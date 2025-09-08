Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:52

Крышка вздулась — это сигнал: когда в банке может быть смертельный токсин

Диетолог Соломатина предупредила о риске ботулизма при заготовке грибов в домашних условиях

Сезон домашних консерваций в разгаре, и врачи напоминают: не все заготовки одинаково безопасны. Диетолог Елена Соломатина в беседе с Life.ru подчеркнула, что наибольшую угрозу несут грибные заготовки.

Почему именно грибы

  • Грибы имеют пористую структуру и растут близко к земле.

  • В них могут обитать споры клостридии - бактерии, вырабатывающей смертельно опасный ботулотоксин.

  • Определить его наличие невозможно: у токсина нет ни вкуса, ни запаха, ни внешних признаков.

Даже длительное кипячение не всегда гарантирует безопасность: споры способны "спать" месяцами и активизироваться позже.

Чем опасен ботулизм

Болезнь особенно тяжело протекает у детей, пожилых и хронических пациентов. Симптомы могут напоминать сразу несколько состояний — отравление, инсульт или транзиторную ишемическую атаку:

  • судороги,

  • интоксикация,

  • потеря зрения,

  • в тяжёлых случаях — летальный исход.

Как снизить риски

Чтобы не подвергать себя опасности:

  • использовать только чистые, проверенные грибы;

  • добавлять натуральные консерванты (например, уксус);

  • при малейших сомнительных признаках (вздутие крышки, неприятный запах) заготовку немедленно выбрасывать.

Соломатина советует: если есть желание полакомиться грибами зимой, безопаснее выбрать магазинные консервы.

