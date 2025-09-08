Крышка вздулась — это сигнал: когда в банке может быть смертельный токсин

Сезон домашних консерваций в разгаре, и врачи напоминают: не все заготовки одинаково безопасны. Диетолог Елена Соломатина в беседе с Life.ru подчеркнула, что наибольшую угрозу несут грибные заготовки.

Почему именно грибы

Грибы имеют пористую структуру и растут близко к земле.

В них могут обитать споры клостридии - бактерии, вырабатывающей смертельно опасный ботулотоксин .

Определить его наличие невозможно: у токсина нет ни вкуса, ни запаха, ни внешних признаков.

Даже длительное кипячение не всегда гарантирует безопасность: споры способны "спать" месяцами и активизироваться позже.

Чем опасен ботулизм

Болезнь особенно тяжело протекает у детей, пожилых и хронических пациентов. Симптомы могут напоминать сразу несколько состояний — отравление, инсульт или транзиторную ишемическую атаку:

судороги,

интоксикация,

потеря зрения,

в тяжёлых случаях — летальный исход.

Как снизить риски

Чтобы не подвергать себя опасности:

использовать только чистые, проверенные грибы ;

добавлять натуральные консерванты (например, уксус);

при малейших сомнительных признаках (вздутие крышки, неприятный запах) заготовку немедленно выбрасывать.

Соломатина советует: если есть желание полакомиться грибами зимой, безопаснее выбрать магазинные консервы.