Столицу можно перенести, экономику — сложнее: главный просчёт громкого предложения

Идея переноса столицы из Москвы в Сибирь регулярно возвращается в общественную дискуссию, особенно в контексте развития восточных регионов страны. Однако само по себе такое решение не способно дать ожидаемый экономический эффект, если за ним не последуют системные изменения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление замглавы администрации президента РФ Максима Орешкина, сделанное в ходе Всероссийской научно-практической конференции "II Тобольские чтения".

Почему перенос столицы не решит проблему

В ходе конференции Максиму Орешкину задали прямой вопрос о целесообразности переноса столицы в Сибирь как инструмента комплексного подъёма региона. В ответ он подчеркнул, что ключ к развитию лежит не в формальном изменении административного статуса, а в создании условий для устойчивой экономической активности.

"Нужно создавать в первую очередь центры экономической активности и центры, привлекательные с точки зрения условий для жизни и развития новых рабочих мест. Нужно заниматься инфраструктурой, городами и так далее", — прокомментировал замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.

По его словам, без этого любые административные решения будут носить скорее символический характер и не приведут к тем результатам, на которые рассчитывают сторонники радикальных шагов.

Экономическая активность вместо административных жестов

Орешкин отметил, что при наличии развитой инфраструктуры и комфортной городской среды экономическая активность начинает формироваться естественным образом. В таком случае бизнес и люди сами тянутся в регион, создавая рабочие места и формируя устойчивый рост.

Он подчеркнул, что "перенос столицы как таковой не приведет к тем эффектам, которые вы можете ожидать". По мнению представителя администрации президента, куда важнее переносить именно экономическую активность, улучшать качество жизни и наращивать инвестиции в сибирские регионы.

Примеры уже происходящих изменений

Замглавы администрации президента обратил внимание на то, что отдельные элементы такой стратегии уже реализуются. Ряд крупных компаний, по его словам, приняли решение перенести свои штаб-квартиры в Сибирь. В качестве примера он привёл компанию "Русгидро", что, по мнению Орешкина, является показателем смещения деловой активности без административного давления.

Такие шаги, как отметил он, создают рабочие места, формируют налоговую базу и стимулируют развитие городской среды, что в перспективе даёт более устойчивый эффект, чем разовый перенос федеральных органов власти.

Дискуссия о роли государства

В рамках обсуждения к теме подключился профессор, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов. Он высказал мнение, что подобный подход — перенос экономической активности — мог бы быть полезен и для отдельных министерств, однако и в этом случае речь идёт не о символических жестах, а о продуманной стратегии развития.

В целом участники конференции сошлись во мнении, что для улучшения экономической ситуации в Сибири необходима долгосрочная политика, ориентированная на инфраструктуру, города и инвестиции, а не на формальное изменение статуса территории.