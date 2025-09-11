Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Воздушный шар
Воздушный шар
© commons.wikimedia.org by Sonse is licensed under CC BY 2.0
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 11:15

Чем заняться в Каппадокии, если небо закрыто для полётов

В Каппадокии полёты на шарах регулярно отменяют из-за ветра и погоды

Полёт на воздушном шаре — главная цель поездки в Каппадокию. Но даже здесь природа диктует свои правила: сильный ветер или неблагоприятная погода могут стать причиной отмены утреннего старта. Чтобы не потерять день, важно заранее предусмотреть альтернативы.

Почему отменяют полёты

Безопасность пассажиров — приоритет для операторов. Ветер и погодные условия проверяются каждое утро, и если прогноз неблагоприятный, полёты переносят или отменяют. Именно поэтому опытные гиды советуют планировать в регионе минимум 3-4 ночи, чтобы увеличить шансы на полёт.

Долины для прогулок

Если шары не взлетели, можно посвятить день пешим маршрутам. Розовая и Красная долины особенно красивы в утреннем свете. Прогулка по тропам с видами на скалы и виноградники подарит впечатления не хуже рассвета.

Подземные города

Деринкую и Каймаклы — подземные комплексы, которые уходят на несколько этажей вглубь. Экскурсия занимает несколько часов и даёт возможность познакомиться с историей региона, где люди жили и прятались столетиями.

Музей под открытым небом

В Гёреме расположен музей-заповедник с пещерными церквями и фресками. Это один из самых посещаемых объектов Каппадокии, особенно в дни, когда полёты отменяются.

Морская прогулка?

Хотя Каппадокия не у моря, некоторые туроператоры предлагают поездки к скальным озёрам или однодневные выезды к побережью в тёплые месяцы. Это редкая, но возможная альтернатива для тех, кто хочет разнообразить программу.

Запасной план как часть путешествия

Нелётный день не стоит считать потерянным. Каппадокия предлагает настолько богатый выбор маршрутов и впечатлений, что даже без шара можно прожить день насыщенно. А терпение обычно вознаграждается: окно для полёта открывается в один из следующих рассветов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Экономия на отелях в домах на колесах компенсируется расходами на топливо и стоянки сегодня в 3:03

Плюсы и минусы жизни на колёсах: вся правда об автодомах

Поездка в автодоме — это свобода маршрута, ночёвки на природе и уют своего дома, но вместе с тем расходы на топливо, ограниченное пространство и бытовые заботы.

Читать полностью » В столице Камбоджи начал работу аэропорт Техо, рассчитанный на 13 млн пассажиров в год сегодня в 2:16

Камбоджа открыла гигантский аэропорт: зрелище заставило пассажиров достать телефоны

В Пномпене открылся новый международный аэропорт Техо за $2 млрд. Он заменит старый терминал и рассчитан на 13 млн пассажиров в год.

Читать полностью » Путешественница из Чехии преодолела в одиночку более 4 тысяч км по Тихоокеанской тропе США сегодня в 1:13

Путешественница шла через горы и пустыни одна: момент в Орегоне едва не стоил ей жизни

20-летняя Каролина Дворжакова решилась пройти Тихоокеанскую тропу в США. Её ждало не только восхищение красотой природы, но и борьба со стихией.

Читать полностью » Владимир Вахал о поездке в Северную Корею: строгие правила и ограниченный контакт с жителями сегодня в 0:26

Путешественники в Северной Корее столкнулись с запретом, о котором не предупреждают

Чешский путешественник Владимир Вахал рассказал о своём опыте в Северной Корее: строгие правила, закрытые люди и впечатления, которых нет больше нигде.

Читать полностью » Цены на авиабилеты из Москвы в Дубай на Новый год 2025 достигли 160 тыс. руб. 09.09.2025 в 23:27

От лоукостеров до Emirates: цены на Новый год уже шокируют туристов

Билеты в Дубай на Новый год уже в продаже: от 62 тыс. на «Победе» до 157 тыс. у Emirates. Туристы советуют бронировать заранее — цены растут.

Читать полностью » Пассажиры требовали 7,5 млн руб. от сегодня в 19:11

Билеты в Пхукет за 8 тысяч: суд поставил точку в резонансном деле

Мосгорсуд частично удовлетворил коллективный иск к «Аэрофлоту» по аннулированным билетам Екатеринбург – Пхукет. Туристы получат компенсацию и штраф, но не разницу в цене.

Читать полностью » Туроператоры ждут отмены рекомендаций, чтобы возобновить продажи туров в Эйлат вчера в 21:16

Посольство говорит “можно”, юристы — “нельзя”: кто прав по Израилю

Red Wings планирует рейсы в Эйлат с октября, но туроператоры ждут отмены ограничений Минэка. Интервью МИД не считается официальным документом.

Читать полностью » Поправки к закону о туризме обяжут туроператоров проверять гостиницы и экскурсоводов по госреестрам вчера в 20:16

Только через реестр: как изменятся требования к отелям и гидам

Минэкономразвития предлагает обязать туроператоров работать только с отелями и гидами из госреестров. Эксперты спорят: упростит это рынок или создаст новые проблемы?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Витамины из яиц: как они влияют на уровень тестостерона и либидо
Культура и шоу-бизнес

Режиссёр «Ганнибала» Брайан Фуллер предложил Мадса Миккельсена и Зендею для экранизации "Молчания ягнят"
Наука

Детское захоронение в Польше: ожерелье из жуков раскрыло древний ритуал
Технологии

Google запретит сторонние приложения на Android: Сбербанк больше не установить?
Авто и мото

В Канаде мужчина поехал за газировкой на игрушечном электромобиле и получил запрет на вождение
Красота и здоровье

Россия зарегистрировала уникальную тест-систему для определения иммунитета к холере — Анна Попова
Еда

Шеф-повар показал способ приготовления куриных крылышек в казане на костре для пикника
Дом

Домашний дегидратор позволяет готовить полезные сушёные продукты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet