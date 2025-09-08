Крышка вздулась — это сигнал: когда в банке может быть смертельный токсин
Сезон домашних консерваций в разгаре, и врачи напоминают: не все заготовки одинаково безопасны. Диетолог Елена Соломатина в беседе с Life.ru подчеркнула, что наибольшую угрозу несут грибные заготовки.
Почему именно грибы
-
Грибы имеют пористую структуру и растут близко к земле.
-
В них могут обитать споры клостридии - бактерии, вырабатывающей смертельно опасный ботулотоксин.
-
Определить его наличие невозможно: у токсина нет ни вкуса, ни запаха, ни внешних признаков.
Даже длительное кипячение не всегда гарантирует безопасность: споры способны "спать" месяцами и активизироваться позже.
Чем опасен ботулизм
Болезнь особенно тяжело протекает у детей, пожилых и хронических пациентов. Симптомы могут напоминать сразу несколько состояний — отравление, инсульт или транзиторную ишемическую атаку:
-
судороги,
-
интоксикация,
-
потеря зрения,
-
в тяжёлых случаях — летальный исход.
Как снизить риски
Чтобы не подвергать себя опасности:
-
использовать только чистые, проверенные грибы;
-
добавлять натуральные консерванты (например, уксус);
-
при малейших сомнительных признаках (вздутие крышки, неприятный запах) заготовку немедленно выбрасывать.
Соломатина советует: если есть желание полакомиться грибами зимой, безопаснее выбрать магазинные консервы.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru