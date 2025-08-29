Вздутые крышки и ржавые швы: признаки, что консервы лучше выбросить

Консервы давно стали частью повседневного рациона россиян. Их берут в дорогу, хранят дома "на всякий случай", используют как быстрый перекус. Но, как напоминают специалисты, этот продукт относится к категории повышенного риска.

Как выбрать безопасные консервы

Диетолог Наталья Павлюк в беседе с "Радио 1" рассказала, на что стоит обратить внимание:

ГОСТ против ТУ

Если на банке указаны только технические условия (ТУ), есть вероятность, что в составе будут лишние добавки. Более надёжный вариант — продукция по ГОСТу.

Состав

Самый полезный выбор — мясо или рыба в собственном соку. В маринадах и соусах, как правило, больше соли, консервантов и меньше питательных веществ.

Внешний вид упаковки

Стоит насторожиться, если есть:

вмятины,

ржавчина,

потертости в зоне маркировки,

вздутие крышки или донышка.

Содержимое

Пена, неприятный запах, странная текстура — признаки испорченного продукта. В таком случае банку лучше сразу выбросить.



Как хранить консервы