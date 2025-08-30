Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пирог с мясом
Пирог с мясом
© commons.wikimedia.org by Ivana Sokolović is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 5:16

Рецепт для ленивых гурманов: максимум вкуса при минимуме усилий

Как сделать рыбный пирог без духовки: простой рецепт для занятых

Представьте: ароматный, сытный пирог с рыбой и рисом, который готовится почти сам собой. Никакого долгого замеса, никакой возни с раскаткой — только аппетитный результат, который удивит и домочадцев, и гостей. Этот рецепт станет вашим секретным оружием на кухне!

Почему этот пирог так хорош?

  • Готовится быстро и просто.
  • Не требует навыков в выпечке.
  • Насыщает надолго — идеально на обед или ужин.
  • Подходит как для будней, так и для праздничного стола.

Что понадобится

  • Сметана (15-20%) — 200 г
  • Майонез — 200 г
  • Мука — 80 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Сода — 0,5 ч. л.
  • Соль — 0,5 ч. л.
  • Консервированная рыба — 250 г
  • Рис — 150 г (в сухом виде)
  • Яйца — 2 шт.

Как готовить?

Смешайте сметану, майонез и яйца. Просеянную муку с содой и солью добавьте к смеси. Размешайте до однородности — консистенция должна напоминать тесто для оладий. Отварите рис до рассыпчатости, сварите яйца вкрутую и мелко порубите. Рыбу из консервов разомните вилкой. Смешайте всё в миске.

В смазанную форму вылейте половину теста, распределите начинку и залейте оставшимся тестом. Духовку разогрейте до 180°C. Выпекайте пирог около 45 минут до румяной корочки. Дайте немного остыть в духовке — так он станет ещё аппетитнее.

Подавайте пирог тёплым — он отлично сочетается со свежими овощами или лёгким салатом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Приготовление травяной соли из петрушки, укропа и базилика — пошаговый рецепт сегодня в 2:16

Кулинарный трюк: щепотка соли и горсть трав превращаются во вкусовую пыль для любого блюда

Травяная соль сохраняет свежесть зелени на месяцы вперёд и превращается в универсальную приправу для блюд — от мяса и рыбы до хлеба и даже попкорна.

Читать полностью » Запекание фаршированных грибов: технология приготовления для предотвращения раскисания сегодня в 1:25

Курица и грибы против пиццы: какая закуска выигрывает в битве за внимание гостей

Узнайте, как быстро и просто приготовить шампиньоны, фаршированные курицей и сыром. Этот рецепт станет настоящей находкой для любителей ароматной еды!

Читать полностью » Гордон Рамзи рассказал, как сделать омлет мягким и ароматным сегодня в 1:22

Омлет по-новому: одна простая хитрость делает его в разы вкуснее

Обычный омлет превращается в изысканное блюдо, если добавить всего один ингредиент. Этот секрет удивил TikTok и изменит ваш завтрак.

Читать полностью » Как запечь овощи в сметане: советы по выбору ингредиентов и технике сегодня в 1:19

Запеченные овощи в сметане: легкий способ сделать ужин полезным и вкусным

Запеченные овощи в сметане — это простое и вкусное блюдо, которое можно легко подготовить. Узнайте, как разнообразить свой стол с помощью этого рецепта!

Читать полностью » Шеф Дебби Тео: лакса в Малайзии превратилась в гастрономическую роскошь сегодня в 1:17

Этот суп называют символом Юго-Восточной Азии — попробовав раз, возвращаются снова

Карри-лакса — суп с лапшой, который называют гастрономической легендой. Его острый, насыщенный вкус покорил Азию и теперь завоёвывает Европу.

Читать полностью » Кондитеры показали рецепт десерта с арахисовым маслом и виноградным желе сегодня в 0:26

Плотный корж, нежный мусс и блестящее желе — такой пирог можно готовить на каждый праздник

Пирог с арахисовым маслом и виноградным желе — десерт, который возвращает в детство. Узнайте, как из простых ингредиентов рождается шедевр.

Читать полностью » Как приготовить сушеную курицу к пиву: пошаговая инструкция сегодня в 0:13

Откройте для себя неожиданный способ приготовления курицы к пиву

Узнайте, как легко и быстро приготовить сушеную курицу к пиву в домашних условиях! Эта ароматная закуска станет настоящим хитом на вашем столе.

Читать полностью » Как сливы в собственном соку могут стать универсальным ингредиентом сегодня в 0:07

Сливы в собственном соку: неожиданная угроза для ваших зимних запасов

Узнайте, как легко и быстро приготовить сливы в собственном соку на зиму без сахара! Этот простой рецепт позволит вам наслаждаться вкусом лета круглый год.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Садовник Линдси Честейн: салат, томаты, клубнику и розы нельзя поливать из шланга
Дом

Как правильно стирать постельное бельё для идеальной свежести
Дом

Что нужно знать перед стиркой штор: полный чек-лист
Еда

Как приготовить мясо с соевым соусом: простой рецепт для домашней кухни
Наука и технологии

Метод аргоновой датировки раскрыл опасную связь таяния ледников и пробуждения вулканов
Авто и мото

Юрист Цветкова объяснила, когда аресты на имущество не касаются купленного автомобиля
Красота и здоровье

Диетолог Нурия Дианова назвала творог полезным продуктом для здоровья печени
Авто и мото

Эксперт Шелков: машину с заменённым двигателем без маркировки не поставят на учёт в ГАИ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru