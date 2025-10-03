"Для себя" и "в сарае": сельчанин пытался замаскировать 3,5 кг конопли под деревенский уют

В Пензенской области 50-летний житель Земетчинского района оказался в центре уголовного дела после того, как полиция обнаружила у него значительное количество конопли.

Как скрывал наркотик

Мужчина прятал собранные растения в сарае с животными, рассчитывая, что запах сена и навоза замаскирует специфический аромат. Часть наркотика он держал на чердаке хозяйственной постройки.

Что нашли полицейские

"Согласно заключению эксперта, изъятые части содержат в своем составе наркотическое вещество. Общая масса изъятого составила свыше 3,5 килограмма", — сообщили в областном УМВД РФ.

Объяснения сельчанина

Задержанный признался, что коноплю он собрал на окраине села. По его словам, наркотик предназначался исключительно для личного употребления, продавать его мужчина не собирался.

Чем грозит

Возбуждено уголовное дело. В зависимости от решения суда фигуранту грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.