Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
консервы
консервы
© Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:27

Вздутые крышки и ржавые швы: признаки, что консервы лучше выбросить

Диетолог объяснила, какие мясные и рыбные консервы самые полезные

Консервы давно стали частью повседневного рациона россиян. Их берут в дорогу, хранят дома "на всякий случай", используют как быстрый перекус. Но, как напоминают специалисты, этот продукт относится к категории повышенного риска.

Как выбрать безопасные консервы
Диетолог Наталья Павлюк в беседе с "Радио 1" рассказала, на что стоит обратить внимание:

  • ГОСТ против ТУ
  • Если на банке указаны только технические условия (ТУ), есть вероятность, что в составе будут лишние добавки. Более надёжный вариант — продукция по ГОСТу.

Состав
Самый полезный выбор — мясо или рыба в собственном соку. В маринадах и соусах, как правило, больше соли, консервантов и меньше питательных веществ.
Внешний вид упаковки
Стоит насторожиться, если есть:

  • вмятины,
  • ржавчина,
  • потертости в зоне маркировки,
  • вздутие крышки или донышка.

Содержимое
Пена, неприятный запах, странная текстура — признаки испорченного продукта. В таком случае банку лучше сразу выбросить.

Как хранить консервы

  • Оптимальная температура хранения — не выше +20 °C.
  • Держите банки вдали от солнца и нагревательных приборов.
  • Не открывайте консервы заранее.
  • После вскрытия храните продукт в холодильнике не более суток, переложив в герметичную тару.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Гастроэнтеролог Игнатенко: арбузная диета не сжигает жир, а выводит жидкость сегодня в 22:41

Потеря веса без пользы: чем рискуют любители арбузного марафона

Арбузная диета не сжигает жир, а лишь выводит жидкость. Врач объяснила, почему похудение «минус 7 кг за неделю» — это миф и риск для здоровья.

Читать полностью » Как правильно приготовить говядину сувид: советы от кулинаров сегодня в 14:57

Сочность и нежность: как говядина сувид превращает обед в праздник

Узнайте, как приготовить говядину сувид с идеальной текстурой и насыщенным вкусом. Пошаговые инструкции и советы для достижения ресторанного качества!

Читать полностью » Банки с помидорами чаще взрываются из-за плохой стерилизации и треснувших плодов сегодня в 14:25

Треснувшие плоды превращают всю банку в мусор — вот что нужно знать перед консервацией

Хотите, чтобы ваши заготовки точно выстояли всю зиму? Рассказываем о частых ошибках, секретных специях и надёжных способах консервации.

Читать полностью » Приготовление шашлыка из индейки: пошаговая инструкция сегодня в 14:07

Почему шашлык из индейки может оказаться опасным для вашего здоровья

Узнайте, как приготовить самый сочный шашлык из индейки с ароматным маринадом. Этот рецепт удивит ваших гостей и станет хитом на любом пикнике!

Читать полностью » Как приготовить сметанный торт: пошаговая инструкция с ингредиентами сегодня в 13:29

Нежность в каждом кусочке: как торт сметанный покоряет сердца

Узнайте секрет приготовления нежного сметанного торта по бабушкиному рецепту! Этот десерт станет настоящей находкой для любителей сладкого.

Читать полностью » Ванильный кекс: пропорции муки, сахара и яиц для идеальной выпечки сегодня в 13:17

Секреты быстрого приготовления: как за 40 минут создать шедевр на кухне

Узнайте, как легко и быстро приготовить ароматный ванильный кекс из доступных ингредиентов! Этот простой рецепт станет отличным началом для вашей кулинарной практики.

Читать полностью » Приготовление куриного филе: основные ошибки и способы их избежать сегодня в 12:26

Не просто ужин: как обычные ингредиенты превращаются в кулинарный шедевр

Невероятно сочные куриные отбивные с расплавленным сыром и томатами всего за 30 минут! Идеальный ужин для всей семьи. Попробуйте — это божественно вкусно.

Читать полностью » Как правильно тушить свинину в красном вине: советы шеф-повара сегодня в 12:15

Неожиданное сочетание: свинина в красном вине, которое покорит ваши чувства

Изысканное мясо в красном вине всего за 40 минут! Ароматный соус, нежная свинина и секретный ингредиент, который удивит ваших гостей. Ресторанный уровень дома!

Читать полностью »

Новости
ЮФО

Нефтеразлив в акватории Новороссийска: терминал КТК приостановил работу после аварии
Наука и технологии

Археологи обнаружили череп с искусственной модификацией, что меняет историю Европы
УрФО

Предложения ямальских рыбаков лягут в основу новых мер господдержки отрасли
Садоводство

Советы по хранению тыквы: просушка, температура и современные лайфхаки
Дом

Регулярная стирка одеяла 4 раза в год защищает от пыли и микробов
Наука и технологии

Исследование показывает, как викинги интегрировали арабское серебро в свою экономику в IX-X веках
Туризм

Киган-Майкл Ки назвал простые правила, которые делают поездки комфортнее
Спорт и фитнес

Эксперты советуют сочетать терапию GLP-1 с силовыми тренировками и белковым питанием
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru