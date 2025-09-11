Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 7:05

Сколько на самом деле стоит путешествие в Каппадокии: бюджетный калькулятор

Средние дневные траты туриста в Каппадокии составляют от $60 до $150

Поездка в Каппадокию не обязательно разорит бюджет, но важно заранее понимать основные траты. Средний отдых на неделю для двоих обходится примерно в $2000, хотя многое зависит от стиля путешествия.

Перелёт и дорога

Из Москвы удобнее всего лететь через Стамбул. Из двух стамбульских аэропортов выполняются рейсы в Кайсери или Невшехир. Стоимость билетов на внутренний перелёт начинается от $25-65, а шаттл до Гёреме обойдётся в $10-15. Экономный вариант — ночной автобус Стамбул-Гёреме за $25-30, время в пути около 9 часов.

Проживание

В Каппадокии широкий выбор жилья: от бюджетных хостелов до дизайнерских пещерных отелей. В среднем туристы тратят $50-70 за ночь в недорогом отеле или $100-150 в пещерных апартаментах среднего уровня. Премиум-варианты могут стоить $250 и выше.

Питание

Обед в кафе стоит около $8-12, ужин в ресторане с вином — $25-40 на человека. Туристы среднего уровня тратят на еду около $30-40 в день. Экономить можно, выбирая локальные столовые, где трапеза обойдётся в $5-7.

Экскурсии и развлечения

Полёт на воздушном шаре — главная статья расходов. Средняя цена — $200-250 на человека. Дополнительно туристы часто берут экскурсии в подземные города ($20-30), арендуют автомобиль или мопед для прогулок по долинам.

Общие расходы

Бюджетные туристы могут уложиться примерно в $1000 за неделю без шара, живя в хостелах и питаясь в локальных кафе. Средний вариант с пещерным отелем, шаром и полноценной программой обходится в $1800-2000. Любители комфорта легко тратят $3000 и больше за счёт дорогих отелей, индивидуальных туров и дегустаций вин.

Итог

Путешествие в Каппадокию можно организовать по-разному: от экономного до премиального формата. Но даже при минимальном бюджете впечатления будут яркими — благодаря полётам на шарах, прогулкам по долинам и уникальной атмосфере региона.

