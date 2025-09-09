Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Турция
Турция
© commons.wikimedia.org by Dere Suites is licensed under CC BY 4.0
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 12:05

Туристы открывают Каппадокию на вкус: от хлеба до турецких вин

Кухня Каппадокии сохраняет традиции турецкого гастрономического наследия

Каппадокия известна своими воздушными шарами и скальными отелями, но для многих туристов настоящее открытие — это кухня региона. Здесь гастрономия отражает сельский уклад, климат и многовековые традиции Турции.

Хлеб и выпечка

Хлеб в Каппадокии — не просто еда, а часть культуры. Его выпекают в печах из камня или глины, часто с добавлением кунжута. Тонкие лепёшки, похожие на лаваш, подают почти к каждому блюду.

Тести-кебаб — символ региона

Главное блюдо Каппадокии — тести-кебаб. Мясо, овощи и специи запекают в закрытом глиняном горшке, который разбивают прямо перед подачей. Этот процесс превращается в целый ритуал и впечатляет туристов не меньше, чем вкус самого блюда.

Мясные и овощные блюда

Региональная кухня использует простые, но сытные ингредиенты: ягнятину, курицу, фасоль, баклажаны, нут. Популярны тушёные блюда, где мясо готовят с овощами на медленном огне.

Сыры и йогурты

Каппадокия — сельский регион, поэтому молочные продукты занимают особое место. Туристы отмечают свежие сыры и густой йогурт, который подают с мёдом или фруктами.

Сладости и напитки

Каппадокия известна своими винодельнями — традиции виноделия здесь уходят в глубину веков. Туристы пробуют местные красные и белые вина, а также сладости вроде пахлавы или локума.

Атмосфера трапезы

Особый колорит создают пещерные рестораны. Ужин в скальном зале с традиционной керамикой и национальной музыкой превращается в событие, которое запоминается так же, как экскурсии и полёты.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Автодом и палаточный кемпинг предлагают разные форматы отдыха в США сегодня в 4:13

Автодом или палатка: какой вариант подарит больше впечатлений

Автодом даёт комфорт и мобильность, палаточный кемпинг — близость к природе и меньшие расходы. Выбор зависит от бюджета, маршрута и привычек семьи.

Читать полностью » Популярность домов на колёсах в США связана с культурой дорог и путешествий сегодня в 3:10

Аренда или покупка: американцы массово путешествуют в домах на колёсах

RV-путешествия популярны в США благодаря культуре дорог и инфраструктуре. Большие семьи выбирают аренду для разовых поездок или покупку при регулярных путешествиях.

Читать полностью » Семья из Челябинска проехала на автомобиле до Турции и потратила 400 тысяч рублей сегодня в 2:37

Семья из Челябинска доехала на машине до Турции — суммы расходов удивляют

Семья из Челябинска решила провести отпуск необычно: на машине они проехали через Грузию в Турцию, открыв страну с неожиданной стороны.

Читать полностью » Франция и Бельгия признали комиксы частью культуры и называют их сегодня в 1:32

Город во Франции превратился в музей под открытым небом — стены шепчут истории

Франция и Бельгия делят титул столицы комиксов: Ангулем встречает туристов муралами и фестивалем, а Брюссель превращает героев в символы страны.

Читать полностью » Рыбинск летом 2025 года вошёл в маршрут сегодня в 0:26

Туристы в шоке: этот музей в российском городе рассказал, без кого не было бы Голливуда

Рыбинск вошёл в "Золотое кольцо" и готов удивить путешественников: от голливудских историй и нобелевских экспонатов до фортепиано XVIII века.

Читать полностью » Туристы из России заявили о росте психических расстройств среди отдыхающих в Таиланде вчера в 23:36

Купил билет в рай, а попал в ад: почему туристы теряют рассудок

В Таиланде у туристов нередко возникают психические расстройства: от обострений до госпитализаций с огромными счетами. Что стоит знать перед поездкой?

Читать полностью » Россияне спрашивают о возврате визовых сборов после объявления безвиза в Китай вчера в 22:26

Виза есть, безвиз тоже: одни рады, что получили визу, другие злятся, что заплатили лишнее

С 15 сентября россиянам разрешили въезд в Китай без визы. Но туристы, уже оплатившие оформление документов, спорят: можно ли вернуть деньги?

Читать полностью » Контракт с вчера в 22:26

Система без поддержки: как турбизнес остался один на один со сбоями

Техподдержку ГИС «Электронная путевка» передали новому подрядчику — компании «Фастек». Но туроператоры жалуются: проблемы с сервисом никуда не исчезли.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Психолог: продолжение трудовой деятельности в пожилом возрасте полезно для мозга
Спорт и фитнес

Фитнес-эксперт Брэндон Менторе назвал приём для повышения эффективности скручиваний
Красота и здоровье

Дмитрий Еделев: зачем проходить диспансеризацию осенью — 3 ключевых обследования по возрасту
Еда

Кулинары жарят стейк кеты на сковороде с чесноком и маслом
Авто и мото

Основные признаки скорой замены АКБ и правила её установки — мнение автомехаников
Наука и технологии

Зубы динозавров раскрывают тайны их рациона: 150 миллионов лет истории в каждой царапине
Садоводство

Опилки используют как мульчу, удобрение и утеплитель растений
Красота и здоровье

Врач Малышева: откладывать замужество и рождение детей после 30 лет не стоит
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet