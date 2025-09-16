Почему диетологи не спешат запрещать консервированные овощи

Банки с овощами есть почти в каждом доме: это удобно, долго хранится и помогает разнообразить рацион зимой. Но вокруг консервов немало споров: одни считают их полезной альтернативой свежим овощам, другие — источником лишней соли и сахара. Диетологи утверждают: истина где-то посередине.

Что сохраняется при консервировании

Несмотря на термическую обработку, овощи не становятся "пустыми". В них остаётся клетчатка, которая важна для работы кишечника, и часть витаминов. Витамины группы В и минералы достаточно устойчивы к нагреву, поэтому в консервах их содержание мало отличается от свежих аналогов.

Что теряется

Наиболее чувствителен витамин С, он разрушается при нагреве. Также страдают некоторые антиоксиданты. В итоге питательная ценность консервов ниже, чем у свежих или замороженных овощей, но они всё равно остаются полезной частью рациона.

Где скрыт вред

Основная проблема консервированных продуктов — добавки. Чтобы увеличить срок хранения и улучшить вкус, производители используют соль, сахар и уксус. Избыток соли повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, а сахар делает овощи калорийнее. Ещё один фактор риска — наличие консервантов и маринадов, которые не всем подходят.

Как выбирать консервы

Чтобы консервированные овощи приносили пользу, стоит обращать внимание на состав. Лучше выбирать продукты без лишних добавок, с минимальным количеством соли и сахара. В идеале — овощи в собственном соку или воде, без уксусной заливки.

Мнение диетологов

Специалисты рекомендуют не злоупотреблять консервами, но и не исключать их полностью. В условиях дефицита свежих овощей они становятся достойным источником клетчатки и минералов. Главное — разумная мера и грамотный выбор.

Баланс в питании

Консервированные овощи не заменяют свежие, но могут стать удобным дополнением к рациону. Они помогают готовить быстро, разнообразить меню и не отказываться от овощей в холодное время года.