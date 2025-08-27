Вкус, который вызывает ностальгию: как салат из консервов возвращает в детство
Хотите удивить гостей или порадовать семью? Этот салат — настоящая находка: простой, сытный и невероятно вкусный!
Что вам понадобится
- Консервированная рыба (например, сайра) — 230 г
- Рис — 40 г
- Красный лук — 1 шт.
- Яйца — 3 шт.
- Майонез — 50 г
- Соль и зелень — по вкусу
Как приготовить
Выберите качественные консервы — подойдут сайра, сардина или любая рыба в масле. Рис лучше брать пропаренный, чтобы он не разварился. Яйца тщательно вымойте перед варкой. Отварите рис в подсоленной воде до готовности (15-20 минут), промойте холодной водой. Яйца сварите вкрутую (8-10 минут), остудите и очистите.
Совет: чтобы яйца легче чистились, сразу после варки поместите их в холодную воду.
Мелко нарежьте красный лук и залейте кипятком на пару минут. Это уберёт горечь. После — промойте холодной водой. Если нет красного лука, можно использовать обычный репчатый. Главное — убрать резкость. Используйте сервировочное кольцо для красивой подачи:
- слой риса + немного майонеза
- размятая рыба (без жидкости)
- лук
- тёртые белки и один желток
- верх украсьте оставшимися тёртыми желтками и зеленью
Охладите перед подачей — так вкус раскроется ещё лучше!
Почему этот салат так хорош?
- Идеален для праздника и на каждый день
- Все ингредиенты доступные и бюджетные
- Вкус насыщенный, сбалансированный, с приятной текстурой.
