароматный красавец

Lathyrus odoratus радует обилием цветов и сильным ароматом, но требует вертикальной опоры и защиты от жары. В жарких регионах растение стоит высаживать так, чтобы оно получало тень в послеобеденные часы. Для лучшего прорастания семена рекомендуется замочить и слегка надрезать. Глубокая корневая система требует посадки в высокие горшки или грунт, защищённый от мышей. Душистый горошек нуждается в регулярном поливе, подкормках калием и постоянном срезании отцветших бутонов, иначе цветение прекращается.

Львиный зев — цветы для терпеливых

Антирринум известен своей яркой палитрой и способностью украшать клумбы с лета до осенних заморозков. Однако для прорастания семенам нужен свет и температура около 21 °C. Посев лучше начинать за 8-10 недель до окончания холодов. Растение любит солнце, но переносит лёгкое притенение в полдень. Полив — 2-3 раза в неделю, при условии, что почва сухая. Регулярное удаление отцветших стеблей стимулирует повторное цветение.

Ипомея — лиана с характером

Это быстрорастущее вьющееся растение может достигать 4 метров и идеально подходит для вертикального озеленения. Для обильного цветения ипомее нужно не менее 6 часов солнца в день. Семена высевают за 6 недель до последних заморозков. Переизбыток азота в почве приведёт к активному росту листьев в ущерб цветам, поэтому удобрения должны содержать больше фосфора и калия. В конце лета рекомендуется удалять увядшие цветы, чтобы растение не тратило силы на формирование семян.

Колокола Ирландии — зелёная изюминка букетов

Moluccella laevis известна зелёными чашевидными прицветниками и нежными цветами. Растение сложно прорастить: семена требуют холодной стратификации и замачивания. Оптимальная температура для всходов — 18-20 °C, а ждать их можно до трёх недель. Пересадку культура переносит плохо, поэтому лучше сеять в отдельные ячейки. В грунт высаживают на расстоянии 30 см, поливая обильно. Для самосева оставляют несколько стеблей с созревающими семенами.

