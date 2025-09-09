Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кападдокия
Кападдокия
© commons.wikimedia.org by Gerardo Lazzari from São Paulo, Brasil is licensed under CC BY 2.0
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 6:48

Ночь в камне, утро с рассветом: как проходит день в отеле, высеченном прямо в скале

Туристы выбирают отели в скалах Каппадокии ради необычного опыта

Отели в скалах Каппадокии стали одной из главных визитных карточек региона. Они позволяют не просто переночевать, а прожить уникальный опыт — почувствовать древнюю атмосферу и при этом не отказаться от удобств XXI века. Как же выглядит день туриста в таком необычном месте?

Утро в камне

День начинается с пробуждения в тишине пещерных стен. Толстый слой камня защищает от уличного шума, и сон кажется глубже. Из окна или террасы открывается вид на долины, а многие туристы специально встают пораньше, чтобы увидеть сотни воздушных шаров на рассвете.

Завтрак с видом

Отели в скалах предлагают завтраки с национальными блюдами: сыр, оливки, свежая выпечка, мёд. Трапеза часто проходит на открытой террасе, откуда видны скалы и рассветное небо. Атмосфера соединяет традиции и красоту региона.

Дневное время

Днём туристы отправляются на экскурсии: подземные города, церкви, пешие прогулки по "долинам фей". Отели помогают организовать транспорт, гидов и туры на воздушных шарах. Комнаты остаются прохладными даже в жаркую погоду, и возвращение в пещеру после прогулки ощущается как отдых.

Сервис и удобства

Несмотря на древний антураж, большинство скальных отелей предлагают все современные удобства: Wi-Fi, кондиционеры, тёплые полы, дизайнерские интерьеры. Персонал обеспечивает сервис уровня хороших бутик-отелей — уборка, помощь с заказами, рекомендации по маршрутам.

Вечерняя атмосфера

Вечером гости собираются в ресторанах или на террасах, наслаждаясь видом на подсвеченные скалы. Каменные стены создают уют, а многие отели предлагают ужины с местными блюдами и вином. Это завершает день так же необычно, как он начался.

Опыт, который стоит прожить

Жизнь в скальном отеле — это больше, чем ночлег. Это сочетание древних традиций, спокойствия природы и современного комфорта. Туристы уезжают с ощущением, что провели время в другом измерении: между прошлым и настоящим.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Россияне спрашивают о возврате визовых сборов после объявления безвиза в Китай вчера в 22:26

Виза есть, безвиз тоже: одни рады, что получили визу, другие злятся, что заплатили лишнее

С 15 сентября россиянам разрешили въезд в Китай без визы. Но туристы, уже оплатившие оформление документов, спорят: можно ли вернуть деньги?

Читать полностью » Контракт с вчера в 22:26

Система без поддержки: как турбизнес остался один на один со сбоями

Техподдержку ГИС «Электронная путевка» передали новому подрядчику — компании «Фастек». Но туроператоры жалуются: проблемы с сервисом никуда не исчезли.

Читать полностью » Психолог Кроули рассказала, почему семья уехала из США в Страну Басков вчера в 21:19

От шоссе к океану: как велосипеды вытеснили машины в жизни американской семьи

Семья из Калифорнии меняет Монтесито на Сан-Себастьян: Камино, сёрф, сиеста и бюрократия — как переезд в Испанию сделал детей смелее, а жизнь — осмысленней.

Читать полностью » Визовые агенты: отказы Италии чаще связаны с фиктивными бронями и ошибками заявителей вчера в 21:11

В пятницу отправил — в понедельник отказ: туристы жалуются на работу иностранного консульства»

В итальянском консульстве Петербурга участились быстрые отказы в шенгене: решения принимают за пару дней. Эксперты винят некомпетентных посредников.

Читать полностью » Новосибирск стал третьим городом России с прямыми рейсами в Гоа вчера в 20:17

Ночной перелёт за солнцем: российский город получил прямые рейсы в Гоа

С 1 октября «Аэрофлот» запускает рейсы Новосибирск–Гоа. Билеты от 40 тыс. руб., туры — от 150 тыс. на двоих. В сезон на маршруте появится конкуренция с AZUR air.

Читать полностью » Абу-Даби бросает вызов Орландо: Disney выбрала Эмираты для нового парка вчера в 20:17

Орландо теряет монополию: как столица парков развлечений смещается на Восток

Абу-Даби бросает вызов Орландо: Disney строит самый технологичный парк на острове Яс, где климат-контроль, быстрые визы и Лувр рядом с рекордными горками.

Читать полностью » Туристка не смогла вылететь в ОАЭ по медицинским причинам и отсудила деньги у туроператора вчера в 20:16

Болезнь сорвала отпуск: суд встал на сторону российской путешественницы

Туристка не смогла улететь в ОАЭ по медицинским показаниям. Суд обязал туроператора вернуть ей половину стоимости тура и выплатить компенсацию.

Читать полностью » Что посмотреть рядом с Шанхаем: Уюань, Хуанлин и города вчера в 19:12

Шанхай сияет небоскрёбами, а рядом прячется Китай, которого никто не ждёт

Шанхай поражает будущим, а всего через пару часов поезд уносит в прошлое Китая: старинные деревни, горы и пейзажи, словно сошедшие с картин.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Врач Лебедева: бутылка пива по калорийности равна ломтю хлеба с маслом
Культура и шоу-бизнес

Лариса Долина призналась, что позволяет себе бутерброд с хлебом и сыром после концертов
Спорт и фитнес

Приседания эффективнее для пресса чем скручивания — врачи
Садоводство

Нижние листья капусты: агроном объяснила, почему их нельзя удалять
Еда

Торт Абрикотин по советскому рецепту включает песочные коржи и абрикосовый джем
Туризм

Жители Каппадокии продолжают использовать скальные дома для жизни
Спорт и фитнес

Сколько миль проезжают за 30 минут на велотренажёре — расчёты Harvard Health Publishing
Красота и здоровье

Диетолог Кабанов: сколько раз в неделю можно пить кефир без вреда для желудка
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet