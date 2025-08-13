Скучные огурцы и яйца оживают: магия одного ингредиента в простом салате
Хотите приготовить лёгкий, но сытный салат всего за 25 минут? Этот рецепт с тунцом станет вашей палочкой-выручалочкой — и для праздничного стола, и для будничного ужина.
Ингредиенты
- Консервированный тунец (без масла) — 180 г
- Яйца — 2 шт. (крупные)
- Огурец — 1 шт.
- Укроп — 20 г
- Майонез — 2 ст. л.
Как приготовить
Яйца отварите вкрутую (9 минут после закипания), остудите в холодной воде и очистите. Нарежьте кубиками.
Совет: резкий перепад температур (горячее яйцо → холодная вода) облегчит чистку скорлупы.
Слейте жидкость из банки, разомните рыбу вилкой. Огурец вымойте, удалите кончики, нарежьте мелкими кубиками. Укроп измельчите. Смешайте тунец, яйца, огурец и укроп. Заправьте майонезом.
Важно: можно подавать сразу или охладить 20 минут — так вкус станет насыщеннее.
Почему этот салат стоит попробовать
- Минимум ингредиентов — всё доступно и бюджетно
- Быстрое приготовление — идеально, когда нет времени
- Универсальность — подойдёт и для фуршета, и для семейного ужина.
