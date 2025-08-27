Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Салат с рыбой и авокадо
© freepik.com by stockking is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 3:23

Вкус, который вызывает ностальгию: как салат из консервов возвращает в детство

Салат из консервов: простой рецепт для праздничного стола

Хотите удивить гостей или порадовать семью? Этот салат — настоящая находка: простой, сытный и невероятно вкусный!

Что вам понадобится

  • Консервированная рыба (например, сайра) — 230 г
  • Рис — 40 г
  • Красный лук — 1 шт.
  • Яйца — 3 шт.
  • Майонез — 50 г
  • Соль и зелень — по вкусу

Как приготовить

Выберите качественные консервы — подойдут сайра, сардина или любая рыба в масле. Рис лучше брать пропаренный, чтобы он не разварился. Яйца тщательно вымойте перед варкой. Отварите рис в подсоленной воде до готовности (15-20 минут), промойте холодной водой. Яйца сварите вкрутую (8-10 минут), остудите и очистите.

Совет: чтобы яйца легче чистились, сразу после варки поместите их в холодную воду.

Мелко нарежьте красный лук и залейте кипятком на пару минут. Это уберёт горечь. После — промойте холодной водой. Если нет красного лука, можно использовать обычный репчатый. Главное — убрать резкость. Используйте сервировочное кольцо для красивой подачи:

  • слой риса + немного майонеза
  • размятая рыба (без жидкости)
  • лук
  • тёртые белки и один желток
  • верх украсьте оставшимися тёртыми желтками и зеленью

Охладите перед подачей — так вкус раскроется ещё лучше!

Почему этот салат так хорош?

  • Идеален для праздника и на каждый день
  • Все ингредиенты доступные и бюджетные
  • Вкус насыщенный, сбалансированный, с приятной текстурой.

