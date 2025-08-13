Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Салат с тунцом и фасолью
Салат с тунцом и фасолью
© commons.wikimedia.org by Takeaway is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:52

Скучные огурцы и яйца оживают: магия одного ингредиента в простом салате

Рецепт салата с тунцом: как быстро приготовить блюдо за 25 минут

Хотите приготовить лёгкий, но сытный салат всего за 25 минут? Этот рецепт с тунцом станет вашей палочкой-выручалочкой — и для праздничного стола, и для будничного ужина.

Ингредиенты

  • Консервированный тунец (без масла) — 180 г
  • Яйца — 2 шт. (крупные)
  • Огурец — 1 шт.
  • Укроп — 20 г
  • Майонез — 2 ст. л.

Как приготовить

Яйца отварите вкрутую (9 минут после закипания), остудите в холодной воде и очистите. Нарежьте кубиками.

Совет: резкий перепад температур (горячее яйцо → холодная вода) облегчит чистку скорлупы.

Слейте жидкость из банки, разомните рыбу вилкой. Огурец вымойте, удалите кончики, нарежьте мелкими кубиками. Укроп измельчите. Смешайте тунец, яйца, огурец и укроп. Заправьте майонезом.

Важно: можно подавать сразу или охладить 20 минут — так вкус станет насыщеннее.

Почему этот салат стоит попробовать

  • Минимум ингредиентов — всё доступно и бюджетно
  • Быстрое приготовление — идеально, когда нет времени
  • Универсальность — подойдёт и для фуршета, и для семейного ужина.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как приготовить крем для торта из доступных ингредиентов: советы кондитеров сегодня в 9:27

От кухонного провала к шедевру: крем, который прощает все ошибки

Нежный крем из творожного сыра и сгущенки — идеальный выбор для тортов и капкейков. Просто, быстро и безупречно по текстуре!

Читать полностью » Креветки с грибами в сливочном соусе: рецепт от шеф-повара сегодня в 9:18

Нежные креветки и дерзкие грибы: идеальный дуэт для тех, кто устал от обыденности

Хотите порадовать семью ресторанным ужином за 25 минут? Ароматные креветки с грибами в нежном сырном соусе — идеальный выбор! Просто, вкусно и без лишних хлопот.

Читать полностью » Ингредиенты для вишнёвого компота: что нужно для закатки на зиму сегодня в 8:19

Секрет бабушкиного компота: что скрывают производители соков

Хотите сохранить вкус лета до зимы? Вишнёвый компот — простой рецепт, который порадует ярким вкусом и напомнит о тёплых днях. Узнайте, как правильно его приготовить!

Читать полностью » Рецепт тарталеток с сыром и икрой: пошаговый способ приготовления сегодня в 8:07

Праздник в каждой тарталетке: как простая закуска дарит радость

Закуска, которая покорит гостей за 10 минут! Тарталетки с икрой и сыром — просто, вкусно и празднично. Идеально для фуршета или ужина при свечах.

Читать полностью » Как правильно испечь морковный торт: инструкции и рекомендации сегодня в 7:16

Этот торт ели короли: история десерта, который пережил века

Морковный торт со сметанным кремом — нежный, ароматный и совсем не сложный в приготовлении. Узнайте, как превратить обычные ингредиенты в настоящий кулинарный шедевр!

Читать полностью » Рецепт салата с красной икрой для праздничного стола сегодня в 7:05

Салат с красной икрой — блюдо, которое украдет все внимание на празднике

Узнайте, как приготовить яркий и вкусный салат с красной икрой для вашего праздничного стола. Простой рецепт с доступными ингредиентами!

Читать полностью » Как приготовить корейский салат с мясом: советы по ингредиентам и технологии сегодня в 6:58

30 минут — и на столе ресторанное блюдо: простой рецепт корейского салата

Откройте для себя невероятно вкусный салат из мяса с огурцами по-корейски! Быстро, просто и идеально подходит для любого случая.

Читать полностью » Как приготовить стейк из индейки: рецепт от шеф-повара сегодня в 6:13

Почему этот простой маринад превращает индейку в деликатес

Как приготовить стейк из индейки, который будет сочным внутри и с хрустящей корочкой? Простой рецепт с идеальным маринадом — мясо просто тает во рту!

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Забудьте про побочки от кофе: добавьте это и наслаждайтесь утренней бодростью
Садоводство

Заставьте петунию цвести нон-стоп: простые правила ухода и подкормки
Еда

Как сделать Шубу с сыром: советы по приготовлению от кулинаров
Туризм

Россия и Китай запускают безвизовые круизы по Янцзы для групп с 2025 года — подробности
Красота и здоровье

Пилипенко: молочные продукты снижают риск рака кишечника и желудка
Спорт и фитнес

Фитнес-тренер Насырова назвала упражнения для тонуса и формы груди без увеличения объёма
Наука и технологии

Крошечный муравей из янтаря раскрыл тайны эволюции Basiceros
Еда

Летние блинчики из кабачков: как приготовить
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru