Взяли рюкзак, палатку и... удобрения: как трое пензенцев превратили лес в наркоплантацию

Полицейские обнаружили в лесу целую поляну с наркотическими растениями. На ней трое мужчин — 30, 39 и 40 лет — выращивали коноплю, дожидались её созревания и сушили собранные кусты прямо в туристической палатке.

Что удалось изъять

На участке, расположенном примерно в трёх километрах от ближайшего села, стражи порядка нашли:

116 кустов конопли ,

инвентарь для выращивания,

около 800 граммов готовой марихуаны.

Версия подозреваемых

Начальник отдела информации и общественных связей УМВД по региону Ольга Евдокимова рассказала:

"Подозреваемые дали признательные показания. По их версии, наркотические растения они выращивали для личного употребления".

Что грозит задержанным

Против мужчин возбуждены уголовные дела. Пока они находятся под подпиской о невыезде и обязаны соблюдать надлежащее поведение.