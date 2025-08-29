Вздутые крышки и ржавые швы: признаки, что консервы лучше выбросить
Консервы давно стали частью повседневного рациона россиян. Их берут в дорогу, хранят дома "на всякий случай", используют как быстрый перекус. Но, как напоминают специалисты, этот продукт относится к категории повышенного риска.
Как выбрать безопасные консервы
Диетолог Наталья Павлюк в беседе с "Радио 1" рассказала, на что стоит обратить внимание:
- ГОСТ против ТУ
- Если на банке указаны только технические условия (ТУ), есть вероятность, что в составе будут лишние добавки. Более надёжный вариант — продукция по ГОСТу.
Состав
Самый полезный выбор — мясо или рыба в собственном соку. В маринадах и соусах, как правило, больше соли, консервантов и меньше питательных веществ.
Внешний вид упаковки
Стоит насторожиться, если есть:
- вмятины,
- ржавчина,
- потертости в зоне маркировки,
- вздутие крышки или донышка.
Содержимое
Пена, неприятный запах, странная текстура — признаки испорченного продукта. В таком случае банку лучше сразу выбросить.
Как хранить консервы
- Оптимальная температура хранения — не выше +20 °C.
- Держите банки вдали от солнца и нагревательных приборов.
- Не открывайте консервы заранее.
- После вскрытия храните продукт в холодильнике не более суток, переложив в герметичную тару.
