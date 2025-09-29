Банка золота или источник сахара? Правда о консервированной кукурузе

Консервированная кукуруза давно стала незаменимой на кухне: она спасает, когда нужно быстро приготовить салат, суп или гарнир. Но у этого удобного продукта есть и плюсы, и минусы. Врач-диетолог, к. м.н. Дарья Русакова рассказала, как правильно выбирать кукурузу в банке и на что обращать внимание.

Почему консервированная кукуруза полезна

• Клетчатка. В 100 г содержится около 2,7 г клетчатки — почти столько же, сколько в свежей. Это важно для работы кишечника и чувства сытости.

• Сохранившиеся витамины и минералы. Витамины группы B (B1, B3) и магний устойчивы к нагреву и сохраняются.

• Антиоксиданты для глаз. Лютеин и зеаксантин, защищающие зрение, не разрушаются при консервации.

Минусы и риски

• Потеря части витаминов. До 30% витамина K и около 20% фолиевой кислоты разрушаются при термообработке.

• Избыточные добавки. Сахар и соль повышают калорийность (с 85 ккал у свежей до ~98 ккал у консервированной) и могут провоцировать отёки.

• Высокий гликемический индекс. У свежей кукурузы он 55-60, а у консервированной — около 70. Это значит, что она быстрее повышает уровень сахара в крови.

• Бисфенол-А. Внутреннее покрытие некоторых банок может содержать BPA — вещество, которое связывают с риском для эндокринной системы.

"При консервации частично разрушается клетчатка, и углеводы усваиваются лучше, поэтому растёт гликемический индекс", — пояснила Дарья Русакова.

Как сделать кукурузу полезнее

В сезон выбирайте свежую. Початки лета и ранней осени всегда будут лучшим вариантом. Читайте этикетку. Ищите варианты без добавления сахара и с пониженным содержанием соли. Отдельный плюс — отметка BPA-free. Сливайте маринад и промывайте зёрна. Это простой способ снизить количество соли, сахара и консервантов.

Итог

Консервированная кукуруза — не "пустые калории" и не враг здорового питания. Это удобный продукт, который можно использовать, если подойти к выбору и приготовлению осознанно. Главное — помнить, что она не заменяет свежую полностью, а служит компромиссом между пользой и удобством.