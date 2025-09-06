Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Капрезе
Капрезе
© commons.wikimedia.org by Rainer Zenz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Главная / Еда
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 7:22

Такой капрезе вы ещё не пробовали: привычные ингредиенты играют по-новому

Обновлённый рецепт капрезе: томаты, моцарелла, фасоль и шпинат

Классический салат капрезе давно стал символом лёгкой и изысканной итальянской кухни. Но этот вариант удивит даже тех, кто знает его наизусть: привычные томаты, моцарелла и базилик дополнены белой фасолью и молодым шпинатом. Получается блюдо, которое одновременно питательное и очень свежее.

Что понадобится

  • 3 ст. ложки бальзамического уксуса
  • 2 ст. ложки оливкового масла первого отжима
  • 2 ч. ложки дижонской горчицы
  • 1/4 ч. ложки соли
  • 1/8 ч. ложки молотого перца
  • 1 упаковка (150 г) шпината
  • 1 банка (400 г) белой фасоли без соли, промытой
  • 1 контейнер (280 г) помидоров черри, разрезанных пополам
  • 1 стакан свежей моцареллы (шарики или кусочки)
  • 1/3 стакана рубленого базилика + немного для украшения

Совет: если любите более выраженную остроту, шпинат легко заменить на рукколу.

Как готовить

  • В большой миске смешайте уксус, оливковое масло, горчицу, соль и перец.
  • Добавьте шпинат, фасоль, томаты, моцареллу и свежий базилик.
  • Аккуратно перемешайте, украсьте зеленью и подавайте к столу.

Пищевая ценность (на порцию)

  • 273 калории
  • 13 г жиров
  • 27 г углеводов
  • 15 г белка

Салат получается ярким, лёгким и в то же время насыщенным за счёт белковой основы. Это идеальный вариант для летнего ужина или лёгкого перекуса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кулинары используют телятину для приготовления венского шницеля в панировке сегодня в 7:25

Венский шницель: упущенная возможность, которая разрушит ваш обед навсегда

Узнайте секреты приготовления классического венского шницеля: хрустящая панировка и нежное мясо ждут вас! Рецепт с ингредиентами и шагами для домашнего ужина.

Читать полностью » Кулинарные эксперты отмечают, что запечённая форель сохраняет питательные свойства и мягкость сегодня в 3:39

Рыба, которая растопит даже самые суровые сердца: запечённая радужная форель

Радужная форель, запечённая целиком в духовке, — сочное и ароматное блюдо, которое быстро готовится и идеально подходит для романтического ужина или здорового питания.

Читать полностью » EatingWell опубликовал рецепт салата из фасоли каннеллини с овощами и сыром фета сегодня в 3:35

Шпинат, фасоль и фета — сочетание, которое делает салат полноценным обедом

Белая фасоль, фета и лимонно-чесночная заправка превращаются в лёгкий салат за 10 минут — хрустящий акцент делают грецкие орехи.

Читать полностью » Пошаговый рецепт салата с пастой орзо, тунцом и оливками сегодня в 3:33

Этот салат с орзо и тунцом готовится быстрее, чем вы накроете на стол

Свежий салат с орзо, тунцом и брокколи — яркое и сытное блюдо, которое готовится за считанные минуты и радует насыщенным вкусом.

Читать полностью » Рецепт приготовления индейки с травами и специями обеспечивает нежность мяса сегодня в 2:34

Легкий способ приготовить сочную индейку дома — без лишних хлопот и дорогостоящих ингредиентов

Представьте румяную индейку, которая тает во рту на празднике. Этот рецепт раскроет секрет сочности с простым маринадом, но без лишних деталей. Идеально для Рождества!

Читать полностью » Повара рекомендуют заливной пирог с рыбными консервами для семейного обеда сегодня в 2:28

Быстрый и сытный: заливной пирог с рыбными консервами, который спасёт вечер

Заливной пирог с рыбными консервами и картошкой — простой и вкусный рецепт для сытного обеда или перекуса. Узнайте, как приготовить тесто и начинку из доступных продуктов!

Читать полностью » Сэндвич с творожной пастой и авокадо: 310 калорий и минимум жиров сегодня в 2:11

Этот сэндвич всего на 310 калорий, но сытость ощущается часами

Откройте для себя сэндвич, где сливочная намазка из творога встречается со свежими овощами. Простое блюдо с белковым акцентом и азиатским оттенком.

Читать полностью » Рецепт EatingWell: авокадо, фаршированные консервированным лососем сегодня в 2:11

Секретный дуэт продуктов: вкуснее ресторанного, а готовки нет

Консервированный лосось и авокадо превращаются в нежное блюдо без готовки. Узнайте секреты рецепта и советы, которые сделают его ещё вкуснее.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Врачи рекомендуют приседания и выпады для укрепления мышц ног и улучшения осанки
Наука и технологии

Иммунитет и зеаксантин: связь, обнаруженная в новом исследовании
Авто и мото

В Тульской области водителя лишили прав на год за наезд на кота
Авто и мото

В Иркутской области открыли самый длинный автотуристический маршрут России на 1720 км
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Самуэль Чан объяснил, почему упражнение жим над головой выполняется неправильно
Красота и здоровье

Ученые Лаваля: каму-каму – ключ к лечению неалкогольной жировой болезни печени
Еда

Эксперты рассказали, как приготовить салат Цезарь с курицей с минимальным количеством калорий
Дом

Как правильно ухаживать за подушками и одеялами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet