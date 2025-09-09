Туристы открывают Каппадокию на вкус: от хлеба до турецких вин

Каппадокия известна своими воздушными шарами и скальными отелями, но для многих туристов настоящее открытие — это кухня региона. Здесь гастрономия отражает сельский уклад, климат и многовековые традиции Турции.

Хлеб и выпечка

Хлеб в Каппадокии — не просто еда, а часть культуры. Его выпекают в печах из камня или глины, часто с добавлением кунжута. Тонкие лепёшки, похожие на лаваш, подают почти к каждому блюду.

Тести-кебаб — символ региона

Главное блюдо Каппадокии — тести-кебаб. Мясо, овощи и специи запекают в закрытом глиняном горшке, который разбивают прямо перед подачей. Этот процесс превращается в целый ритуал и впечатляет туристов не меньше, чем вкус самого блюда.

Мясные и овощные блюда

Региональная кухня использует простые, но сытные ингредиенты: ягнятину, курицу, фасоль, баклажаны, нут. Популярны тушёные блюда, где мясо готовят с овощами на медленном огне.

Сыры и йогурты

Каппадокия — сельский регион, поэтому молочные продукты занимают особое место. Туристы отмечают свежие сыры и густой йогурт, который подают с мёдом или фруктами.

Сладости и напитки

Каппадокия известна своими винодельнями — традиции виноделия здесь уходят в глубину веков. Туристы пробуют местные красные и белые вина, а также сладости вроде пахлавы или локума.

Атмосфера трапезы

Особый колорит создают пещерные рестораны. Ужин в скальном зале с традиционной керамикой и национальной музыкой превращается в событие, которое запоминается так же, как экскурсии и полёты.