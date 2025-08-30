Рецепт для ленивых гурманов: максимум вкуса при минимуме усилий
Представьте: ароматный, сытный пирог с рыбой и рисом, который готовится почти сам собой. Никакого долгого замеса, никакой возни с раскаткой — только аппетитный результат, который удивит и домочадцев, и гостей. Этот рецепт станет вашим секретным оружием на кухне!
Почему этот пирог так хорош?
- Готовится быстро и просто.
- Не требует навыков в выпечке.
- Насыщает надолго — идеально на обед или ужин.
- Подходит как для будней, так и для праздничного стола.
Что понадобится
- Сметана (15-20%) — 200 г
- Майонез — 200 г
- Мука — 80 г
- Яйца — 2 шт.
- Сода — 0,5 ч. л.
- Соль — 0,5 ч. л.
- Консервированная рыба — 250 г
- Рис — 150 г (в сухом виде)
- Яйца — 2 шт.
Как готовить?
Смешайте сметану, майонез и яйца. Просеянную муку с содой и солью добавьте к смеси. Размешайте до однородности — консистенция должна напоминать тесто для оладий. Отварите рис до рассыпчатости, сварите яйца вкрутую и мелко порубите. Рыбу из консервов разомните вилкой. Смешайте всё в миске.
В смазанную форму вылейте половину теста, распределите начинку и залейте оставшимся тестом. Духовку разогрейте до 180°C. Выпекайте пирог около 45 минут до румяной корочки. Дайте немного остыть в духовке — так он станет ещё аппетитнее.
Подавайте пирог тёплым — он отлично сочетается со свежими овощами или лёгким салатом.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru