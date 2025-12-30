Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© mos.ru by Максим Денисов is licensed under public domain
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:23

Платёжка потяжелеет: взнос за капремонт на Кубани поднимают для всех

Взнос на капремонт на Кубани вырастет до 12,95 рубля с 2026 года

Жителей многоквартирных домов Краснодарского края в ближайшей перспективе ждёт рост обязательных платежей за содержание жилья. Региональные власти пересмотрели минимальный взнос на капитальный ремонт, и изменения затронут всех собственников квартир. Соответствующее решение зафиксировано в официальных документах, об этом сообщает издание "Коммерсантъ".

Новые тарифы на капитальный ремонт

Согласно приказу № 977 министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края, с 1 января 2026 года минимальный размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах составит 12,95 рубля за 1 кв. м площади жилого помещения.

Для сравнения, в 2025 году собственники жилья на Кубани платят 11,47 рубля за 1 кв. м. Таким образом, рост тарифа составит более одного рубля на квадратный метр, что при средней площади квартиры заметно увеличит ежемесячную нагрузку на семейный бюджет.

Когда вступят в силу изменения

Документ подписан заместителем министра ТЭК и ЖКХ региона Денисом Сорокалетовым и был опубликован на официальном сайте администрации Краснодарского края 29 декабря. Приказ вступил в законную силу 30 декабря, однако распространяется на правоотношения, которые возникнут начиная с 1 января 2026 года.

Это означает, что начисление взносов по повышенному тарифу начнётся с первых платёжных документов нового года, и подготовиться к изменениям собственникам следует заранее.

Что включает взнос на капремонт

Средства, собираемые в рамках взносов на капитальный ремонт, направляются на восстановление и обновление общего имущества многоквартирных домов. Речь идёт о ремонте кровель, фасадов, инженерных сетей, лифтового оборудования и других конструктивных элементов зданий.

Региональные власти традиционно объясняют пересмотр тарифов ростом стоимости строительных материалов, работ и услуг подрядных организаций, а также необходимостью поддерживать темпы реализации региональной программы капремонта.

Реакция собственников и контекст

Повышение взносов на капитальный ремонт остаётся одной из наиболее чувствительных тем для собственников жилья. Даже относительно небольшое увеличение тарифа в масштабах региона отражается на миллионах платежей и вызывает вопросы о прозрачности расходования средств и эффективности программ.

В Краснодарском крае, где значительная часть жилого фонда построена несколько десятилетий назад, потребность в капитальных работах остаётся высокой. Власти подчёркивают, что без корректировки тарифов выполнение обязательств по ремонту домов в установленные сроки становится затруднительным.

Чего ожидать дальше

Новый размер взноса закреплён нормативно и будет действовать в течение 2026 года. Возможность его дальнейшего пересмотра зависит от экономической ситуации и параметров региональной программы капитального ремонта.

Собственникам рекомендуется учитывать рост тарифа при планировании расходов и следить за решениями органов власти в сфере ЖКХ.

