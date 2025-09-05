Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Лечо
Лечо
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 15:23

Маленькая ошибка при закатке — и лечо превратится в проблему

Лечо из болгарского перца и томатов: рецепт, который подходит для супов и подливок

Лето всегда ассоциируется с яркими красками, насыщенными ароматами и простыми, но невероятно вкусными блюдами. Одним из таких кулинарных символов жаркого сезона считается лечо. Этот овощной деликатес готовят в каждом доме по-своему, но все сходятся в одном: вкус свежего лечо невозможно спутать ни с чем другим. Именно поэтому хозяйки стараются заготовить его впрок, чтобы зимой, открыв банку, вновь почувствовать тепло солнца и свежесть урожая.

Почему лечо стоит готовить заранее

Сезон паприки и томатов довольно короткий, и именно в эти недели овощи особенно сладкие и сочные. Если воспользоваться моментом и закатать несколько банок лечо, то в холодное время года можно легко достать с полки заготовку и быстро приготовить полноценный ужин. Достаточно разогреть содержимое и дополнить его любимыми ингредиентами — колбасой, курицей или даже обычными макаронами.

Универсальность блюда

Лечо можно подавать по-разному: как самостоятельное овощное блюдо, гарнир или основу для новых рецептов. Многие любят добавлять в него яйца, рис или тушёное мясо, получая каждый раз новое сочетание вкусов. Благодаря такой универсальности заготовка никогда не залеживается в кладовой.

Подготовка овощей

Для классического рецепта понадобится:

  • 1 кг лука;
  • 4,5 кг сладкого перца;
  • 2 кг спелых помидоров;
  • 4 л воды;
  • соль по вкусу;
  • немного масла для заливки.

Секрет вкусного лечо — качественные ингредиенты. Томаты должны быть максимально сочными и ароматными, а перец — плотным, с толстыми стенками.

Этапы приготовления

Сначала на растительном масле слегка обжаривают репчатый лук до золотистости. Затем добавляют нарезанный перец и немного воды, чтобы овощи не подгорели. Через несколько минут в кастрюлю отправляют измельчённые помидоры и снова вливают воду. Всё это солят, накрывают крышкой и тушат до готовности, периодически помешивая.

Как правильно стерилизовать банки

Чтобы заготовка долго хранилась, очень важно уделить внимание таре. Чистые банки нужно прогреть в духовке около 15 минут при 120 градусах. Этот шаг помогает избежать появления плесени и сохранить вкус продукта.

Консервирование

Готовое лечо раскладывают в ещё горячие банки и сверху заливают растительным маслом. Затем ёмкости сразу закручивают крышками. После этого их укутывают в одеяло и оставляют остывать естественным образом. Такой "парниковый эффект" обеспечивает дополнительную стерилизацию и позволяет сохранить заготовку на несколько месяцев.

Сколько банок получается

Из указанного количества ингредиентов выходит примерно девять банок лечо. Этого достаточно, чтобы разнообразить зимнее меню и порадовать близких вкусом лета даже в морозные дни.

Полезные советы

  • Если хочется более насыщенного вкуса, можно добавить немного чеснока или острого перца.
  • Для диетического варианта часть масла стоит заменить на воду.
  • Лечо можно использовать как основу для супов и подливок — это сэкономит время при готовке.

Сделав несколько банок по этому простому рецепту, вы сможете в любое время года наслаждаться ароматом свежих овощей и вспоминать лето с его теплом и яркими красками.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кулинарные специалисты описали процесс приготовления торта Наполеон с курицей и салатом сегодня в 12:07

Наполеон с курицей: быстрый способ превратить салат в королевскую закуску

Удивительный рецепт торта-салата Наполеон с курицей и грибами! Он выглядит как десерт, но это закуска, которая поразит гостей. Идеально для праздника, с секретом вкуса.

Читать полностью » Домашний торт Коровка с арахисом и варёной сгущёнкой сохраняет нежную текстуру сегодня в 11:21

Необычный десерт с кремом, хранящий секрет, известный лишь избранным сладкоежкам

Торт "Коровка" с варёной сгущёнкой — простой и вкусный десерт с хрустящими арахисовыми коржами и воздушным сливочным кремом. Узнайте, как легко приготовить настоящий праздник вкуса!

Читать полностью » Кулинары рекомендуют котлеты с грибной начинкой для ужина сегодня в 11:02

Лайфхак для занятых: вкусно, быстро и сытно — котлеты с начинкой из шампиньонов

Секретные котлеты с грибной начинкой: сочные, ароматные, идеальны для ужина. Попробуйте этот простой рецепт и удивите близких!

Читать полностью » Фаршированные кальмары с сыром приобретают аромат при запекании в духовке с травами сегодня в 1:59

Как приготовить сочные кальмары с сыром без лишних хлопот и затрат

Нежные кальмары с сыром и овощами в духовке — идеальная закуска для семьи. Попробуйте этот простой рецепт с фетой и помидорами, чтобы удивить гостей изысканным вкусом!

Читать полностью » Советский торт Кудрявый мальчик готовится из сметаны, муки и какао по стандартному рецепту сегодня в 10:17

Шоколадные кубики торта: мост между прошлым и настоящим, который разбудит забытые эмоции

Узнайте, как испечь торт "Кудрявый мальчик" — советский десерт с шоколадными кубиками и сметанным кремом. Простой рецепт для семейного ужина, который удивит всех!

Читать полностью » Кулинарные специалисты рекомендуют салат с гранатом и сыром сегодня в 9:56

Гранат и сыр в салате: как обычное блюдо становится парадоксальным шедевром за минуты

Захватывающий салат с гранатом и сыром: яркий, витаминный, готовится за минуты. Свежая зелень, орехи и пикантная заправка — праздник вкуса без лишних хлопот.

Читать полностью » Рецепт пиццы без колбасы с курицей и грибами сохраняет текстуру и аромат при запекании сегодня в 9:13

Пицца без колбасы — почему именно она становится новой классикой на кухне

Хотите ли вы узнать, как превратить простые ингредиенты в ароматную пиццу без колбасы? Этот рецепт с курицей и грибами обещает сытный вкус и яркие краски. Кулинария, пицца, рецепт.

Читать полностью » Кальмары и грибы в салате сочетаются с лимонным соком сегодня в 8:59

Салат из морепродуктов, который не кажется морским — неожиданный вкус и текстура

Откройте для себя рецепт салата с кальмарами и грибами — сочетание нежности морепродуктов и аромата грибов в одном блюде. Узнайте секреты правильного приготовления и подачи!

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Золотая рыбка вуалехвост чувствительна к качеству воды — советы экспертов
Дом

Эксперты объяснили, как выбрать экологичную мебель для дома
Наука и технологии

Исследование выявило связь формы черепа с симптомами мальформации Киари I у пациентов
Садоводство

Милдью на винограде: опасный враг, против которого есть эффективное средство
Питомцы

Кошки этих пород плавают охотно: исследование зоологов
ПФО

В Пензенской области выявлен случай дирофиляриоза — паразита, передающегося через комаров
УрФО

Роспотребнадзор: прививка от гриппа малоэффективна в разгар эпидемии
Садоводство

Садоводы объяснили, как обрезка и пересадка влияют на рост мяты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet