Такой капрезе вы ещё не пробовали: привычные ингредиенты играют по-новому
Классический салат капрезе давно стал символом лёгкой и изысканной итальянской кухни. Но этот вариант удивит даже тех, кто знает его наизусть: привычные томаты, моцарелла и базилик дополнены белой фасолью и молодым шпинатом. Получается блюдо, которое одновременно питательное и очень свежее.
Что понадобится
- 3 ст. ложки бальзамического уксуса
- 2 ст. ложки оливкового масла первого отжима
- 2 ч. ложки дижонской горчицы
- 1/4 ч. ложки соли
- 1/8 ч. ложки молотого перца
- 1 упаковка (150 г) шпината
- 1 банка (400 г) белой фасоли без соли, промытой
- 1 контейнер (280 г) помидоров черри, разрезанных пополам
- 1 стакан свежей моцареллы (шарики или кусочки)
- 1/3 стакана рубленого базилика + немного для украшения
Совет: если любите более выраженную остроту, шпинат легко заменить на рукколу.
Как готовить
- В большой миске смешайте уксус, оливковое масло, горчицу, соль и перец.
- Добавьте шпинат, фасоль, томаты, моцареллу и свежий базилик.
- Аккуратно перемешайте, украсьте зеленью и подавайте к столу.
Пищевая ценность (на порцию)
- 273 калории
- 13 г жиров
- 27 г углеводов
- 15 г белка
Салат получается ярким, лёгким и в то же время насыщенным за счёт белковой основы. Это идеальный вариант для летнего ужина или лёгкого перекуса.
