Платёжка потяжелеет: взнос за капремонт на Кубани поднимают для всех
Жителей многоквартирных домов Краснодарского края в ближайшей перспективе ждёт рост обязательных платежей за содержание жилья. Региональные власти пересмотрели минимальный взнос на капитальный ремонт, и изменения затронут всех собственников квартир. Соответствующее решение зафиксировано в официальных документах, об этом сообщает издание "Коммерсантъ".
Новые тарифы на капитальный ремонт
Согласно приказу № 977 министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края, с 1 января 2026 года минимальный размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах составит 12,95 рубля за 1 кв. м площади жилого помещения.
Для сравнения, в 2025 году собственники жилья на Кубани платят 11,47 рубля за 1 кв. м. Таким образом, рост тарифа составит более одного рубля на квадратный метр, что при средней площади квартиры заметно увеличит ежемесячную нагрузку на семейный бюджет.
Когда вступят в силу изменения
Документ подписан заместителем министра ТЭК и ЖКХ региона Денисом Сорокалетовым и был опубликован на официальном сайте администрации Краснодарского края 29 декабря. Приказ вступил в законную силу 30 декабря, однако распространяется на правоотношения, которые возникнут начиная с 1 января 2026 года.
Это означает, что начисление взносов по повышенному тарифу начнётся с первых платёжных документов нового года, и подготовиться к изменениям собственникам следует заранее.
Что включает взнос на капремонт
Средства, собираемые в рамках взносов на капитальный ремонт, направляются на восстановление и обновление общего имущества многоквартирных домов. Речь идёт о ремонте кровель, фасадов, инженерных сетей, лифтового оборудования и других конструктивных элементов зданий.
Региональные власти традиционно объясняют пересмотр тарифов ростом стоимости строительных материалов, работ и услуг подрядных организаций, а также необходимостью поддерживать темпы реализации региональной программы капремонта.
Реакция собственников и контекст
Повышение взносов на капитальный ремонт остаётся одной из наиболее чувствительных тем для собственников жилья. Даже относительно небольшое увеличение тарифа в масштабах региона отражается на миллионах платежей и вызывает вопросы о прозрачности расходования средств и эффективности программ.
В Краснодарском крае, где значительная часть жилого фонда построена несколько десятилетий назад, потребность в капитальных работах остаётся высокой. Власти подчёркивают, что без корректировки тарифов выполнение обязательств по ремонту домов в установленные сроки становится затруднительным.
Чего ожидать дальше
Новый размер взноса закреплён нормативно и будет действовать в течение 2026 года. Возможность его дальнейшего пересмотра зависит от экономической ситуации и параметров региональной программы капитального ремонта.
Собственникам рекомендуется учитывать рост тарифа при планировании расходов и следить за решениями органов власти в сфере ЖКХ.
