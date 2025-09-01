Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Поимка преступника
Поимка преступника
© dvidshub.net by Petty Officer 1st Class matthew leistikow is licensed under Creative Commons CC0 License
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 22:58

Дом "Кентерберийских рассказов" подвергся налёту: кто "пришёл в гости" к Джеффри Чосеру

Незнакомцы незаконно проникли в поместье автора "Кентерберийских рассказов" в Великобритании

В Великобритании произошёл необычный инцидент: группа незнакомцев незаконно проникла в старинное поместье, где когда-то творил Джеффри Чосер, автор знаменитых "Кентерберийских рассказов". Дом, расположенный в графстве Сомерсет, хранит не только многовековую историю, но и считается памятником архитектуры II категории.

Как проходил инцидент

Камеры наблюдения зафиксировали четверых мужчин и женщину, свободно разгуливавших по комнатам особняка Маунсел. Они не скрывали лица, фотографировали интерьеры и вели себя так, словно находились у себя дома. Гости посидели на антикварной мебели, а затем покинули здание.

Несмотря на то что в доме находилось немало ценных вещей, воры не стали забирать ничего серьёзного. Владелец усадьбы, 79-летний сэр Бенджамин Слейд, рассказал, что незваные гости ограничились мелочами.

"Они оставили повсюду свои отпечатки пальцев и кое-что сломали, но они скрылись, прихватил лишь несколько мелких предметов", — сказал аристократ.

По словам хозяина, в числе "сувениров" оказался ключ от задней двери. Сам Слейд признался, что для него это стало не просто неприятностью, а настоящим ударом.

Реакция владельца

Сэр Бенджамин, известный британский аристократ, не скрывает своего огорчения. Он отметил, что ощущает себя обескураженным после того, как увидел записи с камер.

"Видеть эти кадры, где они пользуются без спроса всеми твоими вещами… Я чувствую себя так, будто надо мной надругались", — отметил Слейд.

Помимо этого, нарушители сломали несколько камер наблюдения. А уже на следующий день после происшествия ещё один неизвестный попытался проникнуть в дом. Пока неясно, был ли он частью той же группы.

Полиция и версия о серии налётов

Правоохранительные органы разыскивают пятерых человек, которых удалось запечатлеть на видео. Хозяин предполагает, что они могут быть частью банды, которая ездит по стране и выбирает исторические дома для подобных "налётов".

"Я полагаю, они разъезжают по стране, делая это", — заявил владелец особняка Маунсел.

Полицейские пока не раскрывают деталей расследования, однако сам факт того, что злоумышленники не скрывали лиц, указывает: они чувствовали себя достаточно уверенно.

Историческая ценность усадьбы

Поместье Маунсел — одно из знаковых мест британской истории. Именно здесь в XIV веке Джеффри Чосер работал над "Кентерберийскими рассказами". Книга, написанная между 1387 и 1400 годами, считается одним из фундаментальных произведений английской литературы.

Сама усадьба представляет собой роскошный дом с 13 спальнями, оценённый в 3,5 млн фунтов стерлингов (более 380 млн рублей). Это здание — не только памятник архитектуры, но и часть культурного наследия страны.

Настоящее и будущее особняка

Интересно, что незадолго до происшествия сэр Бенджамин выставил поместье на продажу. По его словам, возраст и состояние здоровья не позволяют ему полноценно заботиться об огромном доме. Тем более что содержание такой резиденции требует немалых затрат.

В то же время владельца глубоко задело отношение злоумышленников к его собственности. Он признался, что на фоне личных проблем это событие стало для него особенно тяжёлым.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ани Лорак поссорилась с дочерью Софией после тайной свадьбы в 2025 году сегодня в 13:30

Ани Лорак не справляется с дочерью: подростковый бунт грозит расколом семьи

В семье Ани Лорак разгорается конфликт: певица не может найти общий язык с дочерью Софией, и новые обстоятельства только усложняют ситуацию.

Читать полностью » Netflix готовит документальный фильм о Тейлор Свифт и Трэвисе Келси — The Sun сегодня в 12:55

Netflix готовит главный фильм десятилетия: свадьба Свифт и Келси может стать мировым шоу

Netflix готовит масштабный проект о Тейлор Свифт и Трэвисе Келси. Платформа намерена получить эксклюзивные права и даже доступ к свадьбе пары.

Читать полностью » Принцесса Мария Каролина из Лихтенштейна вышла замуж за инвестиционного менеджера из Венесуэлы сегодня в 11:59

Тайна замка: кто завоевал сердце внучки одного из самых богатых монархов Европы

Принцесса Мария Каролина из Лихтенштейна вышла замуж за Леопольдо Мадуро Воллмера. Церемония прошла в Вадуце и привлекла внимание всей Европы.

Читать полностью » Исследование Kion и Skyeng: 27% россиян используют фильмы на иностранном языке для изучения сегодня в 9:19

Почему взрослым удобство важнее знаний — киновкусы поколений

Исследование показало, что всё больше россиян интересуются фильмами на языке оригинала. Кто и зачем выбирает такой формат?

Читать полностью » Дима Билан признался в проблемах с курением на фестивале сегодня в 8:53

Дима Билан открыл слабое место: привычка, которая разрушает его здоровье

Дима Билан неожиданно признался в слабости, которая мешает ему заботиться о здоровье. Поклонники удивлены и обсуждают его признание.

Читать полностью » Харрисон Форд рассказал о секрете брака с Калистой Флокхарт в программе Wild Card сегодня в 7:13

Харрисон Форд раскрыл главный секрет брака, о котором редко говорят вслух

Харрисон Форд откровенно рассказал о секрете долгого брака с Калистой Флокхарт и поделился мыслями о том, почему любовь не имеет возраста.

Читать полностью » Поклонники заметили связь обручального кольца Тейлор Свифт с её счастливым числом 13 сегодня в 6:08

Взгляд всего мира прикован к её руке: что скрывает кольцо Тейлор Свифт

Кольцо Тейлор Свифт вызвало бурные обсуждения. Почему именно оно стало не просто украшением, а намёком на её давнюю "магическую" привычку?

Читать полностью » Леди Гага призналась в эмоциональном потрясении перед концертом в Нью-Йорке сегодня в 5:04

Нью-Йорк вновь стал ареной откровений: неожиданное признание Леди Гаги

Леди Гага призналась, что перед концертом в Нью-Йорке слова жениха и подруги помогли ей по-новому взглянуть на сцену и свои силы.

Читать полностью »

Новости
Дом

Учёные напомнили, что мусорные ведра и влажная почва в горшках привлекают мошек
Авто и мото

Новички допускают ошибки при покупке автомобиля: советы ГИБДД
Красота и здоровье

AskReddit: привычка слушать организм важнее строгих диет для стройности
Красота и здоровье

Учёные из Харбина: виньяса-йога эффективнее таблеток и чая при хронической бессоннице
Красота и здоровье

Нутрициолог объяснила, как правильно пить воду до, во время и после пробежки
Наука и технологии

Ученые описали новый род гигантских черепах из палеоцена Колорадо
Спорт и фитнес

Кайтбординг: пошаговый план для первых занятий экстремальным водным спортом
Наука и технологии

Анализ данных показал осложнения лечения COVID-19 превышают смертность от вируса
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet