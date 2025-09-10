Что скрывают под землёй города Каппадокии рядом с Гёреме

Каппадокия знаменита своими долинами и воздушными шарами, но не меньшее впечатление производят подземные города. Всего в регионе их сотни, но туристам чаще всего показывают Деринкую и Каймаклы — крупнейшие комплексы, которые можно посетить за полдня, отправившись из Гёреме.

Деринкую: самый глубокий город

Деринкую уходит под землю на 8 этажей. В нём находились жилые комнаты, кухни, склады, винодельни и даже школа. Город мог укрывать тысячи людей во времена набегов. Туристы проходят по узким коридорам и залам, ощущая, как люди жили в условиях полной изоляции.

Каймаклы: разветвлённые лабиринты

Каймаклы менее глубокий, но более просторный. Здесь сохранились конюшни, кухни и винные погреба. Лабиринты организованы так, что враги не могли легко проникнуть внутрь. Экскурсия по Каймаклы даёт представление о том, как местные жители соединяли быт и оборону.

Экскурсия на полдня

Поездка из Гёреме занимает около часа в одну сторону. Осмотр подземных городов с гидом занимает 2-3 часа, после чего туристы возвращаются обратно. Такой тур легко вписывается в насыщенный день и позволяет увидеть другую сторону Каппадокии — скрытую под землёй.

Впечатления и особенности

Узкие коридоры могут быть сложны для людей с клаустрофобией.

Внутри прохладно круглый год, поэтому рекомендуется взять лёгкую куртку.

С гидом экскурсия становится особенно увлекательной: легенды и факты оживляют стены.

Почему это стоит увидеть

Подземные города — это не только археология, но и символ выживания и изобретательности местных жителей. Они дополняют картину Каппадокии, показывая, что за красотой долин скрывается история борьбы и укрытия.