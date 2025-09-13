Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Археологические раскопки на месте Албазинского острога (2014 г.)
Археологические раскопки на месте Албазинского острога (2014 г.)
© commons.wikimedia.org by Albazino is licensed under CC BY-SA 4.0
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:13

Тайна Канопского декрета: одна стела меняет всё, что мы знали о иероглифах и потерянных городах

Археологи нашли новую версию указа Птолемея III на стеле в Египте

Представьте: археологи откопали в Египте полную версию древнего указа фараона, написанную только иероглифами! Это не просто находка — это шанс по-новому взглянуть на язык и историю Древнего Египта. Давайте разберёмся, что именно нашли и почему это так важно.

Описание находки

Во время раскопок в Телль-эль-Фараине (провинция Шаркия, Египет) египетская археологическая миссия обнаружила стелу из песчаника. Это новая и полная версия Канопского указа, изданного фараоном Птолемеем III Эвергетом в 238 году до нашей эры. Находка уникальна тем, что текст высечен исключительно иероглифами, без демотического или греческого письма.

Стела впечатляет размерами: высота 127,5 см, ширина 83 см, толщина около 48 см. Верхняя часть украшена крылатым солнечным диском, двумя кобрами-уреями в Белой и Красной коронах Египта и надписью "Ди-Анкх" ("дарованная жизнь"). В центре — 30 строк иероглифов на утопленном рельефе среднего качества.

Эпиграфическое содержание

Текст описывает деяния Птолемея III и его жены Береники, названных "благодетельными богами". Указ включает:

  • щедрые пожертвования храмам;
  • поддержание внутреннего мира;
  • снижение налогов во времена низкого уровня Нила;
  • учреждение нового жреческого чина;
  • новый праздник в честь восхода Сириуса;
  • введение високосного года с дополнительным днём для поклонения правителям;
  • обожествление их дочери Береники.

Первоначально указ предписывал трёхъязычные копии для храмов по всему Египту, но эта стела — одноязычная, что указывает на возможные исключения или местные вариации.

Телль-эль-Фараин соответствует древнему городу Имет, важному центру со времён Среднего царства. Ранее здесь нашли храмы и резиденции эпохи Птолемеев, включая святилище богини Уаджет. Это место идеально подходило для хранения копии царского указа национального масштаба.

Значимость открытия

Эта стела — первая полная копия за 150 лет, дополняющая шесть известных версий из Ком-эль-Хисна, Таниса и Телль-Басты. Её одноязычность открывает новые горизонты для изучения древнеегипетского языка.

Шериф Фатхи, министр туризма и древностей, заявил, что постоянные достижения египетских археологических экспедиций открывают новые главы в истории древней цивилизации страны, подчёркивая археологическую значимость провинции Шаркия и её скрытых сокровищ, которые не перестают удивлять мир. Министерство также подтвердило приверженность всесторонней поддержке всех экспедиций, работающих в Египте, для создания благоприятных условий для дальнейших выдающихся открытий.

Мохамед Исмаил Халед, генеральный секретарь Верховного совета по древностям, пояснил, что фундаментальная значимость артефакта заключается в его состоянии как полного образца, факт, не зафиксированный на протяжении более ста пятидесяти лет, что представляет собой существенное дополнение, углубляющее знание королевских и религиозных текстов птолемеевского периода и обогащающее понимание как истории Египта, так и древнеегипетского языка.

"Эта копия дополняет шесть ранее известных версий, как полных, так и фрагментарных, найденных в таких местах, как Ком-эль-Хисн, Танис и Телль-Баста, но обладает отличительной и потенциально революционной особенностью: новая стела полностью написана иероглифами, в отличие от других версий, которые были трёхъязычными, включая демотическое и греческое письмо. Это уникальное обстоятельство открывает новые горизонты для понимания древнеегипетского языка и позволяет глубже понять птолемеевские указы, а также царские и религиозные церемониальные системы", — говорит он.

Мохамед Абдель Бади, глава Сектора египетских древностей Верховного совета по древностям, предоставил описание: села, сделанная из песчаника и с закругленной верхней частью, имеет значительные размеры: 127,5 сантиметров в высоту, 83 сантиметра в ширину и приблизительную толщину 48 сантиметров.

Ее верхняя иконография примечательна: она увенчана крылатым солнечным диском, окруженным двумя королевскими кобрами, уреями, в Белой и Красной коронах Верхнего и Нижнего Египта соответственно, с надписью "Ди-Анкх" ("дарованная жизнь"), помещенной между ними. Центральная часть содержит иероглифический текст, состоящий из 30 строк, тщательно высеченных на утопленном рельефе среднего качества.

Контекст Птолемеевых указов

Птолемеевы указы (243-185 гг. до н. э.) — это серия декретов, укреплявших культ правителя как божества. Они издавались по важным поводам, составляли жрецы и копировались на камнях для храмов.

Канопский декрет — второй по древности. Издан 7 марта 238 г. до н. э. в Канопусе, он хвалит Птолемея III за походы, прекращение голода и восстаний, снижение налогов. Ключевые вклады:

  • введение солнечного календаря из 365,25 дней (високосный год), с дополнительным днём в честь правителей. Хотя реформа не удалась, идея повлияла на юлианский календарь.
  • упоминание затонувшего города Гераклион, найденного в 2000 году.

История открытий Канопского декрета богата: стела Шан (1866, Лепсиус), находки в Ком-эль-Хисне (1881, Масперо), фрагменты в Бубастисе (2004). Новая стела в Телль-эль-Фараине — цельный иероглифический текст, ценный для изучения языка и реализации указов. Она предполагает адаптации директив в разных храмах.

Эта находка — не просто артефакт, а ключ к глубинному пониманию египетской истории и языка. Она обещает новые открытия для учёных и всех, кто интересуется древними цивилизациями.

