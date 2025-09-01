Дом "Кентерберийских рассказов" подвергся налёту: кто "пришёл в гости" к Джеффри Чосеру

В Великобритании произошёл необычный инцидент: группа незнакомцев незаконно проникла в старинное поместье, где когда-то творил Джеффри Чосер, автор знаменитых "Кентерберийских рассказов". Дом, расположенный в графстве Сомерсет, хранит не только многовековую историю, но и считается памятником архитектуры II категории.

Как проходил инцидент

Камеры наблюдения зафиксировали четверых мужчин и женщину, свободно разгуливавших по комнатам особняка Маунсел. Они не скрывали лица, фотографировали интерьеры и вели себя так, словно находились у себя дома. Гости посидели на антикварной мебели, а затем покинули здание.

Несмотря на то что в доме находилось немало ценных вещей, воры не стали забирать ничего серьёзного. Владелец усадьбы, 79-летний сэр Бенджамин Слейд, рассказал, что незваные гости ограничились мелочами.

"Они оставили повсюду свои отпечатки пальцев и кое-что сломали, но они скрылись, прихватил лишь несколько мелких предметов", — сказал аристократ.

По словам хозяина, в числе "сувениров" оказался ключ от задней двери. Сам Слейд признался, что для него это стало не просто неприятностью, а настоящим ударом.

Реакция владельца

Сэр Бенджамин, известный британский аристократ, не скрывает своего огорчения. Он отметил, что ощущает себя обескураженным после того, как увидел записи с камер.

"Видеть эти кадры, где они пользуются без спроса всеми твоими вещами… Я чувствую себя так, будто надо мной надругались", — отметил Слейд.

Помимо этого, нарушители сломали несколько камер наблюдения. А уже на следующий день после происшествия ещё один неизвестный попытался проникнуть в дом. Пока неясно, был ли он частью той же группы.

Полиция и версия о серии налётов

Правоохранительные органы разыскивают пятерых человек, которых удалось запечатлеть на видео. Хозяин предполагает, что они могут быть частью банды, которая ездит по стране и выбирает исторические дома для подобных "налётов".

"Я полагаю, они разъезжают по стране, делая это", — заявил владелец особняка Маунсел.

Полицейские пока не раскрывают деталей расследования, однако сам факт того, что злоумышленники не скрывали лиц, указывает: они чувствовали себя достаточно уверенно.

Историческая ценность усадьбы

Поместье Маунсел — одно из знаковых мест британской истории. Именно здесь в XIV веке Джеффри Чосер работал над "Кентерберийскими рассказами". Книга, написанная между 1387 и 1400 годами, считается одним из фундаментальных произведений английской литературы.

Сама усадьба представляет собой роскошный дом с 13 спальнями, оценённый в 3,5 млн фунтов стерлингов (более 380 млн рублей). Это здание — не только памятник архитектуры, но и часть культурного наследия страны.

Настоящее и будущее особняка

Интересно, что незадолго до происшествия сэр Бенджамин выставил поместье на продажу. По его словам, возраст и состояние здоровья не позволяют ему полноценно заботиться об огромном доме. Тем более что содержание такой резиденции требует немалых затрат.

В то же время владельца глубоко задело отношение злоумышленников к его собственности. Он признался, что на фоне личных проблем это событие стало для него особенно тяжёлым.