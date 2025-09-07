Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Консерва Килька в томатном соусе
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 8:23

Рыбные и грибные консервы: продукты, которые превращаются в бомбу замедленного действия

Врачи предупредили об опасности рыбных и грибных консервов

Консервы давно стали привычным продуктом на полках магазинов. Они удобны в хранении, их можно взять в дорогу или держать дома на случай, когда некогда готовить. Однако врачи предупреждают: не все виды консервированных продуктов одинаково безопасны, а некоторые из них могут представлять серьёзную угрозу для здоровья.

Когда консервы становятся опасными

Диетологи отмечают, что риск отравления консервами заключается не только в расстройстве желудка. Иногда последствия могут напоминать неврологические заболевания. Состояние сопровождается такими симптомами, как двоение в глазах, нечёткая речь или расширение зрачков. Эти признаки могут быть ошибочно приняты за инсульт или ишемический приступ, что затрудняет своевременную диагностику.

Рыба и грибы — лидеры по рискам

Особую группу риска составляют грибные и рыбные консервы. Грибы способны накапливать токсины и при неправильной обработке становятся крайне опасными. Рыба же может быть заражена паразитами, в частности описторхозом. Чтобы минимизировать угрозу, важно обращать внимание на способ обработки: качественная засолка и копчение значительно снижают риск заражения, но полностью его не исключают.

Мясные консервы тоже небезопасны

Многие уверены, что тушёнка — продукт надёжный и проверенный. Но специалисты предостерегают: при нарушении технологии стерилизации мясо в герметичной упаковке может стать источником серьёзного отравления. В безвоздушной среде активно развивается опасная микрофлора, которая не всегда заметна по внешнему виду банки.

На что обратить внимание при выборе

Чтобы снизить вероятность проблем, врачи советуют соблюдать несколько правил:
• не покупать консервы у неизвестных продавцов или на стихийных рынках;
• проверять герметичность банки — вздутие или деформация недопустимы;
• внимательно читать состав и сроки годности;
• отдавать предпочтение продукции известных производителей.

Что делать при первых симптомах

При малейших признаках недомогания после употребления консервов лучше не откладывать обращение к врачу. Самолечение в таких случаях может быть опасно, ведь отравление может протекать не только в лёгкой, но и в тяжёлой форме, требующей неотложной помощи.

