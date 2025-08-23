Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
консервы
консервы
© Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:16

Холодный ужин а-ля рус: блюдо за три копейки, которое впечатлит гостей с первого взгляда

Рецепт салата из рыбных консервов с рисом и яйцом

Что может быть проще и вкуснее, чем салат, который не требует сложных ингредиентов и готовится за считанные минуты? Это блюдо — настоящая палочка-выручалочка для хозяйки: его можно подать к повседневному ужину или поставить на праздничный стол, где он будет смотреться более чем достойно.

Невероятно насыщенный, сбалансированный вкус! Восторг! Салат из рыбных консервов с рисом и яйцом — украшение стола для любого праздника. Такой салат можно приготовить и в повседневной жизни, ведь продукты для него найдутся практически в любом холодильнике. Удивительно яркий, аппетитный и такой нежный!

Секрет идеального салата: выбор продуктов

Успех этого блюда во многом зависит от качества базовых ингредиентов. Рыбные консервы выбирайте любые, можно взять сайру, сардину или другую рыбу в масле, на ваш вкус.

Интересный факт: простой бытовой лайфхак поможет вам не ошибиться при покупке. Потрясите консервную банку перед покупкой. Чем больше в ней жидкости, тем меньше рыбы.

Что касается риса, то для салата лучше берите пропаренный длиннозерный — он не разваривается и сохраняет рассыпчатую структуру, что критически важно для текстуры блюда. Подробнее о правильном выборе риса читайте в статье по ссылке под шагами. Майонез можно сделать самостоятельно. С рецептами домашнего майонеза ознакомьтесь в статье по ссылке в конце рецепта.

Пошаговое приготовление: просто и быстро

Начните с подготовки компонентов. Яйца тщательно вымойте с содой при помощи щёточки и ополосните под проточной водой, чтобы обезопасить пищу от возможных микробов. Сварите их вкрутую в течение 8-10 минут на среднем огне. Статью о том, как варить яйца, вы найдете по ссылке под рецептом. После готовности сразу остудите их в ледяной воде — так скорлупа будет чиститься гораздо легче.

Параллельно отварите рис в подсоленной кипящей воде до готовности (это займет 15-20 минут). Обязательно промойте сваренный крутой кипяток под холодной проточной водой, чтобы остановить процесс приготовления и предотвратить слипание крупы.

Красный лук измельчите как можно мельче и залейте на пару минут кипятком. Эта нехитрая процедура эффективно уберет из лука излишнюю горечь и резкость, сделав его вкус более мягким и деликатным. Если красного лука у вас не оказалось, то его можно заменить репчатым или белым.

Полезный совет: чтобы при нарезке лука не слезились глаза, промойте луковицу и нож холодной водой. Разделочная доска не впитает неприятный луковый запах, если перед нарезкой натереть ее кусочком лимона.

Сборка и подача: создаем идеальную форму

Из банки с консервами аккуратно слейте весь жир или масло. Саму рыбу переложите в миску и тщательно разомните вилкой, попутно удаляя крупные позвоночные косточки.

Салат удобнее выкладывать слоями в кольце. Для этого поставьте сервировочное кольцо на тарелку и выложите в него первым слоем отварной рис. Не забывайте его хорошенько утрамбовывать ложкой, чтобы каждый слой был плотным. Промажьте этот слой и все последующие небольшим количеством майонеза.

Следующим шагом равномерно распределите слой размятых рыбных консервов. После этого покройте рыбу подготовленным луком.

Отварные яйца необходимо разделить на белки и желтки. Отложите пару желтков в сторону — они пригодятся для украшения. Оставшиеся белки и один желток натрите на крупной терке и выложите в кольцо следующим, предпоследним слоем.

Финальный штрих — украшение. Два оставшихся желтка натрите на самой мелкой терке и создайте красивую, воздушную "шапку", посыпав ею салат. Аккуратно снимите сервировочное кольцо, дайте блюду немного охладиться в холодильнике и смело подавайте к столу, украсив свежей зеленью. Приятного аппетита!

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Приготовление сочной куриной грудки в аэрогриле сегодня в 5:12

Лайфхак для ленивых гурманов: как получить идеальное мясо, почти не прикладывая усилий

Секрет идеально сочной и нежной куриной грудки в аэрогриле. Простой рецепт с пошаговыми инструкциями и лайфхаками для тех, кто следит за питанием.

Читать полностью » Как приготовить Селедку под шубой с запеканием овощей сегодня в 5:01

Ошибка, которая губит вкус Шубы: 90% хозяек делают это и даже не догадываются

История, секреты приготовления и классический рецепт салата "Селедка под шубой". Узнайте, как просто приготовить самую популярную праздничную закуску.

Читать полностью » Приготовление свинины с грибами и сыром в духовке сегодня в 4:15

Забудьте о готовке на два дня: блюдо, которое накормит семью сегодня и спасет завтра

Откройте секрет идеального ужина: нежнейшая свинина под шубой из грибов и расплавленного сыра. Простой рецепт, который покорит всех.

Читать полностью » Рецепт салата Сказка с курицей и шампиньонами сегодня в 4:06

Вы точно готовите салат Сказка правильно? Распространенная ошибка, которая портит вкус

Секрет идеального праздничного блюда из простых продуктов. Яркий слоёный салат с курицей, шампиньонами и маринованными огурцами покорит всех гостей.

Читать полностью » Рецепт печенья с апельсиновым джемом в персидском стиле сегодня в 3:28

Всего одно яйцо и джем — и угощение, которое просят снова и снова

Нежное персидское печенье с апельсиновым джемом удивит вас сочетанием хруста и цитрусовой свежести. Готовится просто, а выглядит изысканно.

Читать полностью » Подача бутербродов с красной рыбой и авокадо сегодня в 3:07

Секрет идеального авокадо: почему он темнеет и как это остановить одной каплей

Изысканная закуска за 15 минут! Узнайте, как приготовить невероятные бутерброды с авокадо и красной рыбой, которые покорят ваших гостей. Просто, быстро, эффектно.

Читать полностью » Рецепт немецкого картофельного салата с огурцами сегодня в 3:01

Немецкий картофельный салат: как скромное блюдо стало национальным достоянием без единого грамма майонеза

Простой салат из картошки и соленых огурцов — блюдо с историей. Узнайте секрет идеального вкуса из Германии. Легко, сытно и очень вкусно!

Читать полностью » Биолог Самуэль Кунья: белая нить в яйце — это халаза, признак свежести сегодня в 2:26

Белая нить внутри яйца пугает многих — а зря: правда оказалась совсем другой

Белая нить внутри яйца часто вызывает вопросы и догадки. На самом деле она важна, безопасна и даже полезна, а её наличие многое говорит о свежести.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Подъёмы на носки улучшают силу и снижают риск травм ахиллова сухожилия — медики
Наука и технологии

Учёные доказали: 56% новостей о внеземной жизни содержат преувеличения
Садоводство

5 принципов создания топиари: секреты стрижки фигурных кустов в Ростовской области
Авто и мото

Новый Jeep Cherokee 2025 получил 210-сильный гибрид и сохранил внедорожные параметры
Садоводство

Подкормка фосфором и калием помогает флоксам восстановиться после цветения
Красота и здоровье

Как работает дефицит калорий: диетолог Королева объяснила, что нужно знать для эффективного похудения
Наука и технологии

30 тысяч световых лет от Земли: как нейтронные звезды имитировали темную материю
Спорт и фитнес

Врачи назвали упражнения для тазового дна, которые помогают укрепить ягодицы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru