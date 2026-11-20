В первой половине ноября стоимость фрахта судов класса Capesize (грузоподъемностью около 150 тыс. т), задействованных в перевозке железной руды, продемонстрировала рост относительно показателей октября, несмотря на локальные колебания индекса Baltic Dry (BDI).

Наиболее выраженная динамика зафиксирована на маршрутах в Китай. Согласно данным Kallanish, на эталонном направлении Тубарао (Бразилия) — Циндао (Китай) ставка на 13 ноября составила $35,8 за тонну, что на 17,2% выше уровня 16 октября. На маршруте Западная Австралия — Циндао стоимость перевозки достигла $15,1 за тонну, увеличившись на 23,3% по сравнению с серединой прошлого месяца.

Региональная специфика грузопотоков

Развитие рынка в начале ноября носило неоднородный характер. В период с 2 по 6 ноября активность в Тихоокеанском бассейне была подавлена, в то время как в Атлантическом бассейне (маршруты из Южной Бразилии и Западной Африки) наблюдался всплеск сделок после периода ограниченного спроса.

С 9 по 13 ноября основным драйвером роста стал Тихоокеанский регион. Повышение спроса со стороны горнодобывающих компаний в портах Порт-Хедленд и Дампир привело к заключению ряда сделок по ставкам в диапазоне $15–16 за тонну. В Северной Атлантике позитивная динамика сохранилась за счет трансатлантических перевозок и рейсов дальнего плавания, тогда как направление из Южной Бразилии и Западной Африки в Китай утратило первоначальный импульс.

Несмотря на общую тенденцию к росту в начале месяца, к 17 ноября зафиксировано краткосрочное снижение. Общий индекс BDI опустился на 28 пунктов (1%) до 2893 пунктов. Индекс Capesize снизился на 72 пункта (1,6%) до 4 486 пунктов, что стало минимальным значением с 10 ноября.

Дальнейшая стоимость логистики рудных концентратов и сырья будет определяться объемом новых заказов австралийских добывающих компаний и доступностью судов в портах Бразилии и Южной Африки.