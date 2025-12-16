Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:55

Ваш горошек под угрозой: Роскачество выявило опасные и некачественные марки

Горошек "Юнона", "Маркет" и "Овощ в помощь" не соответствуют ГОСТу — Роскачество

Роскачество провело проверку консервированного зеленого горошка нескольких торговых марок и выявило ряд нарушений в соответствии с ГОСТом. Оказавшиеся в списке нарушителей бренды Global Village, "Юнона" и "Маркет" не соответствуют стандартам по размерам горошин, их количеству, а также по консистенции и заливке. Однако продукция всех исследованных марок была признана безопасной, без пестицидов, ГМО или консервантов.

Нарушения в товаре

В ходе исследования Роскачество обнаружило несколько нарушений в товаре. В горошке брендов Global Village и "Юнона" были выявлены проблемы с размером горошин и количеством битых зерен — 6,8% и 6,9% соответственно, что превышает допустимый порог в 6% для продукции высшего сорта. У "Маркет" была обнаружена примесь кормового гороха, что является нарушением. Также были выявлены проблемы с консистенцией и заливкой у брендов "Овощ в помощь" и "Лента". Например, у "Овощ в помощь" консистенция горошка была слишком мягкой и неоднородной, а у "Ленты" заливочная жидкость имела мутный и необычный бледно-желтый цвет.

Продукция этих марок не соответствует более строгому опережающему стандарту Роскачества, однако это не является нарушением. Для того чтобы претендовать на государственный Знак качества, товары должны соответствовать повышенным требованиям.

Проблемы с массовой долей зерен

Кроме того, в горошке пяти торговых марок — "Ашан", "Знак заботы", "Маркет", "Юнона" и "О'кей Daily" — была установлена недостаточная массовая доля зерен, что также не соответствует ГОСТу. По массовой доле углеводов и жиров несоответствия выявлены в продукции "Юнона". Однако по массовой доле белка нарушения не были обнаружены.

Безопасность и соответствие стандартам

Несмотря на нарушения по органолептическим показателям и массовой доле, вся исследованная продукция признана безопасной. В ней не было найдено пестицидов, ГМО, консервантов и красителей. Также консервированные горошки прошли микробиологическое тестирование и оказались стерильными и герметичными.

Кроме того, продукция восьми торговых марок — "Бондюэль", "ВкусВилл", "Дядя Ваня", "Кормилица", "6 соток", "Фрау Марта", Eko и Globus — полностью соответствовала не только обязательным требованиям законодательства, но и опережающему стандарту Роскачества. Эти бренды могут претендовать на присвоение государственного Знака качества.

Реакция производителей и торговых сетей

После проведения проверки, Роскачество обратилось к ряду производителей с предостережениями о недопустимости нарушений. Например, для производителей "Global Village", "Ашан", "Лента", "Юнона" и "Овощ в помощь" были объявлены официальные предупреждения. Кроме того, Росаккредитация приостановила действие девяти деклараций о соответствии для компаний "Промконсервы", "Грин Рей Кубань", "Белгородский консервный комбинат" и "Юнона инвест ЛТД".

Производители, чья продукция не соответствовала стандартам, сообщили Роскачеству о принятых мерах. Так, компания "Промконсервы" уже провела идентификацию забракованной продукции и разработала корректирующие мероприятия, а "Грин Рей Кубань" и "Белгородский консервный комбинат" провели внутренние расследования.

Торговые сети также отреагировали на информацию. Например, "Ашан" заявил, что поставки горошка марки "Ашан" от ООО "Юнона инвест" прекращены с августа 2025 года, а продукция, ставшая объектом проверки, вероятно, была остатками на полках. "Лента" продолжает работу с поставщиком "Юнона инвест", а продукция этого бренда, представленная на Ozon, была снята с продажи.

