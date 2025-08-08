Каннские победители добрались до России: две громкие премьеры этой осени

Когда в Каннах загораются новые звёзды, осенью их свет добирается до российских экранов. В 2025-м такой путь проделают два лауреата главного мирового кинофорума — "Сентиментальная ценность" Йоакима Триера и "Звук падения" Маши Шилински. Об этом объявила кинокомпания A-One, уточнив даты релиза: норвежская драма Триера выйдет 23 октября, а историческая сага Шилински — 30 ноября.

Каннские триумфаторы

В мае обе картины впервые показали на Каннском кинофестивале. "Сентиментальная ценность" завоевала Гран-при — главную награду конкурса, тогда как "Звук падения" удостоился приза жюри, третьего по значимости трофея фестиваля. Для режиссёров это стало важным этапом: Триер подтвердил репутацию одного из самых тонких авторов скандинавского кино, а Шилински впервые оказалась в числе призёров Канн.

"Звук падения": четыре эпохи и женские судьбы

История Маши Шилински — это четыре женские линии, развернутые на одной немецкой ферме, но в разные времена. Альма живёт накануне Первой мировой войны, Эрика — в годы Второй мировой, Ангелика — в ГДР 1980-х, а Ленка — в сегодняшней Германии. Несмотря на временные дистанции, героини связаны общими мотивами утрат, надежд и внутренней стойкости.

Критики в Каннах встретили фильм особенно тепло. Средняя оценка российских рецензентов составила 6,9 балла из 10, а кинокритик Егор Москвитин назвал картину "фильмом, сумевшим уловить неуловимое: материнское дыхание смерти". Для зрителей, интересующихся авторским кино и историческими драмами, это обещает стать одной из ключевых премьер конца года.

"Сентиментальная ценность": семейная драма в стиле Триера

Йоаким Триер, как и в своих предыдущих работах, совмещает роли режиссёра и сценариста. Одну из центральных героинь сыграла Рената Рейнсве — актриса, с которой он уже работал над номинированной на "Оскар" драмой "Худший человек на свете".

В "Сентиментальной ценности" она воплощает дочь известного режиссёра (Стеллан Скарсгорд). Герой Скарсгорда, надеясь вернуть дочь в профессию, предлагает ей главную роль в новом проекте. Но она отказывается — и тогда он отдаёт её молодой голливудской актрисе (Эль Фэннинг), полной амбиций и решимости заявить о себе.