Скучные огурцы и яйца оживают: магия одного ингредиента в простом салате

Хотите приготовить лёгкий, но сытный салат всего за 25 минут? Этот рецепт с тунцом станет вашей палочкой-выручалочкой — и для праздничного стола, и для будничного ужина.

Ингредиенты

Консервированный тунец (без масла) — 180 г

Яйца — 2 шт. (крупные)

Огурец — 1 шт.

Укроп — 20 г

Майонез — 2 ст. л.

Как приготовить

Яйца отварите вкрутую (9 минут после закипания), остудите в холодной воде и очистите. Нарежьте кубиками.

Совет: резкий перепад температур (горячее яйцо → холодная вода) облегчит чистку скорлупы.

Слейте жидкость из банки, разомните рыбу вилкой. Огурец вымойте, удалите кончики, нарежьте мелкими кубиками. Укроп измельчите. Смешайте тунец, яйца, огурец и укроп. Заправьте майонезом.

Важно: можно подавать сразу или охладить 20 минут — так вкус станет насыщеннее.

Почему этот салат стоит попробовать