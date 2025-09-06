Такой капрезе вы ещё не пробовали: привычные ингредиенты играют по-новому

Классический салат капрезе давно стал символом лёгкой и изысканной итальянской кухни. Но этот вариант удивит даже тех, кто знает его наизусть: привычные томаты, моцарелла и базилик дополнены белой фасолью и молодым шпинатом. Получается блюдо, которое одновременно питательное и очень свежее.

Что понадобится

3 ст. ложки бальзамического уксуса

2 ст. ложки оливкового масла первого отжима

2 ч. ложки дижонской горчицы

1/4 ч. ложки соли

1/8 ч. ложки молотого перца

1 упаковка (150 г) шпината

1 банка (400 г) белой фасоли без соли, промытой

1 контейнер (280 г) помидоров черри, разрезанных пополам

1 стакан свежей моцареллы (шарики или кусочки)

1/3 стакана рубленого базилика + немного для украшения

Совет: если любите более выраженную остроту, шпинат легко заменить на рукколу.

Как готовить

В большой миске смешайте уксус, оливковое масло, горчицу, соль и перец.

Добавьте шпинат, фасоль, томаты, моцареллу и свежий базилик.

Аккуратно перемешайте, украсьте зеленью и подавайте к столу.

Пищевая ценность (на порцию)

273 калории

13 г жиров

27 г углеводов

15 г белка

Салат получается ярким, лёгким и в то же время насыщенным за счёт белковой основы. Это идеальный вариант для летнего ужина или лёгкого перекуса.