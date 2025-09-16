Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики

© commons.wikimedia.org by DonSimon is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Олег Белов Опубликована сегодня в 4:17

Взяли рюкзак, палатку и... удобрения: как трое пензенцев превратили лес в наркоплантацию

УМВД: трое мужчин выращивали коноплю и сушили марихуану в палатке

Полицейские обнаружили в лесу целую поляну с наркотическими растениями. На ней трое мужчин — 30, 39 и 40 лет — выращивали коноплю, дожидались её созревания и сушили собранные кусты прямо в туристической палатке.

Что удалось изъять

На участке, расположенном примерно в трёх километрах от ближайшего села, стражи порядка нашли:

  • 116 кустов конопли,

  • инвентарь для выращивания,

  • около 800 граммов готовой марихуаны.

Версия подозреваемых

Начальник отдела информации и общественных связей УМВД по региону Ольга Евдокимова рассказала:

"Подозреваемые дали признательные показания. По их версии, наркотические растения они выращивали для личного употребления".

Что грозит задержанным

Против мужчин возбуждены уголовные дела. Пока они находятся под подпиской о невыезде и обязаны соблюдать надлежащее поведение.

