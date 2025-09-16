Взяли рюкзак, палатку и... удобрения: как трое пензенцев превратили лес в наркоплантацию
Полицейские обнаружили в лесу целую поляну с наркотическими растениями. На ней трое мужчин — 30, 39 и 40 лет — выращивали коноплю, дожидались её созревания и сушили собранные кусты прямо в туристической палатке.
Что удалось изъять
На участке, расположенном примерно в трёх километрах от ближайшего села, стражи порядка нашли:
-
116 кустов конопли,
-
инвентарь для выращивания,
-
около 800 граммов готовой марихуаны.
Версия подозреваемых
Начальник отдела информации и общественных связей УМВД по региону Ольга Евдокимова рассказала:
"Подозреваемые дали признательные показания. По их версии, наркотические растения они выращивали для личного употребления".
Что грозит задержанным
Против мужчин возбуждены уголовные дела. Пока они находятся под подпиской о невыезде и обязаны соблюдать надлежащее поведение.
