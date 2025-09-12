Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Каппадокия
Каппадокия
© commons.wikimedia.org by Robot8A is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 5:25

Что скрывают глубины Каппадокии: тайны подземных катакомб

Подземные города Каппадокии уходят вглубь на десятки метров

Каппадокия славится своими долинами и воздушными шарами, но не менее впечатляющая часть региона скрыта под землёй. Пещеры и катакомбы образуют настоящие города, где когда-то жили тысячи людей. Сегодня они стали одним из самых загадочных туристических объектов Турции.

Как всё начиналось

Мягкий вулканический туф позволял легко вырезать помещения в скалах. Первые подземные укрытия появились ещё во времена хеттов. Позже их расширяли византийцы и ранние христиане, спасавшиеся от набегов.

Подземные города

Наиболее известные — Деринкую и Каймаклы. Деринкую уходит на глубину восьми этажей, вмещая кухни, школы, винодельни и склады. Каймаклы менее глубокий, но более просторный, с разветвлёнными коридорами и залами.

Жизнь под землёй

Подземные комплексы были устроены так, чтобы жители могли находиться там неделями. Вентиляционные шахты обеспечивали воздух, каменные двери защищали от врагов, а хранилища позволяли сохранять запасы. Даже церкви располагались под землёй.

Атмосфера для туриста

Сегодня катакомбы доступны для экскурсий. Туристы проходят по узким коридорам, видят древние залы и представляют, как проходила жизнь в условиях полной изоляции. Прохлада и тишина создают особую атмосферу, которая погружает в прошлое.

Почему стоит посетить

Подземные пещеры Каппадокии — это не только архитектурное чудо, но и символ выживания и изобретательности. Они показывают, как природа и человек вместе создавали уникальный мир под землёй, сохранившийся до наших дней.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Юрист: туристы могут требовать компенсацию за некачественные услуги санатория вчера в 21:18

Птицы превратили отпуск на юге в кошмар: туристы требуют компенсацию

Семья из Анапы готовит жалобу в Роспотребнадзор: отдых в санатории за 350 тыс. испортили голуби над номером. Юристы оценивают их шансы в суде.

Читать полностью » Женщина требует компенсацию от вчера в 20:16

Горячий чай долетел до суда: пассажирка требует компенсацию после ожога на борту самолета

Жительница Владивостока требует от «Аэрофлота» 300 тыс. руб. за ожог чаем на борту. Суд выясняет: неисправный ли столик виноват или неосторожность пассажирки.

Читать полностью » Словакия возобновила выдачу туристических виз для россиян после трёхлетнего перерыва вчера в 19:11

Россияне дождались: спустя три года страна из ЕС вернула туристические визы

Словакия спустя три года снова принимает документы на туристические шенгены. Срок рассмотрения до 45 дней, визовый сбор около 10 тыс. руб.

Читать полностью » Руины античного Фаселиса в Анталии сохранили театр, бани и римские улицы вчера в 18:51

От руин до каньонов: другая Анталия, которую скрывают сосны

Насчет Анталии трудно представить что-то другое, кроме пляжей. Но стоит только немного отойти от берега, и вы попадете в мир древних цивилизаций и потрясающих природных ландшафтов.

Читать полностью » Египет планирует строительство туристического курорта у монастыря Святой Екатерины на Синае 10.09.2025 в 17:57

Синай рушится под натиском туризма: бедуины и монастырь вытесняют в пустыню

Египет планирует превратить священную гору Синай в туристический курорт. Какие угрозы это несёт святыне и её хранителям?

Читать полностью » Центр механотерапии в Ессентуках продолжает использовать аппараты Цандера 1902 года вчера в 16:56

Тренажёры XIX века, которые до сих пор работают: музей, где время остановилось

В Ессентуках есть уникальный Центр механотерапии, где более века работают тренажёры. Узнайте, как они спасли историю медицины и попали в кино!

Читать полностью » Путешественница назвала сентябрь и октябрь лучшим временем для бюджетных поездок по Европе вчера в 15:52

Билеты стоят копейки, а еда вкуснее: секреты, которые скрывают от путешественников

Узнайте, как путешествовать и не разориться: акции на билеты, советы по еде и жилью, бартерные сделки – всё это экономит ваш бюджет.

Читать полностью » Самые солёные озёра России — Эльтон и Медвежье: данные Яндекс Путешествий вчера в 14:46

Розовая вода, ядовитые испарения и "вечное" тепло: тайны гиперсолёных озёр

Узнайте о самых солёных озёрах мира, их уникальных свойствах и опасностях. Купание может быть не только отдыхом, но и риском для здоровья!

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Эксперты TCM Motors: в тяжёлых условиях эксплуатации ремень ГРМ нужно менять чаще
Еда

Шоколадный торт на кефире сохраняет шоколадный вкус
Садоводство

Виниловые пластинки можно вкапывать наполовину для оформления садовой клумбы
Технологии

Claude теперь может редактировать PDF и офисные документы — Anthropic
Красота и здоровье

Нарколог Скунцев назвал алкоголь нейродепрессантом, угнетающим нервную систему
Спорт и фитнес

Уличные тренировки сжигают больше калорий благодаря рельефу — тренер Тина Виндум
Культура и шоу-бизнес

Mirror: Уильям и Кейт усилили охрану нового дома в Виндзоре для защиты семьи
Красота и здоровье

Теломеры и кровь: комплексный подход к оценке биологического старения организма
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet