Учёные доказали способность собак понимать человеческие слова, независимо от наличия визуальных сигналов

Недавнее исследование межвидовой коммуникации привлекло внимание к удивительным способностям собак в понимании человеческой речи и взаимодействии через видеосвязь.

Группа учёных из США, Испании и Великобритании провела исследование, целью которого было выяснить, как собаки реагируют на слова, произнесённые людьми, и насколько они могут ассоциировать эти слова с конкретными действиями. Исследователи установили, что собаки обладают не только способностью запоминать и распознавать слова, но и имитировать поведение своих владельцев, наблюдая их через видеосвязь.

В эксперименте приняли участие 59 собак различных пород, которые ранее прошли обучение с использованием специальной системы, состоящей из кнопок для записи голоса. На кнопках были записаны слова, обозначающие различные действия, такие как "выход", "игра" и "еда". В первом этапе эксперимента учёные нажимали на кнопки в случайном порядке, записывая реакции собак. Во втором этапе владельцы собак выступали в роли тренеров, сами нажимая на кнопки или произнося слова.

Результаты показали, что собаки одинаково реагировали на слова, связанные с играми и прогулками, вне зависимости от того, были ли слова произнесены владельцем или записаны на кнопку. Это исследование подчёркивает уникальные когнитивные способности собак и их способность к пониманию человеческой речи. Полученные данные опубликованы в научном журнале PLOS One.

Фото: flickr.com/Eric Sonstroem (CC BY 2.0 license)